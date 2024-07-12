Europese Commissie klaagt X aan vanwege desinformatie op platform

De Europese Commissie heeft op vrijdag een officiële aanklacht ingediend tegen socialmediaplatform X. Het voormalige Twitter zou zich niet houden aan de Digital Services Act omdat het te weinig actie onderneemt tegen desinformatie en schadelijke content.

Het platform, dat twee jaar geleden werd gekocht door zakenman Elon Musk, geeft desinformatie te ruim baan, concludeert de Commissie volgens Politco. De EC begon in 2023 een onderzoek naar X en is vrijdag naar de rechter gestapt. Door onder meer de blauwe verificatievinkjes beschikbaar te maken voor iedere betalende gebruiker, kunnen mensen moeilijk achterhalen welke gebruikers correcte informatie geven. Ook worden de vinkjes misbruikt door frauduleuze accounts die zich voordoen als bekende mensen en bedrijven.

In 2022 was er een vals account dat zich voordeed als insulinefabrikant Eli Lilly. Het account zei dat het diabetesmedicijn voortaan gratis zou worden verstrekt. Het echte account van Eli Lilly ontkende dit, maar dat voorkwam niet dat de aandelen van het bedrijf en andere farmaceutische fabrikanten tijdelijk in waarde zakten, schreef Mashable destijds.

Verder zou X niet aan de verplichting voldoen om een overzicht van zijn adverteerders samen te stellen en dit met de Commissie te delen. Daarnaast zijn de gegevens van het platform onvoldoende toegankelijk voor onderzoekers.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen X officieel van start zal gaan. Het platform krijgt nog de kans om maatregelen aan te dragen die de zorgen van de EC moeten wegnemen en om zich tegen de beschuldigingen te verweren.

Sinds het voormalige Twitter in handen is van Elon Musk, heeft de EC meerdere keren kritiek geuit op de koers van het platform. In 2022 wilde Musk de moderatie op X minder streng maken. Thierry Breton, Eurocommissaris voor de Interne Markt, waarschuwde Musk dat het platform zich ook in zijn beheer moet houden aan de EU-wetgeving. Een jaar later zou X zich hebben teruggetrokken uit een vrijwillige overeenkomst van de Europese Unie gericht op de bestrijding van desinformatie.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 14:46
204 • submitter: separhim

12-07-2024 • 14:46

204

Submitter: separhim

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Reacties (204)

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pOZOR jED 12 juli 2024 14:50
En het ergste: met meldingen doen ze niets. Ook niet als het duidelijk niet klopt, zwaar discriminerend is, ze reageren gewoon nooit. Alleen als een trollenleger een account rapporteert, verdwijnt het een dag of 2 achter een slotje.

X heeft zijn langste tijd wel gehad denk ik.
Stijnvi @pOZOR jED12 juli 2024 17:09
Komt wellicht ook omdat ze maar één moderator in dienst hebben die de Nederlandse taal spreekt.
nieuws: X heeft 1 Nederlandse mod, TikTok 167 - Inzicht in aantal moderators ...

En tussen 21 oktober en 31 maart zijn er in Nederland bijna 8000 meldingen gedaan over illegale content.
https://transparency.x.com/dsa-transparency-report.html

Dat is 49 meldingen per dag (7860/161).
Maar per werkdag zijn het er 68 (7860/115).
Dat is 8,5 per uur. Oftewel, voor iedere melding van illegale content had de Nederlandse moderator 7 minuten.

Echter, dit gaat alleen om meldingen van illegale content. Het aantal meldingen van content die ingaat tegen de terms of service wordt niet benoemd. Maar dat zal naar mijn verwachting een veelvoud zijn van het meldingen van illegale content.

Bovendien zijn er vanuit Nederland ook nog 30 informatieverzoeken binnengekomen bij X.

Al met al heeft de Nederlandse moderator dus bar weinig tijd om een melding te behandelen.
armageddon_2k1 @Stijnvi13 juli 2024 18:06
Grappig, een huisarts heeft ook maar 7 minuten per patient. Dat vinden we normaal :)
3raser @pOZOR jED12 juli 2024 15:03
Dat is ook precies wat Musk wil. Hij vind het een platform voor vrije meningsuiting en alles mag dus worden gezegd.
wildhagen
@3raser12 juli 2024 15:05
Dat kan hij vinden, maar ook hij en zijn platform zullen zich toch echt aan de geldende wet en regelgeving moeten houden. Ook als hijhet daar niet mee eens is.

Geen enkel bedrijf of persoon staat boven de wet. En gelukkig maar, want dat zou me een puinhoop worden.
mjtdevries @wildhagen12 juli 2024 17:48
En als er dan een discussie is tussen mensen uit Europa en mensen uit de VS, welke regelgeving moet je dan aanhouden?

Je kan van een beheerder in de VS moeilijk verwachten dat hij/zij de wetten van de VS gaat overtreden om zich aan de wetten van Europa te houden.
The Realone @mjtdevries12 juli 2024 17:56
Dat is op de eerste plaats een probleem van het platform zelf en dat zullen ze dus ook op moeten lossen. Een alternatief is de dienst niet aanbieden in het land waar ze niet aan de regels kunnen voldoen.
mjtdevries @The Realone12 juli 2024 18:04
Er is geen oplossing voor mogelijk.

