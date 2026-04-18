Door Tomas Hochstenbach

Redacteur processors

Feedback 18

De beste processor voor productiviteit

Processor Best Buy Guide

18

Beste processor voor productiviteit

Processor Best Buy Guide

Veel kopers van krachtige hardware zijn gamers, maar er zijn nog veel meer taken waarvoor je een goede processor kunt gebruiken. Wil je gewoon een goede processor voor allround gebruik of een cpu die ook zijn mannetje staat bij zware taken als rendering, videobewerking en het compileren van software? Dan is een processor uit de categorie productiviteit een goede keuze.

Alle aanraders in deze categorie zijn voorzien van een geïntegreerde gpu. Ga je niet (ook) gamen of anderszins grafisch zwaar werk doen, dan hoef je dus geen losse videokaart te kopen.

Updates

11-8-2026 We hebben de prijs-prestatiegrafieken geüpdatet en dit advies gecheckt.
22-4-2026 De Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition is toegevoegd aan de grafieken.
18-4-2026 We hebben de Processor Best Buy Guide compleet vernieuwd, met nieuwe testresultaten van alle processors en nieuwe adviezen.

Best Buy

AMD Ryzen 9 9950X Tray
1/1
AMD Ryzen 9 9950X Tray AM5 socket • 16 core @ 4,3GHz-5,7GHz 5 van 5 sterren
(2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 365,-
€ 365,06 bij AliExpress Bekijk alle prijzen

Voor deze categorie zoeken we een processor die uitstekende multithreaded prestaties biedt en een goede prijs-prestatieverhouding heeft. Onze primaire aanrader is de Ryzen 9 9950X. Met maar liefst zestien cores is hij zeer geschikt voor software die gebruik kan maken van veel cores. Denk aan renderen, het compileren van complexe software of het comprimeren van data. Sinds zijn release is hij bovendien fors in prijs gedaald.

AMD Ryzen 9 9900X en 9950X - Zo kan de snelste cpu toch teleurstellen 166

Laagste totaalprijzen bij 12 winkels

Goedkoper alternatief

Intel Core Ultra 7 270K Plus Boxed
1/1
Intel Core Ultra 7 270K Plus Boxed 1851 socket • 24 core @ 3,7GHz-5,5GHz 5 van 5 sterren
(3 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 323,-
€ 322,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen

De Core Ultra 7 270K Plus levert dankzij de combinatie van acht P-cores en zestien E-cores uitstekende multithreaded prestaties voor een scherpe prijs. De prestaties in productieve programma's liggen rond het niveau van de AMD Ryzen 9 9900X, terwijl Intel minder geld vraagt.

Het energiegebruik en de warmteproductie zijn een minder groot bezwaar dan bij Intels voorgaande generaties. Onder maximale belasting blijft AMD zuiniger, maar in idle is Intel juist minder gulzig dan de high-end Ryzens. Als je geen losse videokaart plaatst, kan ook de snellere igpu van de Intel een voordeel zijn.

Een nadeel van deze processor is dat er geen nieuwe generaties processors meer zullen uitkomen voor de gebruikte socket 1851. Wil je je pc over een paar jaar kunnen upgraden zonder het moederbord mee te vervangen, dan kan een Ryzen-cpu voor AMD's socket AM5 dus toch een interessant alternatief zijn.

Intel Core Ultra 5 250K Plus en Core Ultra 7 270K Plus - Veel cpu voor je geld 108

Laagste totaalprijzen bij 19 winkels

Goedkoper alternatief

Intel Core Ultra 5 250K Plus Boxed
1/1
Intel Core Ultra 5 250K Plus Boxed 1851 socket • 18 core @ 3,7GHz-5,3GHz 0 van 5 sterren
(1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 223,-
€ 223,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen

De Core Ultra 7 250K Plus is nog aanzienlijk goedkoper dan de 270K Plus, maar biedt nog altijd indrukwekkende prestaties in productiviteit. Daarmee is de 250K Plus een goede keuze voor wie voornamelijk programma's gebruikt die wel iets, maar niet oneindig schalen naar veel cores, of wie simpelweg gebonden is aan een budget.

