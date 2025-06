AMD Ryzen 5 7600X3D

Voor de rest is de Ryzen 5 7600X3D volledig identiek aan zijn grote broer. De 3D V-Cache is nog altijd 64MB groot, voor een totale L3-cache van 96MB. Ook de rest van de caches, de geheugenondersteuning en de geïntegreerde graphics zijn ongemoeid gelaten.

In technische zin lijkt de Ryzen 5 7600X3D erg op de bestaande Ryzen 7 7800X3D, op een paar punten na. Om te beginnen zijn er twee van de acht cores uitgeschakeld, waardoor je er zes overhoudt. Die zijn bovendien iets langzamer geklokt; de baseclock ligt 100MHz lager en de maximale turbokloksnelheid op één core wordt 300MHz lager gespecificeerd. Dit alles leidt ertoe dat de processor een tdp van maar 65 watt heeft, tegenover 120 watt voor de 7800X3D. Zoals gebruikelijk ligt de powerlimit bij AMD-cpu's op 1,35x de tdp, dus de 7600X3D mag maximaal 88W verbruiken. Je kunt de kloksnelheden overigens niet handmatig opschroeven; net als bij de 7800X3D is overklokken niet mogelijk. Pas bij de nieuwe 9800X3D heeft AMD aanpassingen doorgevoerd waardoor hij minder warm wordt en het niet langer nodig is om de kloksnelheden te beperken.

Terwijl de 9800X3D nog altijd bijna nergens op voorraad is en de 7800X3D alleen maar verder in prijs lijkt te stijgen, verscheen de Ryzen 5 7600X3D een paar weken terug opeens in de Pricewatch. Hoe ze exact bij onze webwinkels zijn beland, is een beetje onduidelijk. Een webshop verklaart desgevraagd tegenover Tweakers dat ze niet via het reguliere AMD-inkoopkanaal komen. De Boxed-versie is op het moment van schrijven leverbaar vanaf 429 euro, 160 euro minder dan je voor een 7800X3D betaalt. De Tray-variant , die zonder doosje wordt geleverd, is bij enkele winkels zelfs voor rond de 350 euro te koop.

De Ryzen 5 7600X3D heeft een stormachtige ontwikkeling achter de rug. Begin september werd hij uit het niets uitgebracht als variant op de 7800X3D met twee cores minder, maar de verkoop zou exclusief via de Amerikaanse winkelketen MicroCenter gaan. Een week later startte ook het Duitse Mindfactory de verkoop, op dat moment exclusief voor Europa. Die winkel verzendt echter niet buiten Duitsland, dus als Nederlander of Belg had je daar niks aan.

AMD's processors met 3D V-Cache zijn een regelrechte hit onder gamers, maar er een kopen, dat is nog niet zo makkelijk. De nieuwe Ryzen 7 9800X3D blijft ook ruim een maand na zijn release amper leverbaar, terwijl zijn voorloper, de 7800X3D , sinds deze zomer met meer dan 250 euro in prijs is gestegen. Sinds kort is de goedkopere 6-corevariant daarvan, de Ryzen 5 7600X3D , te krijgen in de Benelux. Is dat misschien de nieuwe slimste koop?

De AMD Ryzen 5 7600X3D is een goedkoper alternatief voor de Ryzen 7 7800X3D, met zes in plaats van acht cores. De gamingprestaties zijn bijna net zo goed, maar in andere software merk je de impact van de twee missende cores natuurlijk wel. Helaas zijn alle X3D-cpu's voor socket AM5 de laatste maanden in prijs gestegen, maar in het huidige landschap is de 7600X3D wel de goedkoopste manier om aan zulke uitstekende gamingprestaties te komen.

Voor deze review hebben we alle processors die je in de grafieken terugvindt getest op Windows 11 24H2 met de nieuwste patches en de nieuwste biosupdates en microcode voor alle moederborden en processors. Ook gebruiken we de nieuwste versies van alle gebruikte software en drivers.

