Beste Intel socket 1700-moederborden

In deze Moederbord Best Buy Guide geven we advies over de beste moederborden voor Intels Socket 1700. Deze moederborden zijn geschikt voor de twaalfde, dertiende en veertiende generaties Intel Core-processors. In deze BBG zetten we onze aanraders op een rij.

Doordat Intels veertiende generatie Core-cpu's grotendeels een refresh van de voorgaande serie was, is Socket 1700 met drie ondersteunde generaties een unicum in Intels recente geschiedenis. Normaal gesproken houdt de blauwe processorgigant een strikte cadans van twee cpu-series per socket aan.

De in oktober uitgebrachte Intel Core Ultra 200-processors maken gebruik van de nieuwe Socket 1851, en zijn dus niet compatibel met Socket 1700.

Updates 6-5-2025 We hebben het advies gecheckt. Dit zijn nog altijd onze aanraders.

10-12-2024 We hebben één aanrader vervangen vanwege veranderingen in verkrijgbaarheid en prijzen.

Aanraders voor beste Socket 1700-moederborden

Op deze pagina vind je onze actuele aanraders voor Socket 1700-moederborden in verschillende categorieën. We kijken naar betaalbare moederborden, maar ook naar de beste keuzes als je op zoek bent naar een wat luxer bord met bijvoorbeeld PCI-Express 5.0-M.2-slots of USB4-poorten. Onderaan de pagina sluiten we af met de buitencategorie van extra kleine Mini-ITX-moederborden.

Direct naar:

Vanzelfsprekend zijn onze eerdere round-ups van onder andere Z790-moederborden een belangrijke bron voor onze aanbevelingen. Voor deze Moederbord Best Buy Guide kijken we echter ook breder naar het actuele aanbod, zodat we aan de hand van de huidige prijzen altijd het beste advies geven.

De chipsets voor Socket 1700: H610, B760 en Z790 De courante chipsets voor Socket 1700 zijn H610, B760 en Z790. Alle desktop-cpu's van de twaalfde, dertiende en veertiende generatie zijn compatibel met deze chipsets, maar ook hun voorgangers B660 en Z690. Z790 heeft ten opzichte van Z690 extra PCIe 4.0-chipsetlanes. Tussen B660 en B760 is er op het gebied van functionaliteit letterlijk geen verschil. De 700-seriechipsets is er eigenlijk vooral om moederbordfabrikanten de gelegenheid te bieden hun aanbod weer bij de tijd te brengen. H610 B760 Z790 PCIe uit cpu 16x PCIe 5.0 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 DMI 4x PCIe 4.0 4x PCIe 4.0 8x PCIe 4.0 PCIe uit chipset 8x PCIe 3.0 10x PCIe 4.0 + 4x PCIe 3.0 20x PCIe 4.0 + 8x PCIe 3.0 USB 20Gbit/s 0 2 5 USB 10Gbit/s 2 2 5 USB 5Gbit/s 2 2 0 USB 2.0 6 6 4 USB totaal 10 12 14 SATA-600 4 4 8 Hardware-RAID Alleen SATA Alleen SATA Ja Cpu overklokken Nee Nee Ja Geheugen overklokken Nee Ja Ja Geheugenslots 2 4 4 Wifi geïntegreerd Ja, AX211 Ja, AX211 Ja, AX211 Tdp 6W 6W 6W De instapchipset voor Socket 1700 is H610. Met deze chipset kunnen fabrikanten maximaal twee geheugenslots gebruiken. Daarnaast ontbreken de extra cpu-lanes voor het direct verbinden van een M.2-ssd met de processor, is de USB-connectiviteit beperkt en is overklokken geheel niet mogelijk. B760 biedt wel de mogelijkheid voor een M.2-ssd op cpu-lanes, naast een sloot meer lanes vanuit de chipset voor extra slots en overige functionaliteit. Daarnaast kunnen fabrikanten met deze chipset gewoon vier geheugenslots bieden en maakt de B760-chipset 20Gbit/s-USB-poorten mogelijk. De processor kun je met B760 nog altijd niet overklokken, maar het geheugen instellen op een hogere snelheid dan de officiële rating van de processor is wel mogelijk. Het belangrijkste verschil tussen B760 en Z790 is dat laatstgenoemde chipset een dubbel zo snelle DMI-interface heeft, de bus tussen de processor en de chipset. Als je allerlei op de chipset aangesloten apparaten tegelijk gebruikt, heeft de Z790-chipset daar dus een veel hogere capaciteit voor. Verder maakt Z790 meer snelle USB-poorten, hardware-RAID met NVMe-ssd's en het overklokken van de processor door middel van de multiplier mogelijk.