Als je van plan bent om een losse videokaart te plaatsen, dan kun je bij dit model nog iets extra besparen door voor de 250KF Plus zonder igpu te kiezen.

Ook voor deze Intel-cpu geldt dat de socket na deze generatie wordt vervangen. Wil je je cpu in de toekomst kunnen upgraden zonder moederbordwissel, dan kun je kijken naar de AMD Ryzen 7 9700X of Ryzen 5 9600X als alternatieven.

Intel Core Ultra 5 250K Plus en Core Ultra 7 270K Plus - Veel cpu voor je geld 108

Laagste totaalprijzen bij 17 winkels

Duurder alternatief

AMD Ryzen 9 9950X3D Boxed
1/1
AMD Ryzen 9 9950X3D Boxed AM5 socket • 16 core @ 4,3GHz-5,7GHz 4 van 5 sterren
(8 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 588,-
€ 587,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen

AMD heeft nog duurdere varianten van de 9950X in zijn assortiment, namelijk de 9950X3D en 9950X3D2. Niet alle productieve programma's profiteren evenveel van de 3D V-Cache waarover deze cpu beschikt, maar als de prijs je niet zoveel uitmaakt en je gewoon altijd de snelste render- of compileertijden wilt, dan is de 9950X3D de enige juiste keuze. Bovendien is deze cpu ook erg sterk in gaming, mocht je na werktijd zin hebben in een verzetje. De 9950X3D2 is slechts in specifieke gevallen iets sneller en flink duurder, en zouden we dus niet snel aanbevelen.

AMD verkoopt ook processors met nog veel meer cores aan consumenten onder de naam Ryzen Threadripper. De prijzen daarvan kunnen oplopen tot meer dan 5000 euro en daarbij moet je dan ook nog een prijzig moederbord en een quadchannelgeheugenkit kopen. Wil je daarover meer weten, lees dan onze Ryzen Threadripper 9970X en 9980X Review.

AMD Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D - Eindelijk compromisloos gamen én werken 173

Laagste totaalprijzen bij 21 winkels

Prestaties

De Tweakers CPU Prestatiescore ken je vermoedelijk al; dat is een gewogen gemiddelde van de meer dan honderd tests waaraan we elke processor onderwerpen in ons testlab. Relatief nieuw is de CPU Productiviteit Prestatiescore, waarin we de resultaten van gamebenchmarks weglaten. Deze score zegt dus alleen iets over de rekenkracht van de cpu in productieve programma's, zoals foto- en videobewerking, 3d-rendering en softwarecompilatie.

We beginnen met de buitencategorie van de Ryzen Threadripper-processors. Deze cpu's maken gebruik van de speciale socket sTR5 en vereisen duur Rdimm-geheugen; bovendien kosten ze zelf duizenden euro's. Met 32 en 64 cores voor de 9970X en 9980X voeren ze de prestatiegrafieken aan, maar zelfs veeleisende software kan lang niet altijd iets nuttigs met zoveel cores.

De nummer één van de 'gewone' processors is de Ryzen 9 9950X3D(2). Omdat sommige productieve apps ook iets hebben aan de 3D V-Cache, zij het in veel beperktere mate dan in games, is die ook hier net iets sneller dan de normale 9950X.

Aan AMD's 16-coremodellen kan Intel niet tippen, maar de Core Ultra 7 270K Plus weet wel nog te winnen van de Ryzen 9 9900X en zijn 3D-variant. Verder naar beneden in de grafiek zie je vooral dat het aantal cores enorm uitmaakt voor de prestaties in zware workloads.

In de normale CPU Prestatiescore tellen ook de gamingresultaten mee. De 9950X3D(2) loopt hierdoor verder uit op de normale 9950X en ook andere cpu's met 3D V-Cache doen het vanzelfsprekend beter.

