De beste processor voor productiviteit

Veel kopers van krachtige hardware zijn gamers, maar er zijn nog veel meer taken waarvoor je een goede processor kunt gebruiken. Wil je gewoon een goede processor voor allround gebruik of een cpu die ook zijn mannetje staat bij zware taken als rendering, videobewerking en het compileren van software? Dan is een processor uit de categorie productiviteit een goede keuze.

Alle aanraders in deze categorie zijn voorzien van een geïntegreerde gpu. Ga je niet (ook) gamen of anderszins grafisch zwaar werk doen, dan hoef je dus geen losse videokaart te kopen.

Updates 11-8-2026 We hebben de prijs-prestatiegrafieken geüpdatet en dit advies gecheckt.

22-4-2026 De Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition is toegevoegd aan de grafieken.

18-4-2026 We hebben de Processor Best Buy Guide compleet vernieuwd, met nieuwe testresultaten van alle processors en nieuwe adviezen.

Prestaties

De Tweakers CPU Prestatiescore ken je vermoedelijk al; dat is een gewogen gemiddelde van de meer dan honderd tests waaraan we elke processor onderwerpen in ons testlab. Relatief nieuw is de CPU Productiviteit Prestatiescore, waarin we de resultaten van gamebenchmarks weglaten. Deze score zegt dus alleen iets over de rekenkracht van de cpu in productieve programma's, zoals foto- en videobewerking, 3d-rendering en softwarecompilatie.

We beginnen met de buitencategorie van de Ryzen Threadripper-processors. Deze cpu's maken gebruik van de speciale socket sTR5 en vereisen duur Rdimm-geheugen; bovendien kosten ze zelf duizenden euro's. Met 32 en 64 cores voor de 9970X en 9980X voeren ze de prestatiegrafieken aan, maar zelfs veeleisende software kan lang niet altijd iets nuttigs met zoveel cores.

De nummer één van de 'gewone' processors is de Ryzen 9 9950X3D(2). Omdat sommige productieve apps ook iets hebben aan de 3D V-Cache, zij het in veel beperktere mate dan in games, is die ook hier net iets sneller dan de normale 9950X.

Aan AMD's 16-coremodellen kan Intel niet tippen, maar de Core Ultra 7 270K Plus weet wel nog te winnen van de Ryzen 9 9900X en zijn 3D-variant. Verder naar beneden in de grafiek zie je vooral dat het aantal cores enorm uitmaakt voor de prestaties in zware workloads.

In de normale CPU Prestatiescore tellen ook de gamingresultaten mee. De 9950X3D(2) loopt hierdoor verder uit op de normale 9950X en ook andere cpu's met 3D V-Cache doen het vanzelfsprekend beter.

Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke test? Bekijk dan al onze processorbenchmarks.

Prijs-prestatieverhouding

Om te bepalen wat de beste koop is, speelt naast de prestaties natuurlijk ook de prijs een rol. Processors waarvan het bolletje boven de trendlijn uitkomt, bieden een relatief gunstige prijs-prestatieverhouding in productieve programma's. We nemen de Threadrippers niet op in deze grafieken, omdat ze de assen van de grafieken flink uit hun verband zouden trekken – deze cpu's vormen zowel wat prijs als prestaties betreft een categorie op zich.

In het high-end segment zijn de AMD Ryzen 9 9950X en 9950X3D de beste keuzes, al is de prijs-prestatieverhouding van eerstgenoemde processor duidelijk beter. De 9950X3D2 is nog marginaal sneller, maar zo veel duurder dat hij eigenlijk niet interessant is. Een segment lager zijn vooral de Intel Core Ultra 7 270K Plus en AMD Ryzen 9 9900X interessant. Ook op lagere prijspunten zijn het de Core Ultra 5 250K Plus en 245K die de beste prijs-prestatieverhouding bieden.

Als we naar de algemene CPU Prestatiescore kijken, waarin ook games worden meegenomen, blijven de aanraders hetzelfde. De Ryzen 9000-processors zonder 3D V-Cache zakken iets terug, omdat deze processors het minder goed doen in games. Een processor als de 9800X3D, die het juist puur in productieve toepassingen laat liggen, doet het in deze grafiek juist wat beter.