Processor Best Buy Guide

Vlak voor het einde van het jaar zetten we nog een keer op een rij wat de beste processors van dit moment zijn, op basis van onze testdata. Sinds de vorige BBG heeft Intel zijn twaalfde generatie Core-processors met codenaam Alder Lake geïntroduceerd. Nu de prijzen en verkrijgbaarheid zijn gestabiliseerd, kunnen we bekijken wat de impact daarvan is.

Goede prestaties en goede prijs

Je kunt natuurlijk stellen dat de snelste processor automatisch de beste is, maar voor vrijwel alle consumenten speelt ook de prijs een belangrijke rol. Een goedkope processor koop je al voor rond 50 euro, waarmee je prima uit de voeten kunt voor bijvoorbeeld tekstverwerken en webbrowsen. De prestaties zijn voor dergelijk gebruik misschien niet eens het belangrijkste. De aanwezigheid van een geïntegreerde gpu kan je bijvoorbeeld de aanschaf van een losse videokaart besparen, wat voor de totaalprijs van zo'n systeem veel wezenlijker is.

Gebruik je je pc voor zwaardere productieve taken of voor gaming, dan wordt een snellere processor met meer cores en hogere klokfrequenties al snel aantrekkelijker. In het creatieve spectrum profiteren vooral taken als rendering van veel cores. Specifiek voor gamers is het belangrijk dat de gekozen processor snel genoeg is om de videokaart optimaal te laten presteren, waarbij de snelheid per core minstens zo belangrijk is als de totale rekenkracht.

Huidig aanbod van AMD en Intel

Zowel AMD als Intel heeft twee reeksen processors voor desktops. Veruit de meeste cpu's komen uit voor de mainstreamsocket: AMD's socket AM4 en Intels socket 1700, sinds enkele maanden de opvolger van socket 1200. In het zogenaamde hedt -segment verkoopt AMD zijn Threadrippers, die inmiddels alweer twee jaar oud zijn, terwijl Intel daarvoor traditioneel zijn Core X-processors heeft. Die zijn echter nog veel langer niet meer ververst. Beide hedt-sockets huisvesten processors met meer cores dan de mainstreamvarianten en bieden bovendien meer PCIe-lanes en quadchannelgeheugen, voornamelijk interessant voor veeleisende, semiprofessionele gebruikers.

De courante mainstreamserie van AMD is de Ryzen 5000-reeks. Die bestaat uit vier X-modellen zonder geïntegreerde graphics en twee G-modellen die daar wel van zijn voorzien en dus niet per se een losse videokaart vereisen. De goedkoopste Ryzen 5000-cpu's zijn de Ryzen 5 5600X en 5600G, die ruim 250 euro kosten. Wil je minder spenderen dan dat bedrag, dan zijn ze dus geen optie. Oudere chips bedienden tot nu toe de lagere segmenten, maar zijn inmiddels vaak slecht verkrijgbaar en daardoor te duur voor wat ze bieden.

Intel bevindt zich in een overgangsfase tussen de elfde en twaalfde generatie Core-cpu's. Op dit moment kun je de Core i5 12600K, Core i7 12700K en Core i9 12900K kopen uit de nieuwe serie, die op technisch vlak een grote stap vooruit is. Wel moet je daarbij investeren in een prijzig Z690-moederbord. Onder de 300 euro ben je in ieder geval nog aangewezen op oudere modellen uit de 10- en 11-series, die je kunt mixen en matchen met de bijbehorende 400- en 500-series moederborden, maar die incompatibel zijn met de nieuwste 12-serie.

In januari 2022 zal Intel ook goedkopere processors in de 12-serie introduceren en mogen moederbordfabrikanten starten met de verkoop van bijvoorbeeld de goedkopere B660-chipset. De Core i5 12600 (non-K) en lager zullen echter niet worden voorzien van de zuinige E-cores, zoals we die kennen van de duurdere Alder Lake-cpu's. Waarschijnlijk zal het toch nog wel even duren voordat al die nieuwe hardware ook daadwerkelijk de winkelschappen bereikt.

Standaard High-end AMD socket AM4 Intel socket 1200 / 1700 AMD socket STR4x Intel socket 2066 Modelnamen Athlon / Ryzen Celeron / Pentium

Core i3/i5/i7/i9 Ryzen Threadripper Core i7/i9 Aantal cores Max. 16 Max. 8P + 8E Max. 64 Max. 18 Aantal PCIe-lanes 20 20 64 44 Geheugenkanalen Dualchannel Dualchannel Quadchannel Quadchannel Geïntegreerde gpu Nee

(behalve -G) Ja

(behalve -F) Nee Nee

Socket, moederbord en geheugen

Welke processor je kiest, bepaalt in hoge mate hoe de rest van je systeem eruit komt te zien. Je moet een moederbord gebruiken met dezelfde socket als je cpu, bijpassend geheugen uitzoeken en zorgen voor voldoende koeling. Bij steeds meer processors krijg je geen standaardkoeler in de doos, maar zelfs als dat wel het geval is, wil je die als liefhebber van een stille pc vermoedelijk niet gebruiken.

Op de volgende pagina bekijken we de prestaties van alle geteste processors. Daarna zetten we die af tegen de actuele prijzen om de prijs-prestatieverhouding te bepalen. Tot slot geven we onze aanraders in diverse categorieën.