  • Productiviteit Prestatiescore
  • CPU Prestatiescore
Tweakers CPU Productiviteit Prestatiescore 2026-2
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
970,1
AMD Ryzen Threadripper 9970X
628,2
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
374,5
AMD Ryzen 9 9950X3D
362,3
AMD Ryzen 9 9950X
351,5
Intel Core Ultra 7 270K Plus
297,8
AMD Ryzen 9 9900X3D
291,5
AMD Ryzen 9 9900X
285,5
Intel Core Ultra 9 285K
281,9
Intel Core i9-14900K
256,0
Intel Core Ultra 7 265K
247,0
Intel Core i7-14700K
230,8
Intel Core Ultra 5 250K Plus
230,0
AMD Ryzen 7 9850X3D
230,0
AMD Ryzen 7 9800X3D
221,5
AMD Ryzen 7 9700X
197,3
Intel Core Ultra 5 245K
189,2
Intel Core i5-14600K
179,5
AMD Ryzen 7 7700
168,1
Intel Core Ultra 5 235
167,6
AMD Ryzen 5 9600X
167,5
AMD Ryzen 7 7800X3D
167,5
AMD Ryzen 7 8700G
157,1
AMD Ryzen 7 7700X3D
154,3
AMD Ryzen 7 5800X
143,6
AMD Ryzen 5 7600X
141,4
AMD Ryzen 7 5800X3D
139,9
Intel Core Ultra 5 225F
135,8
AMD Ryzen 5 7500F
132,8
AMD Ryzen 5 8600G
126,2
AMD Ryzen 5 7500X3D
123,4
AMD Ryzen 5 5600X
108,6
Tweakers CPU Prestatiescore 2026-2
Processor Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
AMD Ryzen Threadripper 9980X
458,3
AMD Ryzen Threadripper 9970X
341,2
AMD Ryzen 9 9950X3D2 DE
277,9
AMD Ryzen 9 9950X3D
268,9
AMD Ryzen 9 9950X
245,5
AMD Ryzen 9 9900X3D
239,3
Intel Core Ultra 7 270K Plus
236,8
Intel Core Ultra 9 285K
227,6
AMD Ryzen 7 9850X3D
222,3
AMD Ryzen 9 9900X
219,5
AMD Ryzen 7 9800X3D
217,2
Intel Core i9-14900K
210,9
Intel Core Ultra 7 265K
209,1
Intel Core Ultra 5 250K Plus
204,2
Intel Core i7-14700K
202,4
AMD Ryzen 7 7800X3D
187,7
AMD Ryzen 7 9700X
186,5
AMD Ryzen 7 7700X3D
179,2
Intel Core Ultra 5 245K
179,2
Intel Core i5-14600K
174,8
AMD Ryzen 5 9600X
170,8
Intel Core Ultra 5 235
169,0
AMD Ryzen 7 7700
168,2
AMD Ryzen 7 5800X3D
166,8
AMD Ryzen 5 7500X3D
162,5
AMD Ryzen 5 7600X
154,3
Intel Core Ultra 5 225F
149,9
AMD Ryzen 7 8700G
147,0
AMD Ryzen 7 5800X
146,6
AMD Ryzen 5 7500F
143,2
AMD Ryzen 5 8600G
130,8
AMD Ryzen 5 5600X
126,7

Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke test? Bekijk dan al onze processorbenchmarks.

Prijs-prestatieverhouding

Om te bepalen wat de beste koop is, speelt naast de prestaties natuurlijk ook de prijs een rol. Processors waarvan het bolletje boven de trendlijn uitkomt, bieden een relatief gunstige prijs-prestatieverhouding in productieve programma's. We nemen de Threadrippers niet op in deze grafieken, omdat ze de assen van de grafieken flink uit hun verband zouden trekken – deze cpu's vormen zowel wat prijs als prestaties betreft een categorie op zich.

