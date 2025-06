'AMD Ryzen 5 7600X3D presteert in recente games beter dan Ryzen 9 7900X3D'

De AMD Ryzen 5 7600X3D zou in een aantal recente games beter presteren dan de Ryzen 9 7900X3D. Dat schrijft het Duitse PC Games Hardware na tests. De chipset zou ongeveer 48W verbruiken tijdens het gamen en is volgens de website een energiezuinige gamingprocessor.

Uit de tests van PC Games Hardware blijkt dat de AMD Ryzen 5 7600X3D gemiddeld genomen bijna even goed in games presteert als de Intel Core i5-14600K en i5-13600K. De prestaties werden getest in spellen zoals Baldur’s Gate 3, F1 2024, Forza Motorsport, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Lords of the Fallen, Starfield, Anno 1800 en Cyberpunk 2077. Wat het stroomverbruik betreft, scoort de chip ook goed in games. De Ryzen 5 7600X3D zou tijdens het spelen van de games gemiddeld genomen namelijk 48W verbruiken en dat maakt het volgens de testresultaten van PC Games Hardware een van de meest energie-efficiënte chips in de voornoemde games. De website meent dat de chipset minder efficiënt is bij het draaien van andere computerprogramma’s. Dat zou te maken hebben met het feit dat de chip over zes rekenkernen beschikt en er ook lagere kloksnelheden worden gehanteerd.

AMD heeft de AMD Ryzen 5 7600X3D begin september in Duitsland uitgebracht. De cpu heeft een adviesprijs van 329 euro meegekregen. Het betreft een processor met zes Zen 4-cores en gestapeld 3D V-Cache, voor een totaal van 96MB L3-cache. Dat is 64MB meer dan de reguliere 7600X. De X3D-cpu's van AMD zijn met hun extra cache vooral populair onder gamers. AMD introduceerde eerder al X3D-chips in de Ryzen 7000-serie. Dat waren de Ryzen 7 7800X3D met acht cores, naast Ryzen 9-varianten met twaalf en zestien cores. Naar verluidt komt de chipmaker begin volgend jaar met Ryzen 9000X3D-processors op basis van de nieuwe Zen 5-architectuur.