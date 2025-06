Beste AMD Socket AM5-moederborden

Op dit moment heb je voor Socket AM5 de keuze uit vijf chipsets als je een moederbord koopt. A620 en B850 zijn de instapchipsets, B650 en B850 zijn de voor de hand liggende keuze in het midden van de markt en X870 bedient het high-end segment.

A620 B840 B650 B850 X870 X870E Fysieke chipset PROM21 PROM19 PROM21 PROM21 PROM21 2x PROM21 PCI Express uit cpu voor videokaart 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 16x PCIe 5.0 PCI Express uit cpu voor M.2-ssd's 4x PCIe 4.0 4x PCIe 4.0 4x PCIe 4.0 4x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 8x PCIe 5.0 PCI Express uit chipset 8x PCIe 3.0 10x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 12x PCIe 4.0 + 8x PCIe 3.0 USB4 Niet verplicht Niet verplicht Niet verplicht Niet verplicht Ja Ja USB 20Gbit/s 0 0 1 1 1 2 USB 10Gbit/s 4+2 2 4+2 4+2 4+2 8+4 USB 5Gbit/s 2 2 1 1 1 2 USB 2.0 6 6 6 6 6 12 SATA 4 4 4 4 4 8 Overklokken Nee Nee Ja Ja Ja Ja

De chipsetbenamingen voor Socket AM5 zijn inmiddels een behoorlijke chaos geworden, terwijl het in de basis best simpel is. Eén en dezelfde chip, de door ASMedia ontworpen Promontory 21, wordt namelijk gebruikt voor alle A620-, B650-, B850- en X870-moederborden. X870E gebruikt simpelweg twee van zulke chips om meer functionaliteit te kunnen bieden. B840 is de enige vreemde eend in de bijt, want daarvoor wordt de oudere Promontory 19-chip gebruikt, die we nog kennen als de B550-chipset van AM4.

Verdere verschillen worden vooral gevormd door wat AMD verplicht stelt om een bord bijvoorbeeld B850 of X870 te mogen noemen. Alle X870(E)-borden moeten bijvoorbeeld verplicht USB4-poorten bieden, waar een externe controller voor nodig is. Ook bijvoorbeeld de ondersteunde PCIe-versie voor de cpu-lanes moet je lezen als een minimum; een fabrikant mag een B850-bord best uitrusten met een PCIe 5.0-videokaartslot en dat gebeurt in de praktijk ook vaak.

In vergelijking met de duurdere chipsets zijn de A620- en B840-chipsets flink uitgekleed. Zo ondersteunen ze geen PCI Express 5.0, zijn de 20Gbit/s-USB-poorten wegbezuinigd en is het niet mogelijk om de processor over te klokken. Het DDR5-geheugen kan met EXPO wel op een hogere snelheid worden ingesteld dan het officiële maximum van de processor, wat 5200MT/s of 5600MT/s is.