En word X actief gepromoot voor Nederland? Word de wet overtreden als iemand in Nederland zichzelf vrijwillig registreert op een amerikaans discussie platform waar amerikaanse wetten gelden?
Er is geen X.nl website. Ik zie geen reclame voor X in Nederland.
KoffieAnanas @mjtdevries13 juli 2024 01:11
De site is toegankelijk voor Nederlanders en Nederlanders kunnen zich registreren. Je kunt op meerdere manieren Nederlanders de toegang blokkeren, op zijn minst om een account aan te laten maken. Simpelste is een vraag bij registratie: Wat is je nationaliteit?
Mjappio @mjtdevries12 juli 2024 19:23
Dat is heel simpel - bij gebruik van het platform in regio x moet het platform voldoen aan de regelgeving in platform x. Hoe ze dat doen is aan hun, als ze zich maar aan regelgeving houden. Dat geldt voor alle bedrijven, ook voor Twitter.
Llopigat
@mjtdevries12 juli 2024 20:10
En als er dan een discussie is tussen mensen uit Europa en mensen uit de VS, welke regelgeving moet je dan aanhouden?
Aan beiden.
Je kan van een beheerder in de VS moeilijk verwachten dat hij/zij de wetten van de VS gaat overtreden om zich aan de wetten van Europa te houden.
Dat is een probleem waar de anderen ook mee kampen en die gaan daar redelijk succesvol mee om.
martdj @Llopigat14 juli 2024 09:43
Ik weet niet of je dit echt succesvol kunt noemen?
Wikipedia: Murthy v. Missouri
blorf @mjtdevries13 juli 2024 15:31
Een probleempje van Europa waar ze het naar mijn idee bewust nooit over hebben is dat de hele mobiele sector ondergeschikt is aan de wil van Google en Apple. Wat willen ze precies doen aan X? Selectief apps blokkeren gaan ze echt niet redden. Smartphones die dat accepteren worden gewoon niet verkocht, en providers die het steunen kunnen het ook vergeten. En wat doen we met de browser-client? Krijgen we een TPB-stijl DNS blokkade erbij?
Hukkel80 @wildhagen13 juli 2024 17:19
Het is ook een ondoenlijke wet in Amerika. En dergelijke regels ook in ons eigen Europa en Nederland.

Wat als desinformatie wordt gezien wordt bepaalt door politieke kleur en dat is heel erg verdrietig.

Desinformatie wordt op een grote hoop gegooid voor wat betreft alles wat erop wordt gezegd. En de heersende politieke kleur van een regering bepaalt dit.
hans235 @Hukkel8014 juli 2024 18:40
Desinformatie is informatie die feitelijk niet correct is.

Dat heeft m.i. weinig met politieke kleur te maken toch? Of begrijp ik je verkeerd?
SPT @wildhagen13 juli 2024 10:57
De aanvallen op X lijken politiek gemotiveerd. Gelukkig dat er mensen zoals Elon Musk zijn die zich in blijven spannen voor de vrijheid van meningsuiting, en daarmee ook burgers in Rusland, China en de EU toegang tot een platform geven waar meningen zonder verregaande censuur kunnen worden uitgewisseld. Het is niet aan de overheid om te bepalen welke informatie wel en niet klopt, en de overheid is hier ook erg slecht in. Die is namelijk geneigd om zeer politiek correct te zijn en zich los van de feiten te conformeren naar de geldende normen en waarden.
Philip Ross @3raser12 juli 2024 15:18
Behalve als je tegen hem in gaat of iets zegt wat hem niet bevalt.
Finder @Philip Ross13 juli 2024 16:53
Ofwel hetgeen dat de EU nu ook doet.
Stetsed @3raser12 juli 2024 15:25
Behalve als je het niet met hem eens bent(In de politiek bijvoorbeeld dat hij mensen die voor transgender rechten zijn verbanned), of als je slecht over hem rapporteert(Heeft all een paar keer journalisten van de website gehaald), of als je iets fout laat zien met het platform(Toen een groep aan advertising bedrijven liet zien dat hun ads naast white supremasist posts kwamen).

Dus ja, het gaat echt totaal over vrijheids van meningsuite en niet als je het maar eens met hem bent.
meowmofo @3raser12 juli 2024 16:17
Kleine nuance, hij wilt een platform voor *zijn* vrije meningsuiting. Als iets hem niet bevalt is het zomaar ineens weg, of staat Twitter zo afgesteld dat mensen de dingen amper in hun feed krijgen te zien.
Verwijderd @3raser13 juli 2024 00:46
Dat blijkt dus van niet... een simpele google search zie je dat als Musk het niet uitkomt, persoonlijk of zakelijk hij de accounts sluit en de mensen voor de rechter sleept...

Ik ben voor vrije meningsuiting van IEDEREEN... niet alleen als het je uitkomt... geld niet alleen voor Musk en twitter/x....
Pietervs @3raser13 juli 2024 19:38
Nou ja, alles?
- Time
- Forbes

Als je zoekt op “account x suspended for insulting musk” krijg je heel veel voorbeelden hoe de heer Musk omgaat met die “vrije meningsuiting”.
armageddon_2k1 @3raser13 juli 2024 18:07
Tenzij het natuurlijk tegen hem is, dan mag het niet.
juggle @3raser12 juli 2024 17:33
Ik hoor wel meer dat sommige mensen vinden dat onder vrijheid van meningsuiting alles maar geoorloofd kan worden en gezegd kan worden. Vrijheid van meningsuiting kan alleen mits deze aan spelregels zijn verbonden die voor iedereen gelden. Smaad, laster, nepnieuws, trollberichten door bots. Dat kan en mag niet op een platform en is ook nog eens onwettig. Dit ondermijnt juist de vrijheid van meningsuiting en brengt de democratie in gevaar en is dus tegenstrijdig met alles waarvoor Musk staat.

Musk heeft daarnaast al meerdere keren berichten die hem niet aanstonden verwijderd of accounts geblokkeerd. Dus hij meet sowieso al met 2 maten.
n4m3l355 @pOZOR jED12 juli 2024 14:59
Het vervelende is dat al zou Twitter een miljard per jaar verlies draaien, zou Musk dat in theorie zonder blikken of blozen kunnen verteren. Je mag je dan ook afvragen waarom miljardairs dergelijke platformen kopen. Twitter maakte niet echt veel winst vroeger, draait gigantische verliezen op dit moment maar dat maakt blijkbaar niet uit. Dus... Wat doet Musk en zijn mede investeerders zoals Saudi Arabië met Twitter? Zoals we hier lezen lijkt het er eerder op dat Musk & Co Twitter maar wat graag nep informatie verspreiden, Musk is daar zelf ook heel sterk in.

