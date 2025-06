Braziliaans hooggerechtshof blokkeert toegang tot X

Socialemediaplatform X wordt geblokkeerd in Brazilië. Dat heeft het Braziliaanse hooggerechtshof beslist. De rechtbank nam deze beslissing omdat X niet tijdig een juridische vertegenwoordiger heeft aangesteld in het land. Het platform mag in Brazilië niet meer worden gebruikt.

The New York Times schrijft dat de lokale Braziliaanse internet- en telecomproviders vierentwintig uur de tijd hebben gekregen om X te blokkeren. Rechter Alexandre de Moraes had ook beslist dat Apple en Google de app binnen vijf dagen uit hun Braziliaanse appwinkels moesten verwijderen en dat vpn-diensten appdownloads van gebruikers moesten blokkeren. Die beslissing werd teruggedraaid na heel wat kritiek. De Moraes heeft wel beslist dat X niet meer mag worden gebruikt in het land. Brazilianen die de app via een vpn-dienst gebruiken, zouden een boete van 50.000 Braziliaanse real per dag riskeren. Dat is ongeveer 8000 euro.

Het verbod op X komt er nadat het Braziliaanse hooggerechtshof eerder deze maand had beslist dat het Amerikaanse bedrijf tegen donderdag een juridische vertegenwoordiger moest aanstellen in het land. Die zou aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat X een eerder rechterlijk bevel van de Moraes had genegeerd waarin geëist werd dat bepaalde accounts met nepnieuws en desinformatie worden geblokkeerd. Topman Elon Musk had dit bevel naast zich neergelegd en noemde de eisen 'censuur'. Hij zei kort daarop dat X zich onmiddellijk zou terugtrekken uit Brazilië. Rechter de Moraes had eerder deze week ook al beslist om de bankrekeningen van Starlink in Brazilië te blokkeren. De rechter zou Elon Musk op die manier willen dwingen om de openstaande boetes van X in het land te betalen.