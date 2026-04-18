De beste processor voor productiviteit

Processor Best Buy Guide
Veel kopers van krachtige hardware zijn gamers, maar er zijn nog veel meer taken waarvoor je een goede processor kunt gebruiken. Wil je gewoon een goede processor voor allround gebruik of een cpu die ook zijn mannetje staat bij zware taken als rendering, videobewerking en het compileren van software? Dan is een processor uit de categorie productiviteit een goede keuze.
Alle aanraders in deze categorie zijn voorzien van een geïntegreerde gpu. Ga je niet (ook) gamen of anderszins grafisch zwaar werk doen, dan hoef je dus geen losse videokaart te kopen.
Updates
11-8-2026 We hebben de prijs-prestatiegrafieken geüpdatet en dit advies gecheckt.
22-4-2026 De Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition is toegevoegd aan de grafieken.
18-4-2026 We hebben de Processor Best Buy Guide compleet vernieuwd, met nieuwe testresultaten van alle processors en nieuwe adviezen.
Best Buy
Voor deze categorie zoeken we een processor die uitstekende multithreaded prestaties biedt en een goede prijs-prestatieverhouding heeft. Onze primaire aanrader is de Ryzen 9 9950X. Met maar liefst zestien cores is hij zeer geschikt voor software die gebruik kan maken van veel cores. Denk aan renderen, het compileren van complexe software of het comprimeren van data. Sinds zijn release is hij bovendien fors in prijs gedaald.
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Goedkoper alternatief
De Core Ultra 7 270K Plus levert dankzij de combinatie van acht P-cores en zestien E-cores uitstekende multithreaded prestaties voor een scherpe prijs. De prestaties in productieve programma's liggen rond het niveau van de AMD Ryzen 9 9900X, terwijl Intel minder geld vraagt.
Het energiegebruik en de warmteproductie zijn een minder groot bezwaar dan bij Intels voorgaande generaties. Onder maximale belasting blijft AMD zuiniger, maar in idle is Intel juist minder gulzig dan de high-end Ryzens. Als je geen losse videokaart plaatst, kan ook de snellere igpu van de Intel een voordeel zijn.
Een nadeel van deze processor is dat er geen nieuwe generaties processors meer zullen uitkomen voor de gebruikte socket 1851. Wil je je pc over een paar jaar kunnen upgraden zonder het moederbord mee te vervangen, dan kan een Ryzen-cpu voor AMD's socket AM5 dus toch een interessant alternatief zijn.
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Goedkoper alternatief
De Core Ultra 7 250K Plus is nog aanzienlijk goedkoper dan de 270K Plus, maar biedt nog altijd indrukwekkende prestaties in productiviteit. Daarmee is de 250K Plus een goede keuze voor wie voornamelijk programma's gebruikt die wel iets, maar niet oneindig schalen naar veel cores, of wie simpelweg gebonden is aan een budget.
Als je van plan bent om een losse videokaart te plaatsen, dan kun je bij dit model nog iets extra besparen door voor de 250KF Plus zonder igpu te kiezen.
Ook voor deze Intel-cpu geldt dat de socket na deze generatie wordt vervangen. Wil je je cpu in de toekomst kunnen upgraden zonder moederbordwissel, dan kun je kijken naar de AMD Ryzen 7 9700X of Ryzen 5 9600X als alternatieven.
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Duurder alternatief
AMD heeft nog duurdere varianten van de 9950X in zijn assortiment, namelijk de 9950X3D en 9950X3D2. Niet alle productieve programma's profiteren evenveel van de 3D V-Cache waarover deze cpu beschikt, maar als de prijs je niet zoveel uitmaakt en je gewoon altijd de snelste render- of compileertijden wilt, dan is de 9950X3D de enige juiste keuze. Bovendien is deze cpu ook erg sterk in gaming, mocht je na werktijd zin hebben in een verzetje. De 9950X3D2 is slechts in specifieke gevallen iets sneller en flink duurder, en zouden we dus niet snel aanbevelen.
AMD verkoopt ook processors met nog veel meer cores aan consumenten onder de naam Ryzen Threadripper. De prijzen daarvan kunnen oplopen tot meer dan 5000 euro en daarbij moet je dan ook nog een prijzig moederbord en een quadchannelgeheugenkit kopen. Wil je daarover meer weten, lees dan onze Ryzen Threadripper 9970X en 9980X Review.
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Prestaties
De Tweakers CPU Prestatiescore ken je vermoedelijk al; dat is een gewogen gemiddelde van de meer dan honderd tests waaraan we elke processor onderwerpen in ons testlab. Relatief nieuw is de CPU Productiviteit Prestatiescore, waarin we de resultaten van gamebenchmarks weglaten. Deze score zegt dus alleen iets over de rekenkracht van de cpu in productieve programma's, zoals foto- en videobewerking, 3d-rendering en softwarecompilatie.
We beginnen met de buitencategorie van de Ryzen Threadripper-processors. Deze cpu's maken gebruik van de speciale socket sTR5 en vereisen duur Rdimm-geheugen; bovendien kosten ze zelf duizenden euro's. Met 32 en 64 cores voor de 9970X en 9980X voeren ze de prestatiegrafieken aan, maar zelfs veeleisende software kan lang niet altijd iets nuttigs met zoveel cores.
De nummer één van de 'gewone' processors is de Ryzen 9 9950X3D(2). Omdat sommige productieve apps ook iets hebben aan de 3D V-Cache, zij het in veel beperktere mate dan in games, is die ook hier net iets sneller dan de normale 9950X.
Aan AMD's 16-coremodellen kan Intel niet tippen, maar de Core Ultra 7 270K Plus weet wel nog te winnen van de Ryzen 9 9900X en zijn 3D-variant. Verder naar beneden in de grafiek zie je vooral dat het aantal cores enorm uitmaakt voor de prestaties in zware workloads.
In de normale CPU Prestatiescore tellen ook de gamingresultaten mee. De 9950X3D(2) loopt hierdoor verder uit op de normale 9950X en ook andere cpu's met 3D V-Cache doen het vanzelfsprekend beter.
Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke test? Bekijk dan al onze processorbenchmarks.
Prijs-prestatieverhouding
Om te bepalen wat de beste koop is, speelt naast de prestaties natuurlijk ook de prijs een rol. Processors waarvan het bolletje boven de trendlijn uitkomt, bieden een relatief gunstige prijs-prestatieverhouding in productieve programma's. We nemen de Threadrippers niet op in deze grafieken, omdat ze de assen van de grafieken flink uit hun verband zouden trekken – deze cpu's vormen zowel wat prijs als prestaties betreft een categorie op zich.
In het high-end segment zijn de AMD Ryzen 9 9950X en 9950X3D de beste keuzes, al is de prijs-prestatieverhouding van eerstgenoemde processor duidelijk beter. De 9950X3D2 is nog marginaal sneller, maar zo veel duurder dat hij eigenlijk niet interessant is. Een segment lager zijn vooral de Intel Core Ultra 7 270K Plus en AMD Ryzen 9 9900X interessant. Ook op lagere prijspunten zijn het de Core Ultra 5 250K Plus en 245K die de beste prijs-prestatieverhouding bieden.
Als we naar de algemene CPU Prestatiescore kijken, waarin ook games worden meegenomen, blijven de aanraders hetzelfde. De Ryzen 9000-processors zonder 3D V-Cache zakken iets terug, omdat deze processors het minder goed doen in games. Een processor als de 9800X3D, die het juist puur in productieve toepassingen laat liggen, doet het in deze grafiek juist wat beter.