De ergste vijand van B850 blijkt zijn voorloper

ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI brachten de afgelopen tijd vrij stilletjes hun AMD B850-moederborden op de markt. De voorloper van de B850-chipset, B650, was lange tijd de basis voor de populairste moederborden in de Pricewatch. Wat zijn de verschillen en welke B850-moederborden zijn de beste keuzes? Voor deze review hebben we er maar liefst achttien getest.

B850 versus B650 en X870

De chipsetbenamingen voor socket AM5 zijn inmiddels een behoorlijke chaos geworden, terwijl het in de basis best simpel is. Eén en dezelfde chip, de door ASMedia ontworpen Promontory 21, wordt namelijk gebruikt voor alle B650-, B850- en X870-moederborden. X670 en X870E gebruiken simpelweg twee van zulke chips om meer functionaliteit te kunnen bieden. B840 is de enige vreemde eend in de bijt, want daarvoor wordt de oudere Promontory 19-chip gebruikt, die we nog kennen als de B550-chipset van AM4.

Hardwarematig zijn er dus geen verschillen tussen de B650- en B850-chipsets, waardoor de specificaties ook volledig identiek zijn. Je moet B850 vooral zien als een kans voor al AMD's moederbordpartners om weer een up-to-date line-up aan te kunnen bieden, voorzien van alle snufjes die ze de afgelopen jaren hebben bedacht en van functies die toen B650 uitkwam nog helemaal niet bestonden, zoals Wi-Fi 7.

De PCIe-connectiviteit uit de processor wordt in principe niet beïnvloed door de chipset, maar AMD legt wel minimumeisen op voordat fabrikanten hun bord B850 mogen noemen. Een B850-bord moet een PCIe x16-slot hebben dat minstens op PCIe 4.0-snelheid werkt, en een M.2-slot met vier PCIe 5.0-lanes. Dat laatste is nieuw ten opzichte van B650, hoewel veel B650-borden in de praktijk ook gewoon een PCIe 5.0 M.2-slot hadden. En andersom zijn er ook genoeg B850-borden te koop die een volwaardig PCIe 5.0 x16-slot bieden. Dat je aan het achtervoegsel 'E' kon zien of het x16-slot PCIe 5.0 ondersteunt, is bij B850 verdwenen; dat is dus gewoon een kwestie van in de specificaties kijken.

B840 B650 B850 X870 X870E Fysieke chipset PROM19 PROM21 PROM21 PROM21 2x PROM21 PCI Express uit cpu voor videokaart 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 16x PCIe 5.0 PCI Express uit cpu voor M.2-ssd's 4x PCIe 4.0 4x PCIe 4.0 4x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 PCI Express uit chipset 10x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 12x PCIe 4.0 + 8x PCIe 3.0 USB4 Niet verplicht Niet verplicht Niet verplicht Ja Ja USB 20Gbit/s 0 1 1 1 2 USB 10Gbit/s 2 4+2 4+2 4+2 8+4 USB 5Gbit/s 2 1 1 1 2 USB 2.0 6 6 6 6 12 SATA 4 4 4 4 8 Overklokken Nee Ja Ja Ja Ja

Testdeelnemers

In totaal hebben we maar liefst achttien AMD B850-moederborden getest. Gigabyte is hofleverancier met zes modellen, maar ook ASUS heeft een hele reeks borden ingestuurd. ASRock en MSI lijken zich vooral op het betaalbare segment te richten, want alle zeven borden die die fabrikanten instuurden, zijn te koop voor minder dan 250 euro. Dat lijkt ons voor een budgetchipset als B850 geen gekke strategie.