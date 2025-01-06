Inleiding

X870: ASUS ROG Strix X870-I en Gigabyte X870I Aorus Pro Ice

Zoals gezegd hebben we met de ASUS ROG Strix X870-I en de Gigabyte X870I Aorus Pro Ice letterlijk alle verkrijgbare X870-moederborden op mini-ITX-formaat getest. Het blijft toch een niche en blijkbaar is die voor ASRock en MSI, in elk geval vooralsnog, te klein om een bord uit te brengen. De witte Gigabyte X870I Aorus Pro Ice is aanzienlijk goedkoper dan het model van ASUS. Voor de Gigabyte betaal je op het moment van schrijven 343 euro, voor de ROG Strix X870-I 470 euro. Dat komt vooral doordat het ontwerp van het ASUS-bordje complexer is. Een van de grote nadelen van mini-ITX is dat er slechts beperkt ruimte is voor PCIe- en M.2-slots. Onder de cpu-socket past in principe maar één M.2-slot en één PCIe x16-slot; die zitten met je bootdrive en je videokaart dus gelijk vol. ASUS werkt daaromheen met een ingenieuze torenconstructie, waarbij boven op de chipset in totaal twee M.2-slots zijn gestapeld. Een van die slots doet PCIe 5.0, de ander PCIe 4.0. Onder de i/o-cover zitten twee fans verstopt: eentje koelt de M.2-ssd's, de ander de cpu-vrm. Gigabyte biedt net zo goed twee M.2-slots met dezelfde theoretische snelheden, maar heeft het PCIe 4.0 M.2-slot simpelweg op de achterkant geplaatst. In de praktijk is dat onhandig, want achter het moederbord is in vrijwel geen enkele kast voldoende airflow om een snelle ssd bij hevig gebruik goed te kunnen koelen. Nu zou je kunnen zeggen dat dat voor een secundair opslagstation ook niet zo belangrijk is, omdat de meeste mensen die alleen voor dataopslag gebruiken, maar het is wel een serieuze beperking van de bruikbaarheid van het tweede M.2-slot. Andere voorbeelden daarvan zijn dat ASUS de SATA-poorten en diverse headers op een los dochterbordje heeft geplaatst dat haaks uit het moederbord steekt, en de onboardaudio zelfs geheel heeft weggelaten. De geluidschip en bijvoorbeeld ook de 'onboard'-knoppen en foutdiagnoseleds zitten daarom op een losse ROG Strix Hive II-module, die je op je bureau of kast kunt zetten. Ook Gigabyte heeft wat geks moeten doen om de audiochip in te passen; de Realtek ALC4080 zit bij dat bord op een apart pcb'tje dat is vastgemaakt aan de binnenkant van de i/o-cover. Codec Analoge jacks S/PDIF Versterker ASUS ROG Strix X870-I Gaming Wifi ESS SABRE9260Q 1 Nee N.v.t. Gigabyte X870I Aorus Pro Ice Realtek ALC4080 2 Nee N.v.t. Door bovengenoemde keuzes heeft ASUS plek kunnen maken voor de genoemde M.2-toren en ook voor een uitgebreidere cpu-stroomvoorziening, die uit tien 110A-powerstages bestaat, tegenover acht keer 110A bij de Gigabyte. Dat zijn dezelfde powerstages die ASUS en Gigabyte ook op hun topmodellen gebruiken, al zijn ze daar wel in groteren getale aanwezig. Controller Mosfets Vcore Rating Vcore ASUS ROG Strix X870-I Gaming Wifi Digi+ ASP2205 10x SiC850A (110A) 1100A Gigabyte X870I Aorus Pro Ice Infineon XDPE192C3B 8x IR PMC41430 (110A) 880A Het aansluitingenpaneel is bij het bord van ASUS iets beter gevuld. De Gigabyte heeft bijvoorbeeld geen tweede USB4-poort. Wel werkt de interne USB-C-header, voor de frontaansluiting op je behuizing, bij Gigabyte op een hogere snelheid. USB 2.0 USB 5Gbit/s USB 10Gbit/s USB 20Gbit/s USB4 40Gbit/s USB-C intern ASUS ROG Strix X870-I Gaming Wifi 3 0 5 0 2 10Gbit/s Gigabyte X870I Aorus Pro Ice 2 2 3 0 1 20Gbit/s Beide fabrikanten kiezen voor een 2,5Gbit/s-netwerkaansluiting en Wi-Fi 7, maar de leveranciers daarvan verschillen. ASUS kiest voor een bedrade netwerkchip van Intel en een wat luxer wifikaartje dat 320MHz-netwerken ondersteunt. Bij Gigabyte is Realtek verantwoordelijk voor beide soorten connectiviteit. LAN Wifi ASUS ROG Strix X870-I Gaming Wifi Intel 2,5Gbit/s Wi-Fi 7 (320MHz) Gigabyte X870I Aorus Pro Ice Realtek 2,5Gbit/s Wi-Fi 7 (160MHz) Gigabyte heeft wat minder ontwerptrucs uitgehaald dan ASUS, waardoor de lay-out erg compact is en het soms gewoon plaats tekortkomt. De X870I Aorus Pro Ice beschikt bijvoorbeeld niet over onboardknoppen, en eerlijk gezegd zouden we ook niet weten waar die nog geplaatst hadden moeten worden. Beide fabrikanten hebben een mechanisme voor het unlocken van het videokaartslot aangebracht. Bij Gigabyte werkt dat met een knopje, bij ASUS moet je de kaart met een draai naar rechts lostrekken. ASUS' M.2-oplossing vereist schroeven, terwijl de montage van ssd en koeler bij Gigabyte volledig zonder gereedschap kan. Fanheaders Bios flashen zonder cpu Probleemdiagnose Onboardknoppen Rgb / Argb M.2 zonder schroeven PCIe-release ASUS ROG Strix X870-I Gaming Wifi 3 Ja Leds Start, flexkey 0 / 2 Nee Ja Gigabyte X870I Aorus Pro Ice 3 Ja Leds Geen 1 / 2 Ja Ja