Instellingen en vermogenslimieten

Ons uitgangspunt is dat we ons zoveel mogelijk houden aan de door de cpu-fabrikant aanbevolen instellingen voor zaken als kloksnelheden, vermogenslimieten en powerstates. Specifiek in het geval van Intel-processors stellen we de Intel Default Settings in zoals die door de fabrikant zijn gecommuniceerd.

Werkgeheugen

We geven de geteste processors 16GB per geheugenkanaal, wat in totaal op 32GB uitkomt per getest exemplaar. Voor de snelheid van het werkgeheugen houden we de officiële, maximaal ondersteunde snelheid aan die de processorfabrikant zelf opgeeft.

Videokaart

Bij processors met een geïntegreerde gpu draaien we het gros van onze benchmarks zonder extra videokaart; cpu's zonder (geactiveerde) igpu combineren we met een Nvidia GeForce GTX 1650. Alle gamebenchmarks en de DaVinci Resolve-test draaien we in combinatie met de snelste videokaart van dit moment: een Nvidia GeForce RTX 4090.

Opslag, koeling en voeding

We voorzien onze testsystemen van een Transcend 250H 2TB-ssd. Met 2TB snelle opslag kunnen we alle benchmarks en games, die steeds meer ruimte vergen, tegelijk geïnstalleerd houden. Om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen die high-end processors aan de koeling stellen, gebruiken we Alphacool Ocean T38-waterkoelers. De gebruikte voeding is een Corsair RM850.

Gametests

We benchmarken games in twee resoluties: 1920x1080 pixels (full hd) en 2560x1440 pixels (wqhd), met Medium- en Ultra-settings. Doorgaans zie je de grootste verschillen op de laagste resolutie, omdat de cpu in dat scenario het snelst een bottleneck vormt. Toch zijn die eventuele verschillen ook relevant als je op een hogere resolutie speelt, bijvoorbeeld als er in de toekomst snellere videokaarten verschijnen die het knelpunt naar de processor laten verschuiven.

De geteste games zijn:

Game Verschijningsdatum Api Engine Assetto Corsa Competizione September 2018 DX12 Unreal Engine 4 Baldur's Gate 3 Augustus 2023 DX11 Divinity Engine 4.0 Cyberpunk 2077 December 2020 DX12 REDengine 4 F1 24 Mei 2024 DX12 EGO Engine 4.0 Starfield September 2023 DX12 Creation Engine 2 Total War: Pharaoh September 2023 DX12 TW Engine 3

Met PresentMon meten we in elke geteste game de prestaties, waaruit we zowel de gemiddelde framerates, of fps, als de frametimes van het 99e percentiel berekenen. Die laatste rekenen we om naar fps en staan in de samengestelde balkjes genoteerd als minimumframerate, met daarachter de gemiddelde framerate per seconde. De resultaten van deze grafieken worden gesorteerd op de gemiddelde framerate van hoog naar laag.

De frametimes geven geen beeld van de gemiddelde framerate, maar van de uitschieters in negatieve zin. Die kunnen immers tot gevolg hebben dat een game, ondanks een goed gemiddelde, niet vloeiend aanvoelt. De tijd die het kost om beelden binnen een 3d-game en dus binnen onze benchmark te renderen, varieert van frame tot frame. Bij onze frametimemeting worden de rendertijden van alle individuele frames opgeslagen. Daarna gooien we de 1 procent langzaamste frames weg. De hoogste rendertijd van de resterende 99 procent van de frames, oftewel het langzaamste frame, is het 99e percentiel frametime.

Prestatiescores

Om de prestaties van processors in één getal samen te vatten, hebben we op basis van onze benchmarkresultaten een indices samengesteld: de Tweakers CPU Prestatiescores. We hebben een algemene CPU Prestatiescore, een Gaming Prestatiescore en een Productiviteit Prestatiescore. Voor elke prestatiescore maken we gebruik van gewogen gemiddelden om te zorgen dat alle betreffende deeltests even zwaar meetellen.

Hieronder vind je de benchmarks die onderdeel uitmaken van de CPU Gaming Prestatiescore en de benchmarks die onderdeel uitmaken van de CPU Productiviteitscore. De onderdelen van deze twee prestatiescores vormen samen vervolgens de algemene CPU Prestatiescore.