Dus als dat het doel is, waarom wordt het platform niet afgesloten? Dit is totaal onwensbaar in onze samenleving.
Verwijderd @n4m3l35512 juli 2024 15:11
Saudi Arabië heeft toegang (gehad) tot de interne systemen van Twitter. Fijn als je als dissident onder een anoniem account politiek gevoelige berichten heb gepost, zoals Twitter vaak werd gebruikt, tot het 2 jaar geleden verviel tot een extremistisch riool.

https://www.hrw.org/news/...ir-trial-unjust-sentences
juggle @Verwijderd12 juli 2024 17:25
Inderdaad, een extremistisch riool is het. Vol haat- en nepnieuws berichten. Als dit behoort tot het "vrijheid van meningsuiting" hoef ik er geen deel van uit te maken. Vroeger schreeuwde je voor de tv een keer onzin tegen je partner waarnaar je snel terechtgewezen werd. Nu komt het op Sociale media en vind je 100en gelijkgestemden die ook niet meer te bereiken zijn omdat ze alles diskwalificeren wat uit "mainstream" media komt.
Deadsy @n4m3l35512 juli 2024 17:18
Voor de overname werden er ook flinke verliezen gemaakt, zelden winst
LaTiNo156 @n4m3l35512 juli 2024 20:30
Ik zeg blokkeren in de gehele EU
TheDudez @pOZOR jED12 juli 2024 15:01
X is aardig dood aan het bloeden onlangs een account aangemaakt in 2 weken tijd 40 followers allemaal mooie dames. Terwijl ik niks post. Hooguit een likeje
cariolive23 @TheDudez12 juli 2024 16:20
allemaal mooie dames.
Dan heb je nog geluk! Meestal krijg je een half trollenleger achter je aan }:O
jared9 @pOZOR jED12 juli 2024 15:26
Ik rapporteer regelmatig accounts die over de schreef gaan. Die worden oftewel verzocht hun post te verwijderen of ze worden meteen geschorst. Ik moet wel zeggen dat dat vaak accounts zijn die gewelddadige bedreigingen uiten of tot op het bot beledigend zijn, zodat zelfs de honden er geen brood meer van lusten. Het duurt wel even voordat je iets hoort, maar dat komt denk ik doordat er te weinig Nederlandse moderators overgebleven zijn.
Marve79 @pOZOR jED12 juli 2024 14:56
Langste tijd gehad? Het is nog nooit zo populair geweest heb ik het idee.
Frame164 @Marve7912 juli 2024 15:00
Bij een veel kleinere groep is het mogelijk veel populairder omdat die nu zonder enige tegenspraak rommel kunnen spuien.
Strebor @Marve7912 juli 2024 15:01
En daarmee bewijs je dat zonder duidelijke statistieken en metingen dat slechts een ongefundeere mening is. Want ik heb dat idee niet :+
Dennism @Marve7912 juli 2024 15:07
Misschien in bepaalde kringen, aan de andere kant zie ik ook steeds meer mensen het platform verlaten of hun contributies extreem verkleinen. Ik luister bijvoorbeeld veel audioboeken tijdens het wandelen en al een paar auteurs wiens Twitter ik wel eens bekeek om te volgen waarmee ze bezig waren en wanneer het volgende boek komt hebben het platform (grotendeels) verlaten, zakelijk zie ik dit bijvoorbeeld ook steeds meer, steeds meer mensen uit mijn werkveld wiens Twitter ik wel eens bekeek zijn niet of veel minder actief meer.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:21]

1Mark @Marve7912 juli 2024 15:54
Ligt aan je bubbel misschien. Mijn vrienden en directe collega's zijn er eigenlijk allemaal al wel een tijdje weg.
Marve79 @1Mark12 juli 2024 18:17
Maar er is geen alternatief. Iedere politicus, of iemand die enigszins belangrijk is post op X. Eigenlijk het enige andere platform wat ik in nieuwsberichten zie is truth social en enkel alleen omdat Donald Trump iets zegt. Voor de rest is het allemaal: (insert name) heeft gezegd op X.

Ik lees nooit iets over dat platform van meta bijv.
1Mark @Marve7913 juli 2024 12:14
Het geeft mij persoonlijk veel rust om politici, partijen of celebrities niet meer tegen te komen op social media.

Er is zoveel virtue signalling op die social media waar ik niks mee kan.
Ik sla ook nieuwssites over die met headlines proberen negatieve emoties te triggeren.
NosferatuX @Marve7912 juli 2024 15:21
Klopt. Bepaalde groepen, die het niet kunnen handelen dat er meer en andere meningen zijn dan die ze zelf hebben zijn allemaal "weg" gegaan. Ondertussen blijven ze gefrustreerd omdat X nog steeds het grootste en populairste platform is. Het liefste willen ze daar deel uit van maken maar alleen wanneer hun mening daar geforceerd wordt en alles wat daar niet op aan sluit gemodereerd. Dat gebeurd gelukkig tot op heden niet.
cariolive23 @NosferatuX12 juli 2024 16:16
Klopt. Bepaalde groepen, die het niet kunnen handelen dat er meer en andere meningen zijn dan die ze zelf hebben zijn allemaal "weg" gegaan.
Een mening is iets anders dan iemand uitschelden of bedreigen. En het uitschelden en bedreigen krijg je over je heen zodra je een andere mening hebt. Vervolgens kun je dat wel melden bij X maar doen ze er niks mee. Dan ga je vanzelf wel weg en is er dus weer een mening minder.
Ondertussen blijven ze gefrustreerd omdat X nog steeds het grootste en populairste platform is.
Persoonlijk valt de frustratie wel mee, het is eerder een opluchting omdat je 's morgens niet bang hoeft te zijn voor wat je nu weer in je account gaat aantreffen. Dat account heb je gedeactiveerd.

En zo groot en populair is X niet, het zijn voornamelijk trollenlegers die zich er op houden.
Thoeman @NosferatuX12 juli 2024 15:51
Wat een mooie omschrijving van Musk geef je! Behalve dat hij niet meer gefrustreerd is maar het gedaan heeft.
1Mark @NosferatuX13 juli 2024 12:16
Je comment is een-en-al polariserend. En dat is precies waarom ik niet meer op twitter/X kom.
aldieaccounts @NosferatuX12 juli 2024 16:21
Wat een flauwekul. Het heeft niks te maken met 'niet kunnen handelen dat er andere meningen zijn'. Het heeft te maken dat het een wildwest situatie zonder enige moderatie. En dan heb ik het niet over meningen, dan heb ik het over feitelijke onjuistheden en pesterijen. Je kan melden dat iets feitelijk onjuist is of tegen de twitter TOS , maar of daar vervolgens iets mee gebeurt is volledig willekeurig.

Helaas leven we in een tijd waarin de meningen, verzinsels en feiten volledig door elkaar beginnen te lopen en voor veel mensen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Twitter draagt daar zeer aan bij en dat is imo een kwalijke zaak. Hoewel Facebook net zo erg is natuurlijk.