Z890: ASRock PG Z890I Nova, ASUS ROG Strix Z890-I en Gigabyte Z890I Aorus Ultra

Aan sommige dingen merk je nog dat moederbordfabrikanten gewend zijn om de meeste tijd in hun aanbod voor Intel-sockets te steken. Voor de nieuwere Intel Z890-chipset hebben alle vier de grote fabrikanten immers al een model. Drie daarvan hebben we ook kunnen testen; MSI lukte het helaas niet om hun model op tijd voor onze test in te sturen. Net als bij X870 is ASUS duidelijk het duurst. Voor de ROG Strix Z890-I betaal je op het moment van schrijven 499 euro. Dat is 150 euro meer dan ASRock voor zijn PG Z890I Nova vraagt, die dus 349 euro kost. Gigabyte's Z890I Aorus Ultra is met 373 euro iets duurder, maar niet heel veel. Het concept van de ASUS ROG Strix Z890-I zal je bekend voorkomen als je ook de vorige pagina over zijn X870-broertje hebt gelezen. ASUS kiest opnieuw voor twee gestapelde M.2-slots op de voorkant van het bord, al ondersteunen die dit keer zelfs allebei PCIe 5.0. De externe ROG Strix Hive II-module met onder meer de audio en foutdiagnoseleds zit ook bij het Z890-model in de doos en zelfs het verticale dochterbordje met onder meer de SATA-poorten komen we weer tegen. Ook zitten er opnieuw twee fans verstopt onder de i/o-cover: eentje naast de chipset/M.2-toren en eentje bij de cpu-vrm. Mocht je dat nog niet genoeg vinden, dan heeft ASUS boven op de M.2-toren nog een bevestigingsmogelijkheid voor een extra 30- of 40mm-fan aangebracht. ASRock kiest op zijn PG Z890I Nova voor een veel conventioneler ontwerp met één PCIe 5.0 M.2-slot op de bovenkant van het bord. Toch wint ASRock de strijd als het om het aantal M.2-slots gaat, want op de achterkant van dit bordje komen we niet één, maar twee Gen4-slots tegen. Het nadeel daarvan bespraken we op de vorige pagina al; veel airflow of mogelijkheden om koeling aan te brengen zijn er achter op het moederbord doorgaans niet. Gigabyte plaatst naast het Gen5-slot op de voorkant ook een Gen4-slot achterop, maar houdt het er daar bij eentje. Zoals gezegd zit de ESS-codec van het ASUS-bord in een externe module; de audioaansluiting zit dus ook op die module. ASRock plaatst een luxe Realtek-codec gewoon op het bord zelf, Gigabyte kiest voor een vrij simpele ALC897-codec. Codec Analoge jacks S/PDIF Versterker ASRock PG Z890I Nova WiFi Realtek ALC4082 2 Ja N.v.t. ASUS ROG Strix Z890-I Gaming Wifi ESS SABRE9260Q 1 Nee N.v.t. Gigabyte Z890I Aorus Ultra Realtek ALC897 2 Ja N.v.t. Verschillen tussen audiocodecs Verbinding Kanalen Hoofdtelefoon-