Beste goedkope Socket 1700-moederbord

Best Buy Gigabyte B760M DS3H DDR4 Socket 1700 • Micro-ATX • Intel B760 chipset 4.5 van 5 sterren (6 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 99,- € 90,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Veel van de B760-moederborden die fabrikanten uitbrachten zijn een-op-eenkopieën van bestaande B660-modellen. Zo is ook de Gigabyte B760M DS3H DDR4, onze primaire aanrader in dit segment, vrijwel identiek aan de eerder door ons gereviewde B660M DS3H DDR4. De niet al te uitgebreide vrm van dit moederbord is volgens onze tests geschikt voor processors tot en met de Core i5 14400. Niet iedereen heeft natuurlijk upgradeplannen naar een i7 of zelfs i9, dus er is zeker plek voor dit type budgetmoederborden, maar dat is wel een belangrijke beperking om je van bewust te zijn bij aanschaf. Ten opzichte van vergelijkbaar geprijsde modellen heeft de Gigabyte een meegeleverde ssd-koeler en een relatief snelle USB-poort. Wil je ook wifi, dan is er voor ongeveer 15 euro meer een variant met een vrij potente draadloosnetwerkkaart te koop.

Beste Socket 1700-moederbord met DDR4

Best Buy ASUS TUF Gaming B760-PLUS WIFI D4 Socket 1700 • ATX • Intel B760 chipset 3 van 5 sterren (1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 159,- € 155,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen De ASUS TUF Gaming B760-PLUS WIFI D4 is een duurder, maar ook op vrijwel alle fronten luxer alternatief. Dat begint al als je hem ziet, met zijn grotere ATX-formaat waardoor er plek is voor een derde M.2-slot. Die worden bovendien allemaal gekoeld door heatsinks. Daarnaast krijg je voor de meerprijs van ongeveer 50 euro een veel efficiëntere vrm, die moeiteloos de zwaarste Socket 1700-cpu's aankan, en een PCIe 5.0 x16-slot. Op de achterkant treffen we meer en snellere poorten aan, net als antennes voor de geïntegreerde wifichip. Voor wie zijn vertrouwde DDR4-kitje wil blijven gebruiken, maar toch een bord met een uitgebreide featureset wil, is de ASUS een uitstekende keuze.

Goedkoper alternatief Gigabyte B760 GAMING X DDR4 Socket 1700 • ATX • Intel B760 chipset 4.5 van 5 sterren (6 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 126,- € 122,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Deze Gigabyte B760 Gaming X DDR4 is wat minder luxe dan de ASUS, en heeft bijvoorbeeld geen wifi en minder meegeleverde ssd-koelers. Ook is het PCIe 5.0 x16-slot ingeruild voor een PCIe 4.0-versie. Maar in vergelijking met goedkopere Gigabyte DS3H uit de eerste categorie, heeft de Gaming X nog altijd een veel krachtigere en beter gekoelde vrm, waardoor je ook meer verbruikende Core i7- of Core i9-processors kunt gebruiken. Daarbovenop heeft de Gaming X een interne header voor het aansluiten van de USB-C-poort op je behuizing, een netjes voorgemonteerd i/o-shield en foutdiagnoseleds die je helpen om snel de oorzaak te vinden als je pc niet start. Er is ook een ongeveer net zo dure micro-ATX-versie van de Gaming X, maar die mist onder meer de foutdiagnoseleds. Als hij in je kast past, zouden we dus deze variant prefereren.