En dat de heer Musk vervolgens iedereen die hem persoonlijk niet bevalt banned maakt de zaak natuurlijk niet frisser. Zelfs als je fan bent van Musk dan moet het toch duidelijk zijn dat het zeer ongewenst is als zo'n groot en (nog steeds) populair platform eigendom is van 1 persoon.

Absolute power corrupts absolutely.
aldieaccounts @Finder13 juli 2024 17:29
Toegegeven, het is ook niet ideaal als de EU 'bepaalt' wat waar is en wat niet. Maar de EU is dan tenminste nog niet 1 (één!) persoon. Dus wat dat betreft wmb al te verkiezen boven 'de persoonlijke mening van meneer Musk'.

Idealiter zou er een onafhankelijke groep factcheckers moeten zijn. Maar aangezien totaal onafhankelijk onmogelijk is en 'zelfregulering' door bedrijven zelden werkt is hier denk ik toch een taak voor de overheid. Maar eea moet natuurlijk wel openbaar en toetsbaar zijn.
cadsite @pOZOR jED12 juli 2024 15:17
Facebook is geen haar beter als het daarop aankomt...
Laatst weer een advertentie van Krefel zogezegd.
Een step aan €2.

Ik heb dat gemeld en kreeg 2 dagen later een bericht terug dat er niets mis was met de advertentie... 8)7
pOZOR jED @cadsite12 juli 2024 15:32
Die heb ik al vaak gehad met een Marshall speaker van "BAX Shop" :+
Inderdaad geen haar beter.
SpoekGTi @cadsite12 juli 2024 15:34
Met de advertentie is ook in basis niets mis.

Geld is betaald aan Facebook. Adverteerder ontvangt per Click weer en die clicks zijn er zat het is aan de mensen zelf om te beoordelen dat het tot good to be true is.
cadsite @SpoekGTi12 juli 2024 17:35
Niets mis?
Even veel als aan jouw moreel kompas blijkbaar...

Dat zijn helemaal geen advertenties van Krefel, maar van de 1 of andere scammer.
Of merkrecht? Ooit van gehoord?
Pietervs @cadsite13 juli 2024 19:43
Zou je dan niet beter Krefel in kunnen seinen? Hen een screenshot sturen?
Want bedrijven trekken zich meestal minder aan van klachten van mensen, maar meer als de klachten van bedrijven komen…
emeralda @pOZOR jED13 juli 2024 11:41
Niet mee eens. Volg je de Nederlandse politiek? Ze communiceren allemaal via Twitter.
familyman @GeoBeo12 juli 2024 21:02
Er is en was nooit sprake van censuur.

Wel werd er tegen aparte onzin en leugens ingegaan. En ja, het heeft weinig zin die grote platforms te geven. Dat is geen censuur, maar gezond verstand.

Nu zie je dus een grote groep met weinig verstand lekker rondstruinen daar en geld verdienen voor de mensen die ze zelf zeggen te verachten.
Verwijderd @familyman14 juli 2024 18:31
Ik merk op YT wel dat minstens 50% van mijn reacties wordt verwijderd. Vooral nietszeggende berichten - een grapje bijvoorbeeld - of berichten die meegaan in het mainstream narratief blijven staan. Als ik kritisch ben op bepaalde landen, bedrijven met hum werkwijze, mijn informatie gewoon uit gecontroleerde betrouwbare bronnen zoals wikipedia of kwaliteitskranten haal en beleefd blijf, dan verdwijnt mijn bericht wel erg vaak. Ik ben er maar gestopt, zonde van m'n tijd. En voel dat ik dan maar naar Rumble moet gaan en me daar door de rioolreacties heen moet wurmen, domweg omdat mijn berichten dan in ieder geval niet worden verwijderd. Geen idee of het bij andere platforms net zo gaat, maar ik ervaar op YT toch echt censuur. En dan verbaast het me niet dat mensen zich niet zo thuis voelen op platforms die dat toepassen, zodat er een verschuiving plaatsvindt naar platforms die minder streng zijn - te weinig streng, wat mij betreft, maar goed - en daarmee een tweedeling komt met bubbels die niet met elkaar praten of erger..
familyman @Verwijderd14 juli 2024 19:49
Censuur is negen van de tien keer echter getriggerd door botnets en andere belangen.

Niet door yt, of gewone fatsoenlijke informatiebronnen

[Reactie gewijzigd door familyman op 22 juli 2024 13:21]

Verwijderd @familyman15 juli 2024 00:24
Die snap ik niet 🤔 Ben ik een bot volgens YT? Worden mijn reacties door botnets verwijderd? Wat maakt dat mijn kritische berichten 50+% van de keren worden verwijderd bij YT en mijn 'onzinnige' of 'meebewegende' berichten nooit?
IStealYourGun @drZymo13 juli 2024 09:45
En als blijkt dat Elon bs verkoopt?
Dat laatste zou niet de eerste keer zijn.
voorstad 12 juli 2024 14:53
Neem het heft in handen en gebruik de Fediverse!
Bigtech heeft zijn langste tijd nu echt gehad.

Europese Commissie geeft het goede voorbeeld:
https://ec.social-network...ission/112772969007567624

[Reactie gewijzigd door voorstad op 22 juli 2024 13:21]

corset @voorstad12 juli 2024 15:10
Bigtech heeft zijn langste tijd gehad. Dat roepen mensen al sinds 2000.. en waar zijn we? oh ja.

Fediverse is een leuk concept, alleen hoe ga je mensen over krijgen? Mastodon instances zijn gewoon echo chambers geworden waarin alleen bepaalde meningen worden toegestaan. Nee, dat is echt beter dan Twitter.
Friendica, Lemmy etc ga je echt niet zo groot krijgen als de concurrenten als IG, Reddit e.d. zijn.

En stel dat dit het grootste wordt. Raad eens? Dan zijn de grootste bedrijven hierachter de Big Tech. En wat lost dat op?
smiba @corset12 juli 2024 15:37
Fediverse is een leuk concept, alleen hoe ga je mensen over krijgen? Mastodon instances zijn gewoon echo chambers geworden waarin alleen bepaalde meningen worden toegestaan. Nee, dat is echt beter dan Twitter.
Mastodon instances zijn veredelde RSS feeds, zo moet je het ook fundamenteel bekijken. Je kan gewoon ergens je aanmelden, en mensen (ook op andere instances) volgen om zo je feed samen te stellen.

