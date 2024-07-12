Gerucht: Intel Arrow Lake-desktopprocessors komen pas in december uit

De nieuwe Arrow Lake-S-processors van Intel komen mogelijk pas in december dit jaar op de markt. Dat stelt hardwareleaker @9550pro op X. Eerder werd nog gesproken over een release in oktober 2024.

De leaker maakt niet bekend wat de bron is van het gerucht of waarom de processors vertraagd zouden zijn. Volgens Tom's Hardware suggereert een eerdere claim over de release van de processors echter dat de informatie klopt. X-gebruiker Jaykihn zei eerder dat de zogenaamde quality samples van de Arrow Lake-S pas in week 40, dus rond eind september of begin oktober, klaar zijn. Daarna zou het nog drie tot vier maanden duren voordat de daadwerkelijke cpu's worden verkocht.

Eind juni was de verwachting dat Arrow Lake-S zou worden onthuld tijdens het Intel Innovation 2024-evenement, dat op 24 september plaatsvindt. Benchlife meldde destijds dat de eerste cpu's uit deze productlijn in oktober beschikbaar zouden zijn. Verschillende bronnen zeiden tegen Tweakers tijdens de Computex-beurs dat ze in de eerste helft van de maand zouden uitkomen. Die tijdlijn lijkt nu dus te zijn opgeschoven. Intel zelf maakte in mei al bekend dat de nieuwe Arrow Lake-cpu's in het vierde kwartaal van dit jaar zullen verschijnen.

Tijdens de Computex-beurs zeiden bronnen tegen Tweakers dat Intel zou starten met de overklokbare K-sku's en de bijbehorende Z890-moederborden. De lager gesegmenteerde processors en moederborden met een B860- en H810-chipset worden pas begin volgend jaar verwacht. Of die planning hetzelfde blijft, is onbekend.