versterking Max. dac snr Max. adc snr Resolutie Dac Adc Realtek ALC887 HDA 8 2 Tot 32Ω 97dB(A) 90dB(A) 24bit 192kHz Realtek ALC897 HDA 10 2 Tot 32Ω 99dB(A) 95dB(A) 24bit 192kHz Realtek ALC1200 HDA 10 2 Tot 32Ω 110dB(A) 102dB(A) 24bit 192kHz Realtek ALC1220 HDA 10 3 Tot 600Ω 120dB(A) 110dB(A) 24bit 192kHz Realtek ALC4080 USB 10 3 Tot 600Ω 120dB(A) 110dB(A) 32bit 384kHz Van de drie bordjes heeft juist de goedkope ASRock veruit de krachtigste vrm voor de Vcore-rail, oftewel de stroomtoevoer naar de cpu-cores. Gigabyte denkt het met een vrm van 880A af te kunnen. We zullen zo in de benchmarks moeten zien of het voordeel van een krachtigere vrm in dit geval puur theoretisch of ook praktisch is. Controller Mosfets Vcore Rating Vcore ASRock PG Z890I Nova WiFi Renesas RAA229134 12x R2209004 (110A) 1320A ASUS ROG Strix Z890-I Gaming Wifi Digi+ ASP2432 10x MPS MP87610 (110A) 1100A Gigabyte Z890I Aorus Ultra Renesas RAA229130 8x RAA22010540 (105A) 840A ASRock en ASUS bieden redelijk vergelijkbare connectiviteit; de poorten zijn alleen wat anders verdeeld over de verschillende snelheden. Gigabyte blijft wat achter door geen tweede USB4-poort aan te bieden en de interne USB-C-header op een lagere snelheid te laten werken. USB 2.0 USB 5Gbit/s USB 10Gbit/s USB 20Gbit/s USB4 40Gbit/s USB-C intern ASRock PG Z890I Nova WiFi 0 0 6 0 2 20Gbit/s ASUS ROG Strix Z890-I Gaming Wifi 2 1 3 1 2 20Gbit/s Gigabyte Z890I Aorus Ultra 0 2 3 0 1 10Gbit/s Alleen bij ASRock komen we een 5Gbit/s-netwerkadapter tegen. De andere bordjes hebben een ethernetpoort met een maximale snelheid van 2,5Gbit/s. Wi-Fi 7 hebben ze alle drie, al biedt het kaartje dat Gigabyte gebruikt geen ondersteuning voor 320MHz-netwerken. LAN Wifi ASRock PG Z890I Nova WiFi Realtek 5Gbit/s Wi-Fi 7 (320MHz) ASUS ROG Strix Z890-I Gaming Wifi Intel 2,5Gbit/s Wi-Fi 7 (320MHz) Gigabyte Z890I Aorus Ultra Realtek 2,5Gbit/s Wi-Fi 7 (160MHz) Waar de ASRock wat de specificaties betreft vaak indruk maakt, is hij wat spartaans uitgevoerd als het op quality-of-lifefeatures aankomt. Zo moet je schroeven om je ssd te monteren en voorziet ASRock niet in een handigheidje om het videokaartslot te unlocken. Gigabyte heeft daar een knopje voor en bij ASUS ontgrendelt het slot als je de kaart er met een draai naar rechts uithaalt. Fanheaders Bios flashen zonder cpu Probleemdiagnose Onboardknoppen Rgb / Argb M.2 zonder schroeven PCIe-release ASRock PG Z890I Nova WiFi 3 Ja Leds Geen 0 / 2 Nee Nee ASUS ROG Strix Z890-I Gaming Wifi 3 Ja Leds Power, flexkey 0 / 2 Ja Ja Gigabyte Z890I Aorus Ultra 3 Ja Leds Geen 0 / 2 Ja Ja

Testmethode

Het belangrijkste onderdeel van onze moederbordentest is de vrm-test. De vrm is verantwoordelijk voor de omzetting van 12V uit de voeding in de door de processor gewenste spanning. Daarmee is het zowel een van de belangrijkste onderdelen van het moederbord als een onderdeel waarop bij goedkope modellen vaak wordt bezuinigd. In de specificatielijst merk je ontbrekende USB-poorten of M.2-slots immers eerder op dan magere vrm-componenten. Hoe de vrm van een moederbord exact werkt en wat de functie van alle onderdelen is, wordt uitgebreid uiteengezet in dit achtergrondartikel. Vrm-test Testsysteem Processor: AMD Ryzen 9 9950X / Intel Core Ultra 9 285K

Geheugen: G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL36

Ssd: WD Black SN770 1TB

Voeding: Seasonic Focus Plus Gold 1000W

Behuizing: Fractal Design Define 7 XL

Cpu-koeling: Alphacool Ocean T38 360mm (bovenin, outtake, pomp 100%, fans auto)

