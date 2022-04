Opnieuw zes cores en 12 threads, net als zijn voorgangers. Hoewel de Intel Core i5 12400 niet over twee soorten cpu-cores beschikt, zoals zijn grotere broers, is juist dít model van Intels Alder Lake-line-up op papier de interessantste van de hele reeks. Waarom? Dat heeft alles te maken met de prijs-prestatieverhouding.

Wie graag een op budget georiënteerde desktop samenstelt, had daar in 2021 een stuk meer moeite mee dan in 2020. Grote chiptekorten leidden niet alleen tot schaarsere en dus duurdere videokaarten, ook de processormarkt was onderhevig aan het spel van vraag en aanbod. Daar kwam bij dat AMD de budgetmarkt voor cpu's vrijwel geheel liet liggen met de Ryzen 5000-serie. De 5600X, die vorig jaar nooit echt ver onder de 300 euro kwam, was de goedkoopste zinnige optie, vooral omdat de Ryzen 5 3600 van de vorige generatie ook steeds dichter tegen de prijs van zijn opvolger aankroop. Als gevolg daarvan werden de goedkopere Core i5-processors van Intel relatief gezien aantrekkelijker. Modellen als de Core i5 10400 en i5 11400 werden vaker gekozen voor een budgetbuild, maar de 5600X bijbenen lukte deze cpu's vaker niet dan wel.

Core i5 12400: hand in hand met de B660-chipset

Met de komst van de Intel Core i5 12400 lijkt de markt voor mainstream-desktopprocessors eindelijk weer eens opgeschud te worden. De nieuwe architectuur van Intels Alder Lake-processors bleek in onze eerdere review al prima prestaties neer te zetten en met de i5 12400 komt dit naar een lager prijspunt. De Core i5 12400 komt gelijktijdig uit met de nieuwe B660-chipset, die het platform op basis van socket 1700 naar een betaalbaarder prijssegment brengt. Dat is voor deze processor belangrijk, want moederborden met deze chipsets zijn doorgaans goedkoper dan de Z-modellen. Daarbij ligt het bij een niet-overklokbare processor zoals de Core i5 12400 meer voor de hand om die met een dergelijke chipset te combineren dan met een Z690-moederbord. De adviesprijs van de Core i5 12400 is eveneens belangrijk en zoals het er nu op lijkt, komt deze op 220 euro uit.

Nieuw bij de i5 12400 ten opzichte van zijn voorgangers is uiteraard de ondersteuning voor DDR5-geheugen. Zoals we al hebben gezien, heb je zelfs op de snelste Alder Lake-processor gemiddeld amper wat aan de nieuwe generatie werkgeheugen. Bij de Core i5 12400 zal dat net zo gelden en de keuze voor DDR4 ligt prijstechnisch voor deze processor al helemaal voor de hand.

Intel Core i5 10400 Intel Core i5 11400 Intel Core i5 12400 Intel Core i5 12600K Core Skylake Cypress Cove Golden Cove Golden Cove Cores / threads 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6+4 / 16 Kloksnelheid 2,9GHz 2,6GHz 2,5GHz 3,7GHz Allcoreturbo 4GHz 4,2GHz 4,0GHz 4,5GHz Singlecoreturbo 4,3GHz 4,4GHz 4,4GHz 4,9GHz L3-cache 12MB 12MB 18MB 20MB Geheugencontroller DDR4-2666 DDR4-3200 DDR5-4800

(24 EU's) UHD Graphics 770 (32 EU's) Prijs € 158,42 € 186,65 € 202,63 € 299,-

Twaalf threads, zonder E-cores

Hoewel de i5 12400 in dezelfde prestatieklasse wordt genoemd als de i5 12600K, zijn deze twee processors opvallend genoeg gebaseerd op een andere chip. Waar de 12600K voortkomt uit dezelfde die als de i7’s en i9’s in de Alder Lake-generatie voor desktop, zijn de daaronder gepositioneerde modellen in principe gebaseerd op een kleinere die. Op deze chip worden geen efficiencycores gebruikt, wat de reden is dat alle i5’s en i3’s op de 12600K na over enkel performancecores beschikken. Dat maakt dat de i5 12400 wat cores en threads betreft gelijk is aan zijn twee voorgangers: de i5 11400 en 10400. Dat betekent ook dat de i5 12400 vier cores en threads minder heeft dan de 12600K. Volgens geruchten gebruikt Intel voor zijn Core i5 12400 zowel deze kleinere als een grotere chip, afhankelijk van hoeveel grotere maar beschadigde, of kleinere en geslaagde chips van de band afrollen.

De twee dies die voor Alder Lake-desktopprocessors worden gebruikt. Links de die met acht P- en acht E-cores, zoals gebruikt voor de tot nu toe uitgebrachte K-modellen. Rechts de ​​​nieuwe die, die onder andere voor de Core i5 12400 wordt gebruikt. Bron: MSI (bewerking door Tweakers)