Onderdelen van de Tweakers CPU Gaming Prestatiescore

Assetto Corsa Competizione 2024 1080p Medium 1080p Epic 1440p Medium 1440p Epic

Baldur's Gate 3 (DirectX 11) 1080p Medium 1080p Ultra 1440p Medium 1440p Ultra

Cyberpunk 2077 1080p Medium 1080p Ultra 1440p Medium 1440p Ultra

F1 24 1080p Medium 1080p Ultra 1440p Medium 1440p Ultra

Starfield 1080p Medium 1080p Ultra 1440p Medium 1440p Ultra

Total War Pharaoh 1080p Medium 1080p Ultra 1440p Medium 1440p Ultra



Onderdelen van de Tweakers CPU Productiviteit Prestatiescore

7-Zip

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

AIDA64 Zlib AES Hash SHA3 Julia Mandel FP32 RT FP64 RT

Blender - Splash

Cinebench 24 Single Multi

DaVinci Resolve 2024

FLAC encoding

Geekbench Single Multi

Jetstream 2

Keyshot Viewer

MozillaBuild

Procyon AI Computer Vision Score

Staxrip x264 x265



Stroomverbruik

Uiteraard meten we ook het stroomverbruik van de processors. Daarvoor gebruiken we sinds dit najaar een nieuwe meetmethode, op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan.

Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we zo live de spanning en stroomsterkte monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem.

We hebben de stroommeters van elke poort geijkt met een instelbare belasting en de gemeten afwijkingen over een curve verwerkt in een script dat de van toepassing zijnde afwijking corrigeert. Voor de vergelijkbaarheid van de testresultaten binnen deze review maakt dat niet veel uit, maar vanzelfsprekend willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijke resultaten kunnen rapporteren.

Een Socket AM5-testopstelling aangesloten op de Benchlab

In deze review tonen we het energiegebruik van de processor in vier verschillende scenario's. Om te beginnen meten we het gebruik in een idlescenario, oftewel wanneer de processor niet wordt belast en alleen continu de Windows-desktop wordt getoond. Als testscenario voor een volledige allcorebelasting gebruiken we Cinebench 2024, dat tijdens het renderen van een 3d-scène een vrijwel oneindig aantal cores maximaal kan gebruiken. Niet alle software schaalt zo perfect en daarvoor is de test in Adobe Premiere Pro een goed voorbeeld. Het renderen van een video in dat programma kan zeker wat cores gebruiken, maar niet onbeperkt. Ten slotte testen we het stroomgebruik van de processor tijdens het spelen van de game Cyberpunk 2077 in combinatie met een losse videokaart.

Standaard tonen we de grafiek Energiegebruik, wat een optelsom is van het gemiddelde energiegebruik via de EPS-connectors en de 12V-pinnen van de grote ATX-stekker. Bij veel moederborden worden enkele secundaire rails gevoed via de ATX-kabel. Sommige andere componenten op het moederbord maken ook gebruik van 12V, maar dit is in ieder geval voor alle cpu's die gebruikmaken van dezelfde socket identiek. Daarnaast vangen we het vermogen dat de videokaart uit het PCIe-slot vraagt af met een riser en wordt dat dus niet meegeteld in de ATX12V-meting.

Wil je de metingen in meer detail bekijken, dan kun je het vermogen per connector (EPS1, EPS2, ATX12V) in losse grafieken inzien. Tot slot rapporteren we de totale hoeveelheid gebruikte energie in Wh. Dat is vooral interessant in tests die korter duren als de processor sneller is, wat het geval is bij Cinebench en Premiere Pro. Daar zegt de totale hoeveelheid gebruikte energie dus iets over de efficiëntie van de processor. De geteste game duurt natuurlijk niet korter met een snellere cpu, maar om ook iets te kunnen zeggen over de efficiëntie in dit scenario, hebben we een aparte 'watt per fps'-berekening gemaakt. Daarin kun je snel zien welke processors relatief het zuinigst werken.