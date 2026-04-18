De beste gamingprocessor

Wat is op dit moment de beste processor voor gaming? Op basis van de specificaties kun je dat niet altijd zeggen; lang niet alle games kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van veel cores. Bij Tweakers testen we iedere courante processor in onze standaardset games, zodat we kunnen bepalen welke cpu de beste is voor gaming, of je nou een groot of een klein budget hebt.

Elke processor testen we in combinatie met de snelste videokaart van dit moment, een Nvidia GeForce RTX 5090, zodat we de cpu's maximaal op de proef stellen. Zelfs als je nu niet zo'n snelle videokaart koopt, weet je daarmee zeker dat je ook bij een toekomstige gpu-upgrade nog goed zit met je processor. Meer details over de testmethode vind je op de pagina Alle processorbenchmarks.

Updates 11-8-2026 We hebben de prijs-prestatiegrafieken geüpdatet en de opnieuw geïntroduceerde Ryzen 7 5800X3D toegevoegd als aanrader voor wie al een AM4-systeem heeft.

22-4-2026 De Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition is toegevoegd aan de grafieken.

18-4-2026 We hebben de Processor Best Buy Guide compleet vernieuwd, met nieuwe testresultaten van alle processors en nieuwe adviezen.

Prestaties

De Tweakers CPU Prestatiescore is een gewogen gemiddelde van de meer dan honderd tests waaraan we elke processor onderwerpen in ons testlab. De Gaming Prestatiescore volgt hetzelfde recept, maar dan alleen voor de gamingtests. Voor deze categorie is die score natuurlijk het relevantst.

In de CPU Gaming Prestatiescore doen de X3D-cpu's van AMD het erg goed. Veel games profiteren van de 3D V-Cache waarover deze processors beschikken. Het aantal cores maakt voor games minder uit; de 8-core Ryzen 7 9850X3D is met een klein verschil de allersnelste processor. De 7800X3D van de vorige generatie volgt op een afstand van net geen 10 procent.

Intel komt met de Core Ultra Plus-processors dichterbij dan voorheen; de 250K en 270K zitten ongeveer op het niveau van de Ryzen X3D's uit de 7000-serie. Met de Core Ultra Plus 250K of de Ryzen 5 7500X3D haal je meer dan 85 procent van de prestaties van de 9850X3D, terwijl ze veel goedkoper zijn.

Er is een grote middengroep van lager gepositioneerde modellen uit de nieuwste generaties van AMD en Intel, en modellen van de generatie daarvoor. Een aantal processor kun je echter beter niet (meer) kopen voor gaming. Dat zijn de verouderde Ryzen 5000-processors voor socket AM4 en de 8000G-modellen, die weliswaar een relatief snelle geïntegreerde gpu hebben, maar minder bandbreedte voor een losse videokaart.

Voor wie nog een socket AM4-systeem heeft, is de Ryzen 7 5800X3D een interessante upgrademogelijkheid. Deze processor weet zich ondanks zijn oudere type cores nog te meten met de reguliere, non-X3D-modellen van de Ryzen 9000-serie.

Ga je je pc ook voor andere intensieve taken gebruiken, dan kun je ook naar de algemene CPU Prestatiescore kijken. Het aantal cores is dan een stuk relevanter. De Ryzen 9 9950X3D2 en de normale 9950X3D combineren uitstekende gamingprestaties met zeer goede multithreaded prestaties en voeren daardoor de lijst aan, op de Threadrippers met extreem veel cores na dan. Die serie is voor gaming weinig relevant. De Ryzen 9000-cpu's zonder 3D V-Cache, die het in games wat minder goed doen, scoren relatief beter als je ook andere workloads meeneemt.

Ben je benieuwd naar de prestaties in een specifieke game? Bekijk dan al onze processorbenchmarks.

Prijs-prestatieverhouding

Naast de ruwe prestaties speelt natuurlijk de prijs een belangrijke rol bij welke processors we aanraden voor gaming. Als we de eerder getoonde CPU Gaming Prestatiescore afzetten tegen de huidige prijzen van processors, zien we een duidelijk afbuigende trendlijn. Dat betekent dat je in het lage segment voor een kleine extra uitgave relatief veel extra prestaties krijgt, maar dat de winsten in het high-end segment juist steeds kleiner worden.

De Ryzen 7 9800X3D en 9850X3D zijn de gunstigste gamingprocessors in het high-end segment. De Ryzen 9's met 3D V-Cache bieden puur voor gaming geen meerwaarde, maar zijn wel duurder en hebben daarvoor dus een slechtere prijs-prestatieverhouding.

Heb je een lager budget, dan kun je uitwijken naar de Ryzen 7000X3D-processors, zoals de 7800X3D in het middensegment of de 7500X3D in het lage segment. Die leveren nog altijd zeer goede framerates af in games. Ook Intel doet met de 250K Plus en 270K Plus weer aardig mee, maar het voornaamste nadeel van die processors is dat het na deze generatie afgelopen is met socket 1851 en de latere upgrademogelijkheden dus beperkt zullen zijn.

De Ryzen 7 5800X3D voor socket AM4 moet het niet hebben van zijn eigen prijs-prestatieverhouding, maar vooral van het voordeel dat je hebt doordat je geen nieuw moederbord en geheugen hoeft te kopen.

Wil je minder dan 200 euro uitgeven, dan kun je naar de Ryzen 5 9600X kijken. De Ryzen 5 7500F zit daar een stuk onder, maar is ook nog aanzienlijk goedkoper.

In de onderstaande grafiek doen we nog eens hetzelfde voor de algemene CPU Prestatiescore. Daarin doen de Ryzen 9-processors het beter dan in die voor alleen gaming, omdat de extra cores van die cpu's in andere taken wel tot betere prestaties leiden.

De oudere 7000X3D-varianten en de 5800X3D komen hier minder goed uit de verf dan de nieuwste serie. Dat komt doordat AMD bij de 9000X3D's heeft opgelost dat de X3D-cpu's het in andere zware taken dan games niet zo goed deden. De X3D-cpu's uit de 7000- en 5000-series waren dus echt uitsluitend gaming-cpu's; de versies in de 9000-serie zijn breder inzetbaar.

Intels Core Ultra-cpu's doen het intussen heel goed, zeker de nieuwste Core Ultra Plus-modellen. Die processors zijn namelijk beter in andere applicaties, die nu ook meetellen, dan in games. Gaat het je om meer dan alleen gaming, dan zijn de 270K Plus, 250K Plus en 245K dan ook aantrekkelijke opties. In het laagste segment is de Ryzen 5 7500F een goede keuze.