In het high-end segment zijn de AMD Ryzen 9 9950X en 9950X3D de beste keuzes, al is de prijs-prestatieverhouding van eerstgenoemde processor duidelijk beter. De 9950X3D2 is nog marginaal sneller, maar zo veel duurder dat hij eigenlijk niet interessant is. Een segment lager zijn vooral de Intel Core Ultra 7 270K Plus en AMD Ryzen 9 9900X interessant. Ook op lagere prijspunten zijn het de Core Ultra 5 250K Plus en 245K die de beste prijs-prestatieverhouding bieden.

Als we naar de algemene CPU Prestatiescore kijken, waarin ook games worden meegenomen, blijven de aanraders hetzelfde. De Ryzen 9000-processors zonder 3D V-Cache zakken iets terug, omdat deze processors het minder goed doen in games. Een processor als de 9800X3D, die het juist puur in productieve toepassingen laat liggen, doet het in deze grafiek juist wat beter.

Lees meer

AMD Ryzen 9 9950X3D

vanaf € 587,99

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 7 270K Plus

vanaf € 322,99

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Heel veel processor voor je geld

23 mrt 2026

Heel veel processor voor je geld

Intel Core Ultra 5 250K Plus en 7 270K Plus Review

108
Eindelijk compromisloos gamen én werken

11 mrt 2025

Eindelijk compromisloos gamen én werken

AMD Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D Review

173
Intel Core Ultra 7 270K Plus Tray Review Productreview door Kalis 1
+1 5 van 5 sterren
AMD Ryzen 9 9950X3D Boxed Review Productreview door Emiel1984 0
+1 4 van 5 sterren
AMD Ryzen 9 9950X

vanaf € 365,06

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 250K Plus

vanaf € 214,80

Alles over dit product

AMD Ryzen Threadripper 9970X

vanaf € 2.334,92

Alles over dit product

Intel Core Ultra 5 250KF Plus

vanaf € 189,-

Alles over dit product

AMD Ryzen Threadripper 9980X

vanaf € 4.636,99

Alles over dit product

Zo kan de snelste cpu toch teleurstellen

14 aug 2024

Zo kan de snelste cpu toch teleurstellen

AMD Ryzen 9 9900X en 9950X Review

166
Processorbenchmarks - Al onze cpu-testresultaten
Processorbenchmarks - Al onze cpu-testresultaten Review van 18 april 2026
De beste workstation-pc
De beste workstation-pc Review van 18 mei 2025
Meer producten en artikelen
Processors AMD Intel Ryzen 9 Ryzen Threadripper Core Ultra 5 Core Ultra 7

Reacties (18)

-Moderatie-faq
18
17
6
0
0
8
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
66JustMe819 18 april 2026 09:36
Ik zou iedereen toch afraden bij AliExpress een processor (of andere kostbare spullen die eventueel door een brievenbus passen) aan te schaffen. In mijn geval moest er voor ontvangst getekend worden, dat deed DHL dus maar even zelf en beweert dan de processor door de brievenbus te hebben gestopt. AliExpress vindt het best en al sinds November geld weg en processor weg.
michaelboon82 @66JustMe81918 april 2026 09:46
Dat geintje heeft een DHL bezorger ook een tijdje geflikt. Ik kreeg mijn spulletjes wel maar hij tekende voor mij zonder mijn medeweten/toestemming. En ik weet zeker dat DHL daar intern achteraan zit als je een melding maakt, want de bezorger kwam dezelfde dag ook nog even verhaal halen hier waarom ik een klacht had ingediend.

Maar je staat juridisch gewoon sterk hoor, jij kunt makkelijk aantonen dat de handtekening niet van jou is door een paar andere documenten met je handtekening te verzamelen en Ali moet dan maar aantonen dat jij diegene was die het pakketje heeft aangenomen. Rechtsbijstand/juridisch loket inschakelen, klachten sturen naar Ali én DHL.