Niemand forceert je om in een bubbel te blijven, je bent vrij om te doen wat je wil.
corset @smiba12 juli 2024 15:41
Klopt. Maar exact dat heb je ook met twitter. Dus waarom zou twitter weg moeten en Mastodon moeten bestaan als alleenheerser?

Bevalt twitter je niet? Ga daar weg en ga naar een plek waar je wel je mening mag geven.

Ik heb zelf ook totaal niks met hoe Twitter met de nieuwe regels omgaat (en ja dat is meer dan alleen Musk). Dus ik zit er niet meer. Zo lastig was het niet.

Maar het is behoorlijk hypocriet dat mensen nu roepen dat Twitter moet stoppen met bestaan want "het is evil en de manier waarop ze met regels omgaan". Terwijl Mastodon instances (bepaalde hierin) exact hetzelfde doen.
nst6ldr @corset12 juli 2024 17:26
Klopt. Maar exact dat heb je ook met twitter.
Integendeel, Twitter maakt net als overige social media gebruik van engagement algoritmes.
voorstad @corset12 juli 2024 16:02
Door het gefedereerde model en aangezien je als gebruiker én als instance (server) alle controle hebt over je tijdlijn, is het m.i. beter toeven op Mastodon.

Vergelijk het met email en spamfilters van je maildenst en van jezelf.

Je kunt de ene Mastodon server dan ook niet met de ander vergelijken. Organisaties en bedrijven kunnen hun eigen server opzetten en zo én alles in eigen beheer houden én op social media en RSS communiceren.

En oh ja, niemand hoeft verplicht een app te installeren of een account aan te maken om de berichten te zien en te volgen. Het lijkt wel op een internet zoals het ooit bedoeld was voordat Bigtech de boel vernaggelde.
bzuidgeest
12 juli 2024 17:02
Ik denk dat Musk twitter dan gewoon in de EU op zwart zet. Maar daar kan ik niet mee zitten. In plaats van een platform voor open discussie zoals hij het noemt is het vooral een platform waar alleen zijn mening mag.
wildhagen
@bzuidgeest12 juli 2024 17:05
Ik denk dat Musk twitter dan gewoon in de EU op zwart zet.
Dan zou hij zijn eigen platform kapot maken, en is hij zijn investering van 44 miljard (!) dollar kwijt. Dat zie ik hem niet doen.

X heeft in de EU namelijk ruim 111 miljoen actieve maandelijkse gebruikers, zie https://transparency.x.com/en/reports/amars-in-the-eu

Als je die dus allemaal wegjaagt loopt je platform leeg. En dan lopen de paar adverteerders die nog niet weggelopen zijn (de meesten zijn al verdwenen) ook weg, want minder exposure. En dus nóg minder inkomsten.

Dat zou de nekslag voor zijn platform worden, daarom zie ik hem dat echt niet doen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 13:21]

brightvalve @wildhagen12 juli 2024 19:10
Je doet nu alsof Elon eerst goed nadenkt over de gevolgen van zijn acties :P

Twitter/X is een enorm blok aan z'n been (de aankoop was een "moetje") en de megabonus die hij van Tesla krijgt (heeft gekregen?) maakt veel goed.
bzuidgeest
@wildhagen15 juli 2024 16:25
Je suggereert dat Musk economische belangen boven zijn ego en emotie stelt. Ik heb daar weinig bewijs voor gezien.

De man heeft wat mij betreft goede dingen gedaan. De EV markt aangezwengeld, raketten die landen praktisch gemaakt, mega factories geïntroduceerd etc etc.. maar dat neemt niet weg dat hij een enorme hork is op een hoop punten.
familyman @bzuidgeest12 juli 2024 21:07
Sterker, het zou een verademing zijn.
Sebazzz 12 juli 2024 15:08
Twitter/X/Musk zal zich verweren met dat desinformatie wordt opgelost met Community Notes (voorheen Birdwatch). Helaas blijkt ook dat de Community Notes, vooral als het desinformatie die wordt gerepost door meneer Musk zelf, gewoon weggestemd worden met o.a. redenen zoals "expressing personal opinion" etc terwijl Community Notes ook belangrijke context mogen geven.
STV 12 juli 2024 15:52
Niets dan haat en tribalism. Twitter is gewoon een perfecte weerspiegeling van de samenleving geworden. Blijkbaar bevalt het ons niet wat we in de spiegel zien.

Tja, we kunnen dikke lagen van het make-up van censuur erover heen smeren en het mooier laten voordoen dan het is, maar met 240M gebruikers mag Twitter wel even 10 miljoen FTE erbij gaan aannemen om dat voor elkaar te krijgen en dan nog is RT moderatie een illusie.
Mushroomician 12 juli 2024 17:55
Reactie Elon Musk (12-7-2024 17:22):
The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not.
https://x.com/elonmusk/status/1811783320839008381

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 22 juli 2024 13:21]

Mjappio @Mushroomician12 juli 2024 19:30
Ik kan niet beoordelen of dit waar is natuurlijk maar ik vraag me wel af hoe geheim die deal is als hij weet dat alle andere platformen dezelfde deal hebben aangeboden gekregen en dat deze de deal wel hebben geaccepteerd. Ik vermoed dat deze platformen niet zo happig zouden zijn deze informatie te delen als het waar is, zeker niet met Musk. Maar goed, dat is giswerk op basis van mijn eigen welgevulde onderbuik.
Pietervs @Mushroomician13 juli 2024 19:50
Dus Musk wordt aangesproken op het feit dat zijn bedrijf X een open riool aan het worden is, en zijn enige reactie is een niet-verifieerbare beschuldiging? :?

Tja. Misschien dat Musk zijn beschuldiging wel klopt, maar dat doet niks af aan het feit dat X een open riool aan het worden is. Of misschien al is, ik ben al een paar jaar weg van Twitter/X
Llopigat
12 juli 2024 19:55
Mooi dat Elon een koekje van eigen deeg krijgt.

Hij heeft zelfs adverteerders aangeklaagd omdat ze niet meer adverteren 8)7 en hij wil nu dat ze strafrechtelijk vervolgd worden: https://arstechnica.com/t...-ad-boycott-perpetrators/

Let wel, dit is de man die op TV "go fuck yourself" riep tegen Bob Iger van Disney toen die stopte met adverteren na antisemitische uitspraken van Elon Musk.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:21]

PearlChoco 12 juli 2024 22:49
In plaats van mini boetes te geven, die dergelijke bedrijven gewoon als onkost boeken, zou men beter gewoon het volledige platform met onmiddellijke ingang blokkeren in de EU tot Musk voldoet aan de Europese wetgeving.

