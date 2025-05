Foto toont vermeende AMD Ryzen 7 9800X3D-chip met 3D V-Cache onder cpu-chiplet

Wccftech heeft een vermeende foto van een delidded AMD Ryzen 7 9800X3D bemachtigd. Daaruit zou blijken dat de gestapelde 3D V-Cache voortaan onder de cpu-chiplet zit, in plaats van erbovenop. Daarover gingen al langer geruchten over rond. De cpu verschijnt op 7 november.

Wccftech publiceerde de foto van de vermeende Ryzen 7 9800X3D met verwijderde heatspreader, die het techmedium heeft ontvangen van bronnen. Op de foto is de cpu-chiplet duidelijk te zien. Deze core complex die, ook wel ccd, bevat de Zen 5-processorcores. Bij X3D-processors uit voorgaande generaties zat altijd een duidelijk zichtbare 3D V-Cache-laag boven op deze ccd, geflankeerd door 'structureel silicium' voor de warmteoverdracht.

Bij de getoonde 9800X3D is dat niet het geval; de chiplet ziet er 'kaal' uit, zonder L3-cachelaag op de bovenkant. In plaats daarvan is de 3D V-Cache ditmaal onder de ccd geplaatst, schrijft Wccftech. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stelden dat de 3D V-Cache naar de onderkant is verplaatst. Dat moet helpen bij de warmtegeleiding en hogere boostclocks mogelijk maken.

Onlangs verschenen al specificaties van de Ryzen 7 9800X3D. Daaruit blijkt dat de cpu acht Zen 5-cores krijgt met base- en boostclocks van respectievelijk 4,7 en 5,2GHz. Ook zou de multiplier deze generatie volledig unlocked zijn, wat betekent dat de cpu volwaardig overklokbaar is. Verder zou de chip beschikken over in totaal 96MB L3-cache, waarvan 32MB on-die en 64MB 3D V-Cache.

AMD brengt de Ryzen 7 9800X3D naar verwachting op 7 november uit. De fabrikant heeft bevestigd dat op die datum een nieuwe X3D-processor op de markt komt. Naar verwachting komen andere Ryzen 9000X3D-modellen met meer cores pas op een later moment uit.

De vermeende Ryzen 7 9800X3D (links) naast een Ryzen 7000X3D-model uit de vorige generatie. Op de linkerfoto is te zien hoe de ccd van de 9800X3D 'kaal' is. De onderste ccd van de 7000X3D-chip heeft zichtbare 3D V-Cache en 'structurele' chips.

Bron: Wccftech