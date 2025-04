De stap naar Intels nieuwe desktopprocessors is zo groot, dat de cpu-fabrikant voor zijn Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K en Core Ultra 5 245K naar een nieuwe naamgeving is overgestapt. Of zich dat ook vertaalt in topprestaties en het beloofde lagere energiegebruik, onderzoeken we in deze review.

De Intel Core Ultra 200-processors zijn radicaal anders dan hun voorgangers. Intel stapt af van het maken van één grote chip en bouwt de nieuwe cpu's op uit tiles, vergelijkbaar met de chiplets van AMD. Bovendien worden de meeste van die tiles niet in eigen fabrieken gemaakt, maar door TSMC. Daarover lees je op de volgende pagina meer, maar eerst de specificaties.

Specificaties

Het nieuwe topmodel, de opvolger van de Core i9-14900K, is de Core Ultra 9 285K. Deze cpu heeft acht P-cores en zestien E-cores, net als de Core i9-14900K. In totaal is er 40MB L2-cache en 36MB L3-cache aanwezig. De P-cores kunnen een maximale kloksnelheid van 5,7GHz bereiken, terwijl voor de E-cores een kloksnelheid van 4,6GHz geldt. Van de Core Ultra 9 285K verschijnt opvallend genoeg geen F-versie zonder igpu, die er van de i9-14900K wel was.

De andere twee modellen zijn de Core Ultra 7 265K en Core Ultra 5 245K. De Core Ultra 7 heeft alleen minder E-cores, namelijk twaalf in plaats van zestien stuks, en iets lagere klokfrequenties. Bij de Core Ultra 5 is ook het aantal P-cores teruggeschroefd, waardoor dat model uitkomt op zes P-cores en acht E-cores. De kloksnelheden liggen bij dit model nog wat lager. Van de Core Ultra 7 en 5 komen wel F-versies waarbij de igpu is uitgeschakeld op de markt.

De tdp van alle drie de processors is 125W. De mtp is 250W voor de Core Ultra 9 en 7, en 159W voor de Core Ultra 5. Intel rekent af met de onduidelijkheid rondom powerlimits, profielen en 'baselines' die de afgelopen tijd is ontstaan. De hier opgegeven mtp's zijn wat Intel aanbeveelt en ook wat moederbordfabrikanten out of the box moeten instellen.

Buiten wat zich afspeelt in de computetile, verschillen de processors niet veel van elkaar. De igpu telt altijd vier Xe-cores en alleen de Core Ultra 5 heeft daarvoor een marginaal lagere klokfrequentie. De npu is zelfs volledig identiek bij alle drie de modellen.

Socket 1851 en compatibiliteit

De Core Ultra 200-processors maken gebruik van de nieuwe socket 1851, waarvoor in eerste instantie alleen de nieuwe Z890-chipset beschikbaar is. De processors zijn net zo groot als die voor socket 1700, maar gebruiken extra pinnen voor onder meer de toegevoegde aansluitingsmogelijkheden. Er is geen voor- of achterwaartse compatibiliteit met socket 1700.

Omdat de processors even groot blijven, kun je koelers die bedoeld waren voor socket 1700 gebruiken. Wel geeft Intel aan dat de hotspot, de plek waar de meeste hitte wordt opgewekt, door de plaatsing van de computetile naar linksonder is verschoven. Sommige koelerfabrikanten zullen daarom nieuwe modellen of verschoven brackets voor bestaande modellen uitbrengen, die volgens Intel enkele graden verschil kunnen maken.

Net als bij de voorgaande generaties gebruikt Intel zijn Application Performance Optimization om de prestaties in bepaalde games te verbeteren. Voor Arrow Lake, de codenaam waaronder de Core Ultra 200-desktopprocessors werden ontwikkeld, is handmatige installatie echter niet langer vereist; de benodigde driver wordt automatisch geïnstalleerd via Windows Update. Als je de technologie per game wilt kunnen (de)activeren, kun je daarvoor alsnog de APO-app downloaden uit de Microsoft Store, maar ook zonder die app kun je de functionaliteit van APO gewoon gebruiken.

Prijzen

De adviesprijzen liggen net wat lager dan bij de vorige generatie en omdat de euro wat sterker is geworden ten opzichte van de dollar dan een jaar geleden, zullen de europrijzen waarschijnlijk nog wat verder dalen. Houd daarbij wel in je achterhoofd dat de 14th Gen Core-cpu's inmiddels voor veel minder dan hun adviesprijs worden verkocht. In vergelijking met de huidige straatprijzen van de veertiende generatie, zullen de nieuwe chips dus wel duurder zijn.