Binnen de week is hij met alles in orde.
bewerkers 12 juli 2024 15:25
Leugens bestrijdt je het beste met waarheid, niet met censuur.
Verder is het voordoen als iemand anders of een bedrijf om schade te veroorzaken al strafbaar. Zo'n account wordt na melding ook verwijderd. Maar 100% voorkomen lukt niet. Dus ik vind het ook wel een beetje pesten van x.
Als iemand bijvoorbeeld een account @m1crosoft maakt dan moet je niet denken dat het echt is.
cariolive23 @bewerkers12 juli 2024 16:28
Probleem is echter dat de dader die je net hebt verwijderd, 3 tellen later weer een nieuw account heeft geopend. En dat die 1000 andere accounts van dezelfde dader ook nog steeds in stand worden gehouden door X.

Waarom denk je dat er hele trollenlegers kunnen bestaan op X? Puur omdat ze niet worden aangepakt.
Seal64 @bewerkers12 juli 2024 16:04
Maar wat Twitter/X doet is dan ook geen censuur. Van censuur is immers pas sprake als op last van de overheid bepaalde onderwerpen niet gepubliceerd mogen worden. Doe je dat wel, dan staan daar zware straffen op.

Twitter/X publiceert van alles maar moet het verwijderen als blijkt dat het niet aan geldende wetgeving voldoet. Dat is per definitie geen censuur.
bewerkers @Seal6412 juli 2024 16:34
Dan hebben wij andere definities van censuur.
Honytawk @bewerkers12 juli 2024 17:21
Ja en maar 1 er van is de juiste.

Van Dale woordenboek:
cen·suur (de; v) 1
toezicht van een overheid of kerk op voor publicatie bestemde teksten, films, voorstellingen enz., met de mogelijkheid om die te verbieden of er delen uit te schrappen

Een bedrijf kan per definitie niet aan censuur doen, want de enige plaats waar zij autoriteit hebben is hun eigen platform. Zij kunnen niet beslissen wat andere platformen wel of niet laten zien.
nst6ldr @bewerkers12 juli 2024 15:41
Leugens bestrijdt je het beste met waarheid, niet met censuur.
Pertinent onwaar, de hoeveelheid arbeid die komt kijken bij het weerleggen van leugens is altijd groter dan bij het bedenken van de leugen zelf. Dat is een axioma die je als beleidsmaker in de politiek in overweging moet nemen wanneer je de effecten van desinformatie wil bestrijden.
Seal64 @nst6ldr12 juli 2024 16:08
Klopt, dat wordt ook wel de Gish gallop of de wet van Brandolini genoemd. Heel veel nonsensargumenten spouwen en er dan op rekenen dat je tegenstander niet de tijd of moeite gaat nemen om ze allemaal te weerleggen, omdat dat weerleggen van zo'n "argument" veel meer werk is dan het uiten ervan.
mjtdevries @Seal6412 juli 2024 18:12
Dat neemt nog steeds niet weg dat de stelling van de OP wel degelijk klopt.
Bestrijden doe je beter met de waarheid dan met censuur.

"beter" betekent dan dat mensen inzien dat ze voorgelogen werden en dan gaan ze er ook in de toekomst niet intrappen.
"beter" betekent niet dat het makkelijker is, want het kost veel tijd. Censureren is veel goedkoper.

Maar censureren helpt alleen als je het zo massaal doet dan niemand ooit de leugen heeft gezien. Want als je censureert zien veel mensen dat juist als bevestiging dat de leugen waar is. Want de gevestigde orde is er zo bang voor dat ze het censureren.

Op de lange termijn is het veel beter dan mensen kritischer worden en beter geinformeerd worden, dan dat je massaal censureert.
familyman @mjtdevries12 juli 2024 21:10
Helaas doet de waarheid het slecht met engagement.

Waardoor die roeptoeters op Twitter allemaal tegelijk, zie je wel, beginnen te roepen.
nst6ldr @mjtdevries13 juli 2024 23:37
Dat neemt nog steeds niet weg dat de stelling van de OP wel degelijk klopt.
Bestrijden doe je beter met de waarheid dan met censuur.
Wederom: dit is niet waar. Het beeld wat je erbij hebt klopt niet, zoek maar eens uit hoe effectief op Twitter community notes zijn (onderzoek zegt niet), wat firehose of falsehood is en waarom dat werkt, i.e. alle redenen waarom desinformatie werkt. De waarheid staat altijd achter.
ronaldvr @bewerkers12 juli 2024 16:12
Wikipedia: Paradox van tolerantie
De filosoof Karl Popper heeft de paradox in 1945 gedefinieerd in de vierde noot van het zevende hoofdstuk van De open samenleving en haar vijanden - Deel I De betovering van Plato:

Minder bekend is de paradox van de tolerantie: onbeperkte tolerantie moet leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die zelf intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie.[1]

Over de grenzen van tolerantie jegens intolerantie zegt Popper het volgende:

Hiermee bedoel ik niet dat we de uitingen van intolerante filosofieën altijd moeten onderdrukken; zolang we die met rationele argumenten kunnen bestrijden en ze met behulp van de publieke opinie onder controle kunnen houden, zou verbieden zeker onverstandig zijn. Maar we moeten wel het recht opeisen ze te verbieden, zo nodig zelfs met geweld. Het kan namelijk heel goed zijn dat zij niet bereid zijn een rationele discussie met ons aan te gaan, maar elke vorm van discussie juist van de hand wijzen. Zij kunnen hun volgelingen verbieden naar rationele argumenten te luisteren omdat die misleidend zouden zijn, en hun leren argumenten te beantwoorden met de vuist of met vuurwapens. We moeten dan ook uit naam van de tolerantie het recht opeisen de intolerante medemens niet te tolereren. We moeten eisen dat elke beweging die intolerantie predikt, zichzelf buiten de wet stelt, en we moeten het aanzetten tot intolerantie en vervolging als crimineel beschouwen, net zoals we het aanzetten tot moord, kidnapping of terugkeer van de slavenhandel als crimineel moeten beschouwen.[2]
Loller1
12 juli 2024 15:10
Tja, viel te verwachten. Er wordt op Twitter nog amper gemodereerd, ik zie vaak gewoon posts voorbij komen waarin iemand iemand anders dood wenst of gewoon haat spuit, en als je het dan rapporteert krijg je doodleuk een notificatie terug "ja jammer, maar we vinden hier niets mis mee". Maar ooh wee als je het woord "cis" wilt gebruiken. En uiteraard zijn er ook al regelmatig gevallen geweest waar mensen aantoonde dat advertenties helemaal niet gemarkeerd waren als advertenties.