Beste Socket 1700-moederbord met PCIe 5.0-M.2-slot

Best Buy MSI MAG Z790 Tomahawk Max WiFi Socket 1700 • ATX • Intel Z790 chipset 5 van 5 sterren (16 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 268,- € 249,- bij Megekko Bekijk alle prijzen Officieel hebben de Alder Lake- en Raptor Lake-processors van Intel slechts zestien PCIe 5.0-lanes, bedoeld voor het aansturen van het primaire PCIe-slot voor de videokaart. Op sommige moederborden maken fabrikanten het echter mogelijk om daar een deel van af te snoepen, zodat je een ssd op die snelheid kunt gebruiken. Houd er wel rekening mee dat je videokaart dan nog maar acht PCIe-lanes aan bandbreedte overhoudt. Dat is niet ideaal, maar volgens de collega's van TechPowerUp leidt dat zelfs bij een RTX 4090 maar tot twee procent prestatieverlies. MSI biedt met de MAG Z790 Tomahawk Max WiFi een opvallend luxe en modern Socket 1700-moederbord voor een scherpe prijs. Het bord gebruikt DDR5-geheugen en biedt zoals gezegd een PCIe 5.0-M.2-slot, naast nog eens drie M.2-slots op PCIe 4.0-snelheid. Ook het noemen waard zijn de gloednieuwe Wi-Fi-7-chip, de grote hoeveelheid USB-poorten en de kwalitatief goede audiochip.

Goedkoper alternatief ASRock Z790 PG Riptide Socket 1700 • ATX • Intel Z790 chipset Prijs bij publicatie: € 218,- € 201,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen De ASRock Z790 PG Riptide valt vooral op doordat hij voor een betaalbare prijs een PCIe 5.0-M.2-slot biedt. Verder zijn de specificaties niet al te bijzonder, met bijvoorbeeld maar weinig snelle USB-poorten, een basale audiocodec en geen onboard wifi, maar als het je puur om dat PCIe 5.0-M.2-slot te doen is, doe je er een prima koop mee. Voor de liefhebber is de PG Riptide er ook als de PG Sonic, met voor een paar tientjes meer een volledig Sonic-kleurenschema.

Beste Socket 1700-moederbord met USB4 en 10GbE

Beste high-end Socket 1700-moederbord

Omdat diverse high-end socket 1700-moederborden niet langer verkrijgbaar zijn, hebben we in deze categorie niet langer een advies.

Beste mini-ITX Socket 1700-moederbord

Best Buy ASUS ROG Strix B760-I GAMING WIFI Socket 1700 • Mini-ITX • Intel B760 chipset 5 van 5 sterren (6 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 182,- € 182,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Met steeds meer integratie en het einde van CrossFire en SLI is het aantal insteekkaarten in het merendeel van de pc's tegenwoordig beperkt tot één: de videokaart. Dan heb je voldoende aan een extra klein mini-ITX-moederbord. Onze eerste aanrader is de ROG Strix B760-I Gaming WiFi, weer zo'n mooi voorbeeld van een B660-bord dat op wat andere stickers na bijna een-op-een is overgenomen naar de nieuwe chipset. In onze mini-ITX-round-up van vorig jaar maakte de B660-versie van dit bord indruk, dus never change a winning team lijkt ons in dit geval een prima strategie. Voor de B760-versie heeft ASUS wel 80A-powerstages gebruikt in de Vcore-vrm, komende van 60A-powerstages bij de B660-versie. Dat maakt het bord nog wat geschikter voor zelfs de veeleisendste Socket 1700-processors. Alle goede punten, zoals de grote hoeveelheid aansluitingen, de luxe audiocodec en het tweede M.2-slot heeft ASUS gelukkig ongemoeid gelaten. Wel is de bruikbaarheid van dat slot door de locatie achter op de printplaat beperkt, omdat koeling daar onmogelijk is.