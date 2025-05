AMD X870-moederborden

Hoewel de X870-chipset zelf niet eens zoveel verschilt van B650 en X670, waarover zo meer, biedt X870 alle moederbordfabrikanten een mooie gelegenheid om hun socket AM5-moederborden weer helemaal bij de tijd te brengen. Zo heeft ieder X870-bord supersnelle USB4-poorten op het aansluitingenpaneel. In deze round-up testen we maar liefst twintig modellen van ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI.

Update: negen nieuwe moederborden en aanbevelingen Een eerdere versie van dit artikel verscheen op 30 september, de releasedatum van de X870-moederborden. In deze update hebben we negen nieuwe borden getest, waaronder diverse op verzoek van tweakers in de reacties op het oorspronkelijke artikel. Ook weten we nu alle prijzen, waardoor we op de laatste pagina onze awards kunnen uitdelen.

De X870-moederborden kwamen op 30 september uit en dat is ruim anderhalve maand nadat de eerste Ryzen 9000-processors verschenen. Je hebt - gelukkig maar, anders zou het nogal een gare release zijn geweest - niet per se een nieuw bord nodig om zo'n cpu te gebruiken. Ze werken prima in bestaande AM5-borden met bijvoorbeeld de B650- en X670-chipsets. De meeste van die borden zijn inmiddels echter twee jaar oud, waardoor ze de nieuwste snufjes missen. De compatibiliteit geldt vanzelfsprekend ook de andere kant op: een Ryzen 7000- of 8000G-cpu werkt ook in een X870-bord.

X870 versus B650 en X670

Een AMD X870E-moederbord heeft twee chipsetchips, zoals hier te zien op de Gigabyte X870E Aorus Pro.

Een X870-bord (zonder E) heeft maar één zo'n chip en dus minder bandbreedte voor slots en poorten.

Als je denkt dat X870 een nieuwe chipset is, dan heeft AMD je succesvol gefopt. Onder de mooie heatsinks van de diverse moederborden zit stiekem exact dezelfde ASMedia Promontory 21-chip als bij de B650- en X670-borden van twee jaar terug. Daar vinden we trouwens direct het verschil tussen borden met en zonder E; X870-moederborden hebben één zo'n Promontory-chip, X870E-borden hebben er twee. Als het gaat om bijvoorbeeld USB-poorten en PCIe-lanes uit de chipset kunnen X870E-borden in theorie dus dubbel zoveel bieden. Dit was overigens exact het verschil tussen B650 en X670. X870 is dus in feite 'B650 2.0', en X870E is 'X670 2.0'. Dat AMD voor dit onderscheid de letter E gebruikt, die bij de vorige generatie iets compleet anders betekende, is wel verwarrend.

De kolommen met specificaties voor X870 en X870E zijn zodoende vrijwel identiek aan die van respectievelijk B650E en X670E. Twee zaken die niet direct met de chipset zelf te maken hebben, zijn wel veranderd. AMD verplicht moederbordfabrikanten om PCIe 5.0-ondersteuning op zowel het primaire PCIe x16-slot als het eerste M.2-slot te bieden. Daarnaast moet ieder X870(E)-moederbord voorzien zijn van een extra controller om USB4-poorten te bieden. In de praktijk zal het vrijwel altijd om twee poorten gaan, want er is geen eenpoortsversie van de daarvoor gebruikte externe ASMedia ASM4242-controller.

B650(E) X670(E) X870 X870E PCI Express uit cpu B650E: 24x 5.0

B650: 8x 5.0, 16x 4.0 X670E: 24x 5.0

X670: 8x 5.0, 16x 4.0 24x PCIe 5.0 24x PCIe 5.0 PCI Express uit chipset 12 PCIe (8x 4.0, 4x 3.0) 20 PCIe (12x 4.0, 8x 3.0) 12 PCIe (8x 4.0, 4x 3.0) 20 PCIe (12x 4.0, 8x 3.0) USB4 Niet verplicht Niet verplicht Ja Ja USB 20Gbit/s 1 2 1 2 USB 10Gbit/s 4+2 8+4 4+2 8+4 USB 5Gbit/s 1 2 1 2 USB 2.0 6 12 6 12 SATA 4 8 4 8 Overklokken Ja Ja Ja Ja

Testdeelnemers

In de eerste gepubliceerde test zaten elf AMD X870-moederborden; dat aantal hebben we nu uitgebreid naar maar liefst twintig stuks. Ook delen we in dit artikel onze awards uit; bij de eerste publicatie waren de prijzen van de moederborden nog niet bekend. Onderstaand overzicht toont de actuele prijzen van alle modellen.