Ook het misbruik in community notes is schrijnend gewoon, vooral bij tweets van Musk en andere extreem rechtse personages. Hoe vaak je wel niet een tweet tegen komt met een overduidelijke leugen en als je dan gaat kijken waarom er geen community note op staat alles gewoon omlaag gestemd is met "dit is maar gewoon Musk's mening".

Dan is er natuurlijk ook nog Musk's geroep dat hij iedereen die ontslagen wordt vanwege posts op Twitter financieel wilt helpen in de rechtbank, maar vervolgens geeft hij dan financiële steun aan iemand die mensen ontsloeg vanwege hun meningen op Twitter (het waren gewoon niet de juiste meningen, aka. niet extreem rechts), of hoe hij achter organisaties zoals Media Matters aan gaat omdat ze hem met de neus op de feiten drukken...

Of de hypocrisie waarmee hij in landen zoals India maar al te graag buigt zonder er een woord over te zeggen om anti overheid informatie van Twitter te verwijderen, maar - en dat zal nu ook wel weer zo blijken - als de EU of VS ook maar durven met de vinger naar Twitter te wijzen dan is het "maar mijn absolute vrijheid van meningsuiting!!!".

Om nog maar te zwijgen van het feit dat Twitter sinds Musk gewoon overrompelt is door bots (met wel heel erg betwijfelbare origine)...

Het is allemaal het ene na het andere wanbeleid. Je kan een heel boek schrijven over iedere leugen die Musk heeft verkocht over Twitter alleen al.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 13:21]

bewerkers @Loller112 juli 2024 15:29
vooral bij tweets van Musk en andere extreem rechtse personages
Elon Musk is niet extreem rechts. Kunt u dat onderbouwen? Kunt u namen noemen van die personages?
Honytawk @bewerkers12 juli 2024 17:26
"I think he's intentionally empowering right-wing extremists," J.M. Berger, a researcher on extremism on social media like Twitter, told Insider. "Any argument that he's trying to empower the center is patently bullshit and should be treated as such."
yoranpower @bewerkers12 juli 2024 15:41
Wat is hij dan wel? Hij laat extreem rechts z'n gang gaan en censureert alle vormen van kritiek dat niet aan zijn (rechtse) beeld voldoen.

https://www.bnnvara.nl/jo...n-en-linkse-critici-van-x
bewerkers @yoranpower12 juli 2024 15:51
Dat opiniestuk bevat geen enkel voorbeeld van een extreemrechtse uiting of een lijst van extreemrechtse personen waar ik om vroeg.
yoranpower @bewerkers12 juli 2024 18:58
Ik vroeg wat hij dan wel is, want hij maakt rechts geluid en extreem rechts geluid mogelijk. Dus oprechte vraag gewoon.
Verwijderd @yoranpower13 juli 2024 16:00
Vrijheid van meningsuitingsabsolutionisme of een neiging daartoe gelijkstellen aan het zijn van extreem-rechts conform de meest gangbare theorieën van extreem-rechts is politiek-filosofisch gezien een tragisch zwaktebod. Ik zou niet eens weten waar ik dan zou moeten beginnen, maar had de Kultuur-kammer iets meer vrijheid van meningsuiting-absolutionisme gehad had het fenomeen niet eens bestaan. Extreem-rechtse samenlevingen en waarden hebben niet echt baat bij vrijheid van meningsuiting en extreem-linkse overigens ook niet maar blijkbaar hebben we daar een andere threshold voor omdat oproepen tot censuur gewoon geplust wordt. Rare wereld geworden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:21]

yoranpower @Verwijderd13 juli 2024 17:11
Dat is hij niet. Hij censureert alles wat hem niet bevalt.
Verwijderd @yoranpower13 juli 2024 17:17
Zoals Khamenei? Zoals linkse en extreem-linkse uitingen? AOC? De Amerikaanse communistische partij? Allemaal op X te vinden. Kan eeuwig doorgaan, maar iets ‘mogelijk maken’ gelijkstellen aan het ‘zijn’ geldt dan ineens niet?
Pietervs @Verwijderd13 juli 2024 19:57
Vrijheid van meningsuitingsabsolutionisme of een neiging daartoe gelijkstellen aan het zijn van extreem-rechts conform de meest gangbare theorieën van extreem-rechts is politiek-filosofisch gezien een tragisch zwaktebod.
Je had toch niet de illusie dat Musk daadwerkelijk absolute vrijheid van meningsuiting voor staat? Er zijn talloze voorbeelden van mensen die van X afgetrapt zijn omdat hun mening niet overeenkwam met die van de heer Musk.
Verwijderd @Pietervs14 juli 2024 01:03
Wat, al zou het zo zijn, nog steeds niet beargumenteerd dat hij extreem rechts is. Daar wacht eenieder hier nog steeds op de beargumentatie.
Pietervs @Verwijderd14 juli 2024 16:30
Waar heb ik het over extreemrechts? Ik reageer slechts op de stelling dat Musk voor absolute vrijheid van meningsuiting zou zijn. Dat is hij alleen maar als de mening in zijn straatje past, anders wordt je van X afgegooid of gemute.
Verwijderd @Pietervs14 juli 2024 19:15
Dat was de stelling van de OP. Overigens is wat je nu stelt ook een hyperbool en overtrokken, er zijn talloze mensen actief op X/Twitter die niet in zijn straatje passen. Enige nuance is dus wel op z’n plek.

-Ook de in het artikel (joop) aangehaalde leden zijn gewoon nog of alsnog actief op X/Twitter, en de reactie van Musk/X op de hypothetische of inmiddels verlopen bans wordt ook niet bijgevoegd door mensen die stellen dat Musk volop persoonlijk censureert. Kortom, eigenlijk vind ik, maar ben een rare knul, dat de stelling dat Musk iedere mening die hem niet bevalt, niet kan blijven staan, en dat is wat hier en elders in deze thread gewoon geplust werd.