[Reactie gewijzigd door michaelboon82 op 18 april 2026 09:47]

PStweak @michaelboon8218 april 2026 09:53
Beetje off-topic en ik heb een hekel aan die bezorgdiensten, maar bestel bij Amazon of Coolblue en je hoeft niet meer bij je juridisch loket te klagen. 1 melding bij Amazon over een levering waarover je ontevreden bent en ze sturen zonder vragen kosteloos een nieuw pakket. Dat is hun grootste pluspunt, klanttevredenheid en ze hebben vele andere winkels het goede voorbeeld gegeven.
Pasteis @PStweak18 april 2026 10:44
Beetje off-topic en ik heb een hekel aan die bezorgdiensten, maar bestel bij Amazon of Coolblue en je hoeft niet meer bij je juridisch loket te klagen. 1 melding bij Amazon over een levering waarover je ontevreden bent en ze sturen zonder vragen kosteloos een nieuw pakket. Dat is hun grootste pluspunt, klanttevredenheid en ze hebben vele andere winkels het goede voorbeeld gegeven.
Dit is precies voor mij ook de reden dat als ik iets kostbaars besteld het altijd bij een betrouwbare winkel die bekend staat om goede service.

Bezorgdiensten in Nederland zijn onbetrouwbaar. En dit is echt grotendeels aan de bezorger te wijten, want ik heb op wisselende locaties wisselende ervaringen gehad met bezorgdiensten. En de ene keer ging het perfect waar het de andere keer echt drama was. Bezorgdiensten helpen jouw als ontvangende partij niet, want je bent voor hun de klant niet.

IK had overigens dezelfde gedachte bij zulke dure processors bestellen op AliExpress... dat houdt me eigenlijk al voor bedragen > 50eu al tegen (gelukkig probeer ik zo min mogelijk op Ali te bestellen, eigenlijk niks).
PStweak @Pasteis18 april 2026 11:01
Klopt, een pakket opnieuw verzenden kost Amazon weinig effort. Een klant verliezen is veel groter probleem. En als klant van DHL hebben ze meer leverage wanneer het vaker mis loopt bij 1 bezorger. Op dit moment maken ze (amazon) al gebruik van andere bezorgdiensten zoals Dragonfly voor de non-premium pakketten. Zal wel een reden voor zijn. Het business-model van DHL is hun app, dus niet in de verleiding komen om te installeren.
66JustMe819 @michaelboon8218 april 2026 22:33
Ik heb alles al aangetoond, talloze voorbeelden van mijn handtekening en toch doet Ali niks behalve een afleverbewijs met een letter M waar bij de naam "mailbox" is ingevuld. Ik heb zelfs kopie aangifte opgestuurd, helpt ook niet. Juridisch kun je weinig want geen Nederlands bedrijf en dus een hoog kosten risico. Inderdaad, die bezorger stond er bij mij ook s'avonds, probeerde me zelfs te intimideren om een handtekening te plaatsen op een leeg velletje, natuurlijk niet gegeven.
Rene44 @66JustMe81918 april 2026 11:02
Oh maar ik heb de afgelopen maanden zeker 120 items bij zowel ali, amazon, bol, bangood gekocht en mijn ervaring met ali was meer dan goed. Van de 40 werden er 2 niet geleverd wegen sinet voorradig en gewoon geld teruggekregen. De rest was allemaal op tijd. Ter vergelijking: Amazon haalde denk ik net 40% van alle beloofde bezorgtijden en amazon gebruikt drgaonfly als bezorgdienst. De ellende die die knakkers veroorzaken oet je maar in shoppingforum bekijken. Dragonfly heeft vorige week nog een pakket dta ik vrijdag had geweigerd en retour gestuurd, gewoon zaterdag voor mijn deur gelegd.