Casefans: 3x Noctua NF-A14 PWM Chromax-casefan (intake) Voor de vrm-test gebruiken we de topmodellen uit de nieuwste series van AMD en Intel: de Ryzen 9 9950X en de Core Ultra 9 285K. We gebruiken de processor op de standaardinstellingen en laten het moederbord vrij om zelf de gebruikte spanning te bepalen. Afhankelijk van de tuning die een fabrikant kiest, kunnen hierdoor kleine verschillen in prestaties en stroomverbruik ontstaan. Meetmethode Om te beoordelen hoe goed de vrm en de koeling daarvan zijn, meten we de temperatuur met een Flir E60-warmtebeeldcamera. Als een moederbord voorzien is van een backplate, controleren we of deze meting overeenkomt met wat de vrm-temperatuursensor van het moederbord zelf aangeeft en noteren de hoogste van de twee waardes als testresultaat. We voeren de tests uit met een gestandaardiseerd systeem in een Fractal Design Define 7 XL-kast, dat is voorzien van drie Noctua NF-A14 PWM Chromax-ventilators en een forse 360mm-cpu-waterkoeler, die de opgewekte warmte rechtstreeks de behuizing uitblaast. Van een gebrek aan airflow hebben de moederborden dus in elk geval geen last. De testmethode voor moederborden, met links de ATX-stroommeter en rechts de EPS-stroommeter Voor de stroommeting gebruiken we zelfontworpen printplaten waarop we de stroomkabels vanuit het moederbord en vanuit de voeding aansluiten. Hoeveel stroom erdoorheen gaat, meten we bij onze ATX-stroommeter met drie Texas Instruments INA260-sensors (één per spanningsrail) en bij onze EPS-meter met één INA216-sensor. Zo kunnen we in detail inzichtelijk maken waar het energiegebruik van een moederbord vandaan komt en nemen we de inefficiëntie van de voeding, die zeker bij de lage vermogens van de idlemeting vaak aanzienlijk is, niet mee in onze resultaten. Een close-up van de ATX-stroommeter Prestaties en stroomverbruik Tijdens de vrm-test belasten we de processor gedurende een kwartier met de Cinebench 2024 MT-benchmark. Na afloop van de test analyseren we de logfile en berekenen we zowel de gemiddelde benchmarkscore als de standaardafwijking. Substantiële afwijkingen van de prestaties of een gebrekkige consistentie kunnen immers wijzen op het terugklokken van de cpu: throttling in jargon. We meten het stroomverbruik van de moederborden direct op de ATX- en EPS-kabels, waarbij we in het geval van de 24-pins-ATX-kabel zowel de 3,3V- als de 5V- en 12V-rails meenemen. Dat doen we zowel in idle als onder maximale cpu-belasting met Cinebench 2024.

Benchmarks

We hebben de AMD X870- en Intel Z890-moederborden hieronder voor het gemak in dezelfde grafieken gezet, maar de belasting is uiteraard anders. De Ryzen 9 9950X verbruikt onder maximale belasting ongeveer 200W, de Core Ultra 9 285K komt daar met rond de 230W duidelijk bovenuit. Vergelijken is dus vooral zinnig binnen de groepen gekleurde balkjes. Vrm-temperatuur Hoewel de Intel-cpu dus meer verbruikt en de vrm-componenten daarmee zwaarder belast, blijven de Z890-moederborden wel koeler. De gemeten vrm-temperatuur loopt uiteen van 48 graden bij de ASUS tot 59 graden bij de Gigabyte; dat bordje heeft de minst zwaar uitgevoerde vrm en bovendien als enige van de drie geen ingebouwde ventilator. Bij de X870-borden is het juist het Gigabyte-bord, ook hier zonder fan, dat nipt de winst pakt. Daarbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat zelfs de 65 graden van het ASUS-bord meer dan voldoende is om uit de gevarenzone te blijven. Maximale vrm-temperatuur na 15 min. Moederbord Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WiFi 48,0 ASRock PG Z890I Nova WiFi 50,9 Gigabyte Z890I Aorus Ultra 59,0 Gigabyte X870I Aorus Pro Ice 62,1 ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi 65,0 Mouse-over om te zien welke foto van welk moederbord is, of open de grote view en kijk bovenin. Bij de Intel-borden variëren de prestaties slechts enkele procenten; de ASUS is nipt het snelst. Bij de X870-borden blijft de ASUS juist drie procent achter. We raden niet aan om je moederbord op deze minieme verschillen uit te zoeken; ze zijn in de praktijk nauwelijks merkbaar. In de behaalde kloksnelheid en het softwarematig uitgelezen energiegebruik zien we weinig verschillen tussen de moederborden met dezelfde chipset. Energiegebruik In idle zijn de Intel-borden duidelijk zuiniger dan de AMD's. Onderling ontloopt het elkaar niet veel. Bij de X870-borden is de ASUS wel duidelijk zuiniger dan de Gigabyte. Onder belasting verbruiken de Gigabyte-borden het meest. De ASUS Z890-I is het zuinigst, gevolgd door de ASRock Z890I.

Conclusie