Bovendien; Dat niet alleen, als er een spamfilter in werking treed wat getriggerd wordt door mensen die de mening van persoon Y of Z als spam aanmerken, wat uiteraard heel kinderachtig is maar wel gebeurt en die persoon wordt vervolgens geunbanned, is er dan nog sprake van censuur door specifiek Elon Musk?

Waarom Elon Musk zonder enige argumentatie anders dan ‘het mogelijk maken van het uiten van “extreem rechtse meningen” als extreem rechts mag worden beschouwd blijft verder gewoon onbeantwoord. Hetgeen niet de academische toets kan doorstaan, teleologisch en ongenuanceerd is zolang dat onbeantwoord blijft. Vreemd dat het richting Musk allemaal lekker zonder nuance mag en nog gewaardeerd wordt ook. Prima, vrij land, maar academisch en filosofisch gezien natuurlijk biassed quatsch.
Pietervs @Verwijderd14 juli 2024 20:41
Artikelen van Joop lees ik niet: vaak te ongenuanceerd en gekleurd naar mijn smaak.

“Enige nuance” is het goedpraten van het feit dat hij ondertussen al talloze mensen monddood gemaakt heeft, maar zijn fans maar blijven hangen aan de onzin dat Musk de grote advocaat van de vrijheid van meningsuiting zou zijn.

is er dan nog sprake van censuur door specifiek Elon Musk?
Wie zijn platform is het? Wie stond er te blaten over VvMU? Nogal flauw om nu te proberen de verantwoordelijkheid af te schuiven. Het is zijn speeltje, hij is de baas dus hij is eindverantwoordelijk.

Verder: Musk wordt in de extreemrechtse hoek geduwd, omdat hij een aantal extreemrechtse tweets en complottheorieën geretweet, bevestigd of geliked heeft.
Verwijderd @Pietervs14 juli 2024 23:14
Waarom wordt enkel de vraag dan gemind en niet beantwoord met een bron?

Het goedpraten dat hij mensen monddood maakt? Ik ben notabene het hele lijstje uit het artikel langs gegaan om precies dat te toetsen wat er gesteld werd, wat de steller zou moeten doen maar neem die moeite en moest dus concluderen dat al die mensen nog steeds een actief account hebben, twitter/x heeft gereageerd etc. en dat al die informatie er in het artikel wat de basis vormde voor de stelling dat Musk “alles censureert wat hem niet bevalt”. Kortom, ammehoela en slappe hap.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:21]

Verwijderd @yoranpower13 juli 2024 18:42
Ik ben de hele lijst in het joop artikel langsgegaan, en zijn allemaal nog gewoon te vinden op X, Musk is er op bevraagd, X heeft er op gereageerd, excuses aangeboden en unsuspended (wat al een jaar hier op Tweakers niet geldt voor mn moderatiescore rechten, oh ironie) en stelde dat het door automagische spamfilters kwam, wat het niet per se een schoonheidsprijs oplevert, maar al die nuances worden wel allemaal teleologisch of niet weggelaten uit het joop artikel. De betreffende personen zijn ook gewoon nog actief.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:21]

yoranpower @raro00712 juli 2024 18:59
Zijn meerdere bronnen behalve deze. Ik vraag gewoon wat hij is en lever bewijs dat hij links geluid de kop indrukt.
Verwijderd @yoranpower13 juli 2024 17:14
Ik kan extreem-links geluid prima in mn tijdlijn vinden, het komt zelfs actief naar me toe. Heck zelfs de ayatollah heeft zn channel. Is Musk nu ook een islamist omdat dat mogelijk gemaakt wordt?
yoranpower @Verwijderd13 juli 2024 21:02
Dat je het kan vinden is mooi. Ik zei ook niet dat hij alles blokkeert. Maar hij gaat wel uit de weg om het mogelijk te maken. Terwijl extreem-rechts gewoon vrije baan krijgt. Je gooit beargumentatie erbij dat er verder niks mee te maken heeft. Geen wonder dat je overal -1 krijgt.
Verwijderd @yoranpower14 juli 2024 09:20
Je stelde letterlijk “hij censureert alles wat hem niet bevalt”.
yoranpower @Verwijderd14 juli 2024 09:36
Je stelt de vraag aan de verkeerde. Ik maak hem niet uit voor extreem rechts. Ik vroeg aan de persoon erboven wat hij dan wel is want hij onderdrukt links geluid en leverde een link met bron. Verder is het bekend dat Musk geen kritiek op zich kan hebben.
Verwijderd @yoranpower14 juli 2024 19:27
Quelle terugtrekkende beweging. Je vroeg je af wat hij dan wel was, aan mensen die om een bewijs vroegen van de stelling, en je stelde dat hij alles censureerde wat hem niet beviel. Plotseling zal ik dat dan wel verkeerd begrepen hebben hoor.

In general: Het ironische voor mij als kwantitatief socioloog is het fenomeen dat mensen die een ruimere definitie hanteren van de vrijheid van meningsuiting, en lets be real, een veel gehoorde klacht is de toegenomen ruimte op X, in de lijn van ‘het mogelijk maken van extreem rechtse uitingen” door “links” (of mensen in deze thread die rechts verwerpen) vroeger omgekeerd evenredig op het politieke spectrum lagen. Ik heb door links gefinancieerd onderzoek mogen doen waarbij de stelling vrijheid van meningsuiting moet niet worden ingeperkt door de leidende professoren, mede-gefinancieerd door een linkse mainstream politieke partij, als links bestempeld werd terwijl de beperking daarvan als rechts of zelfs extreem rechts werd gezien. Het toont maar weer eens aan dat zowel extreem-linkse als extreem rechtse waarden zelfde loten zijn van de Hegeliaanse totalitaire boom, alleen dat op ondermeer dit platform dergelijke wensen ter linkerzijde ook nog structureel geplust worden. Bizar en zorgwekkend.
ronaldvr @bewerkers12 juli 2024 16:13
“Just asking questions”: How healthy skepticism morphed into toxic denialism
Media provocateurs and conspiracy theorists insist that they’re “just asking questions.” No, they aren’t.

https://bigthink.com/thinking/just-asking-questions/

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