Als er ene probleem was kwam ali zelf in actie of kon je snel direct met store zelf praten. dat is onmogelijk bij amaozn en de klantensrevice van amazon zijn zeer verveelde onderbetaalde tieners. Dus, nee, ik zou ali juist aanraden.


Niet in de laatste plaats omdat ze de 9950x3d al weken voor 575 verkopen waar de rest op 636 begint. En thans heeft ali een coupon actie waarmee je nog eens 70 ervan af kan halen en je uiteindelijk alles bij elkaar 518 betaalt voor een 9950x3d. deze ligt niet in china maar in parijs en is bij mij binnen 3 dagen geleverd, van de voorgespiegelde ''tussen 3 en 6 dagen leveren'.


Met ali kan je ook goed store reputatie kijken, en ook op redidt kan je veel vinden over wie en wat scam is, en wat zeker niet een scam is, maar gewoon een goede deal. Ik heb nog betere ervairnegn met alibaba eerlijk gezegd, maar dat is b2b en dan moet je de langere shipping kunnen handleen, dus geduld heben. maar dan kan je nog veel mee rkorting krijgen, en vernaderen prijzen soms dageljks. Stores concurreren met elkaar en je kan zelfs in gesprek en een prijs onderhandelen.


Er is veel chinese bagger - temu vind ik vresleijk omdat er oa een minimum drempel van 20 is, banggood heb ik een oscilloscoop gekocht maar aanbod is minimaal. Maar aliexpres, broeder, dat kan ik van harte aanbevelen over de arrogante hooghartige EU based bedrijven zoals amazon, BOL (ook vreselijke klantenservice).
Rixter223 @66JustMe81918 april 2026 12:02
Mee eens dat AliExpress een no go is voor dit soort dure aankopen (of eigenlijk alle aankopen). Als er iets fout gaat is de consument de pineut. Ik vind het jammer dat Tweakers dit nare bedrijf opgenomen heeft in zijn lijst met leveranciers.
iceking_e @66JustMe81919 april 2026 10:09
Vorig jaar ssn SSD TB besteld bij Amazon. Ik zie op de middag van de levering de bezorger in de straat rijden, terwijk ik de deur uitga.
15min melding dat pakket is geleverd. Echter, niks in de brievenbus. Amazon gebeld; kan vaker voorkomen en even wachten. Vijf dagen later ligt het pakketje in de bus (gelukkig toch terecht pfff).
Dus snel openmaken; is de SSD uit de origninele verpakking gehaald; huh??

Op mijn deurbel camera kijken wie het is; is het de buurman (verkeerd bezorgd; ja ja).
Ik denk dat zijn mensen bij Amazon hebben, of dat zij een echoscopie apparaat hebben en zo de zending kunnen scannen. Niet interessant; dan duikt het weer op... Wel, dan jatten..

Dit lijkt wel een normale way of working te zijn bij DHL.

Klacht bij DHL; ze interesseert het niks. Amazon; vervangende artikel (wel duurder want Black Friday was eraf), maar ook niet onder de indruk van diefstal.
poepiedoe @66JustMe8195 mei 2026 21:36
Dat is mij ook een keer overkomen, maar dan met DPD. Ik heb van DPD een kopie geëist van de ondertekening en de naam van de dienstdoende bezorger. In dezelfde mail heb ik vermeld dat er sprake is van valsheid in geschrifte en bij gebrek aan compensatie/oplossing voor het probleem juridische stappen genomen worden. Binnen twee weken had DPD het bedrag van het pakketje vergoed.
Mindfree 18 april 2026 17:54
Als ik eerlijk ben ben ik het niet eens met de Tweakers cpu score en advies.

Om te zeggen dat de 9950x een betere deal is dan de 270K plus is in mijn beleving niet zo. De test suite van Tweakers laat veel real life benchmarks zien. En dan komt er AIDA64 wat een theoretische benchmark is die dus veel zwaarder weegt blijkbaar dan praktijk.

