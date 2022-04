Vorige maand reviewden we zeven Intel Z690-moederborden met DDR4-ondersteuning, maar de meeste fabrikanten focussen voor deze high-end chipset toch vooral op hun DDR5-modellen. Voor wie wat minder op de kleintjes let en vroeg wil instappen bij de nieuwe geheugenstandaard, testen we vandaag niet minder dan zeventien Z690-moederborden met DDR5-slots.

Toen Intel zijn twaalfde generatie Core-processors op de markt bracht, leken geheugenfabrikanten bijna te worden verrast. Hoewel al lang en breed bekend was dat Alder Lake DDR5-ondersteuning zou introduceren, was de productie begin november pas net gestart. Bovendien schoot de toevoer van andere componenten dan de chips zelf tekort, zoals die voor de geheugen-vrm.

Inmiddels kun je DDR5-geheugen probleemloos aanschaffen; op het moment van schrijven staat de teller van uit voorraad leverbare kitjes op 22 stuks. Wel blijft het nieuwe geheugentype prijzig. De goedkoopste 32GB-kits moeten 400 euro opbrengen, terwijl DDR4-kitjes met die capaciteit al vanaf iets meer dan 100 euro te koop zijn. Voor de prijsbewuste koper is DDR4 dus nog de aangewezen keuze. Voordat DDR5 die rol overneemt, zijn we waarschijnlijk een paar jaar verder, net als bij de transitie van DDR3 naar DDR4.

De Z690-chipset

Hoewel de Alder Lake-processors zelf zijn voorzien van PCIe 5.0-lanes, is de chipset nu pas toe aan zijn upgrade naar PCIe 4.0. Zowel de DMI-verbinding tussen cpu en chipset als een groot deel van de PCIe-lanes die de chipset zelf beheert, krijgt bij de 600-serie chipsets een upgrade van PCI Express 3.0 naar 4.0. Effectief verdubbelt daarmee de totale bandbreedte tussen cpu en chipset.

Verder biedt de Z690-chipset ondersteuning voor Wi-Fi 6E, waarvoor wel nog een fysieke bridgechip nodig is. Niet elk moederbord zal dus draadloos internet hebben, maar de implementatie ervan wordt met de integratie in de chipset wel eenvoudiger. Interessant is ook de toevoeging van Intels VMD -spec, waarmee het hotpluggen van PCIe-ssd's mogelijk wordt, net als hardware-RAID.

De volledige specificaties van de Z690-chipset in vergelijking met de voorgaande Z590-chipset hebben we in de onderstaande tabel op een rij gezet. Daaruit blijkt bijvoorbeeld ook dat de nieuwe chipset meer USB 3.2 Gen2x2-poorten met een snelheid van 20Gbit/s kan bieden. USB4 en Thunderbolt moeten nog altijd via externe controllers worden aangeboden; in de laptopversies van Alder Lake zijn deze technieken wel geïntegreerd.

Z590 Z690 PCIe (cpu) 20x PCIe 4.0 16x PCIe 5.0 + 4x PCIe 4.0 DMI 8x PCIe 3.0 8x PCIe 4.0 PCIe (chipset) 24x PCIe 3.0 12x PCIe 4.0 + 16x PCIe 3.0 USB 20Gbit/s 3 4 USB 10Gbit/s 7 6 USB 5Gbit/s 0 0 USB 2.0 4 4 USB totaal 14 14 SATA-600 6 8 Hardware-RAID Cpu overklokken Geheugen overklokken Wifi geïntegreerd Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Tdp 6W 6W

Testveld

Het goedkoopste Intel Z690-moederbord met DDR5-slots in deze test is de 219 euro kostende Gigabyte Z690 UD AX, die daarmee nauwelijks duurder is dan de goedkoopste DDR4-modellen uit onze eerdere round-up. Aan de bovenkant loopt het testveld echter veel verder door. Waar de duurste DDR4-modellen rond de 350 euro kostten, staan de DDR5-topmodellen van ASUS en Gigabyte in de Pricewatch vanaf 979 euro. Wil je een echt dik systeem bouwen met alle remmen los, dan verwachten moederbordmakers dus dat je voor DDR5 gaat.