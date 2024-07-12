Europese Commissie klaagt X aan vanwege desinformatie op platform

De Europese Commissie heeft op vrijdag een officiële aanklacht ingediend tegen socialmediaplatform X. Het voormalige Twitter zou zich niet houden aan de Digital Services Act omdat het te weinig actie onderneemt tegen desinformatie en schadelijke content.

Het platform, dat twee jaar geleden werd gekocht door zakenman Elon Musk, geeft desinformatie te ruim baan, concludeert de Commissie volgens Politco. De EC begon in 2023 een onderzoek naar X en is vrijdag naar de rechter gestapt. Door onder meer de blauwe verificatievinkjes beschikbaar te maken voor iedere betalende gebruiker, kunnen mensen moeilijk achterhalen welke gebruikers correcte informatie geven. Ook worden de vinkjes misbruikt door frauduleuze accounts die zich voordoen als bekende mensen en bedrijven.

In 2022 was er een vals account dat zich voordeed als insulinefabrikant Eli Lilly. Het account zei dat het diabetesmedicijn voortaan gratis zou worden verstrekt. Het echte account van Eli Lilly ontkende dit, maar dat voorkwam niet dat de aandelen van het bedrijf en andere farmaceutische fabrikanten tijdelijk in waarde zakten, schreef Mashable destijds.

Verder zou X niet aan de verplichting voldoen om een overzicht van zijn adverteerders samen te stellen en dit met de Commissie te delen. Daarnaast zijn de gegevens van het platform onvoldoende toegankelijk voor onderzoekers.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen X officieel van start zal gaan. Het platform krijgt nog de kans om maatregelen aan te dragen die de zorgen van de EC moeten wegnemen en om zich tegen de beschuldigingen te verweren.

Sinds het voormalige Twitter in handen is van Elon Musk, heeft de EC meerdere keren kritiek geuit op de koers van het platform. In 2022 wilde Musk de moderatie op X minder streng maken. Thierry Breton, Eurocommissaris voor de Interne Markt, waarschuwde Musk dat het platform zich ook in zijn beheer moet houden aan de EU-wetgeving. Een jaar later zou X zich hebben teruggetrokken uit een vrijwillige overeenkomst van de Europese Unie gericht op de bestrijding van desinformatie.