Als je namelijk die test weghaalt zie je dat Intel gewoon wint. Niet enkel op prijs maar ook op prestaties worden dan zelfs de X3D chips geheel ingehaald.

Gaming is goed om mee te nemen. Dus geen bezwaar daartegen. Streaming wat veel mensen tegenwoordig doen maakt de Intel gehakt van de beste AMD cpu's.


IGPU benchmarks zijn zinloos vind ik en zouden niet in een score opgenomen moeten worden. Foto en videobenchmarks is wel weer zinvol net als audio en videoconversie.


Cinebench is minder zinvol, Blender, Junkshop weer wel. Zip 7 en dat soort programma's idem goed mee tee nemen. Jetstream idem. Geekbench 65 ook minder relevant.

Het beste zou wat mij betreft zijn dat Tweakers als ze dan toch zo graag de theoretische limieten willen meenemen je een aparte index ervoor maakt. Maar de meeste mensen willen gewoon real world performance.


Voor 99% van de mensen scoort dan de 270K plus beter dan de 9950X. Want de productiviteit score is vooral gebaseerd op theoretische maximale. Mijn advies zou dus zijn als je nu een upgrade doet van een oud platform je blindelings de 270K plus neemt boven wat AMD momenteel in die prijsklasse aanbied.

En ik begrijp dat elke site zijn eigen test methode heeft, maar ik zou dus graag veel meer echt gebruik tests willen zien waar mensen daadwerkelijk wat aan hebben. Dat is mijn mening.
Ron555 18 april 2026 08:02
Bij al deze B.B staat bij de intel cpu’s dat ze draaien op socket 1700…

Moet toch echt 1851 zijn……
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Ron55518 april 2026 08:25
Scherp, fixed!
Martinspire 18 april 2026 11:34
Mooi om weer wat intel-chips te zien in de lijst van aanbevelingen. Heeft even geduurd, maar ze komen weer een beetje in de buurt van aantrekkelijke chips. En het maakt de markt alleen maar beter. Zowel qua prijs als performance.

Tip 1 voor wie goedkoper RAM zoekt: ga eens kijken op de tweedehands markt, daar staat ook aardig wat aanbod en heel veel kun je er niet verkeerd mee doen.

Tip 2 voor wie twijfelt hoeveel hij moet kopen: je kunt met AM5 vaak geen 4 slots vullen met de hoge capaciteit RAM. Als je bv van 32 naar 64 wilt gaan, is de kans groot dat je die 32 moet verkopen en een 64 kit moet aanschaffen. Dus zoek dat eerst goed uit. Is ook meteen de reden waarom er veel RAM te koop staat.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 18 april 2026 11:52]

ShaiNe 18 april 2026 22:39
Jammer dat de Ryzen 9 5950X nergens wordt meegenomen. Dat is wat productiviteit betreft de beste cpu die DDR4 ondersteunt en daarom interessant om te overwegen om daarmee je bestaand AM4-systeem te maximaliseren of toch maar dieper in de buidel te tasten door over te stappen naar AM5 of 1851, inclusief duur DDR5-geheugen. Deze processor werd nochtans door jullie getest.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @ShaiNe19 april 2026 10:20
Alle processors zijn voor deze artikelen compleet opnieuw getest. Deze resultaten zijn dus niet langer vergelijkbaar met de test die je linkt, omdat programma's maar ook de gebruikte Windows-versie, drivers etc zijn veranderd.

We moeten nu eenmaal ergens een keer stoppen - met het compleet testen van alle processors in de grafieken zijn we al anderhalve maand bezig geweest in ons testlab :)
ShaiNe @Tomas Hochstenbach19 april 2026 12:29
Bedankt voor de verduidelijking en ik begrijp ook waarom, maar de 5950X mis ik toch als beste AM4 productiviteit cpu naast de 5800X3D als beste AM4 game cpu. Beiden plaveiden de weg naar de huidige 9950X en de 9800X3D.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.