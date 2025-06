AMD brengt Ryzen 5 7600X3D-cpu met 3D V-Cache ook uit bij Duitse retailer

AMD brengt zijn Ryzen 5 7600X3D-processor ook uit in Duitsland. De cpu komt bij de Duitse retailer Mindfactory beschikbaar voor 329 euro. AMD kondigde de chip onlangs aan, maar de processor was toen alleen verkrijgbaar bij Amerikaanse winkelketen MicroCenter.

AMD's Ryzen 5 7600X3D is al leverbaar bij Mindfactory, merkte Andreas Schilling van Duitse techwebsite HardwareLuxx op. De retailer bevestigt op zijn website dat het een exclusieve deal met AMD betreft. De chip is met zijn adviesprijs van 329 euro aanzienlijk goedkoper dan de Ryzen 7 7800X3D bij release, die toen 499 euro kostte. In de tussentijd is de prijs echter gedaald; de Ryzen 7-variant staat in de Pricewatch voor € 386,-.

AMD kondigde de Ryzen 5 7600X3D eind vorige maand aan. Het betreft een processor met zes Zen 4-cores en gestapeld 3D V-Cache, voor een totaal van 96MB L3-cache. Dat is 64MB meer dan de reguliere 7600X. De X3D-cpu's van AMD zijn met hun extra cache vooral populair onder gamers. AMD introduceerde eerder al X3D-chips in de Ryzen 7000-serie. Dat waren de Ryzen 7 7800X3D met acht cores, naast Ryzen 9-varianten met twaalf en zestien cores. Naar verluidt komt de chipmaker begin volgend jaar met Ryzen 9000X3D-processors op basis van de nieuwe Zen 5-architectuur.