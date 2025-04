AMD Ryzen 9000-processors voor desktops komen op 31 juli beschikbaar

De Ryzen 9000-processors voor desktops worden op woensdag 31 juli uitgebracht. Dat heeft AMD bekendgemaakt op zijn Tech Day 2024, een evenement voor journalisten en analisten. Daar deelde AMD ook de eerste benchmarks van de nieuwe cpu's en een update van zijn roadmap voor 2025.

Zoals al aangekondigd op de Computex, zal de Ryzen 9000-serie in eerste instantie bestaan uit vier cpu's: de AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T), Ryzen 7 9700X (8C/16T), Ryzen 9 9900X (12C/24T) en Ryzen 9 9950X (16C/32T). In vergelijking met hun directe voorgangers in de Ryzen 7000-serie, krijgen ze op het topmodel na allemaal een lagere tdp. Ook bij een gelijk stroomverbruik moeten de cpu's echter minder warm worden dan hun voorlopers, volgens de fabrikant.

In de door AMD vrijgegeven benchmarks vergelijkt de chipontwerper onder meer de Ryzen 9 9900X met de Intel Core i9 14900K. In 'productiviteit en contentcreation' zou de 9900X tussen de 2 en 41 procent sneller zijn, waarbij die laatste uitschieter een programma is dat gebruikmaakt van de alleen door AMD ondersteunde AVX512-instructies. In games zou de 9900X tussen de 4 en 22 procent beter presteren dan Intels huidige topmodel voor desktops.

De Ryzen 7 9700X, die een tdp van slechts 65W krijgt, presteert intussen gemiddeld 12 procent beter in games dan de Ryzen 7 5800X3D uit 2022. Die had nog een tdp van 105W. Een directe vergelijking met de nieuwere 7800X3D maakt AMD niet. Eerder zei het dat die processor in games niet verslagen zal worden door de nieuwe line-up, althans niet zolang daarvan geen varianten met 3D V-Cache bestaan.

Eerder lekte de releasedatum van 31 juli al uit, samen met mogelijke prijzen van de nieuwe cpu's. Officiële prijzen maakt AMD nu nog niet bekend, maar het eerdere lek suggereerde dat de Ryzen 9000-cpu's goedkoper worden dan de Ryzen 7000-serie bij release was. Bedenk daarbij dat de Ryzen 7000-cpu's sindsdien fors in prijs zijn gedaald en de 9000-serie dus waarschijnlijk duurder wordt dan de huidige winkelprijzen van de voorgaande reeks.

AMD deelde op zijn Tech Day ook een glimp van de toekomst. De fabrikant bevestigde dat de opvolger van de Zen 5-core in de Ryzen 9000-serie, namelijk Zen 6 en diens compacte variant Zen 6c, nu in ontwikkeling zijn. Opvallend is dat AMD niet wilde zeggen op welke productieprocedés Zen 6 gemaakt zal worden, maar een ontwerper zei tegen Tweakers dat 'het raar moet lopen willen we niet weer gebruikmaken van verschillende nodes, net zoals voor Zen 5'. Zen 5 kan, afhankelijk van het product, zowel op TSMC's 3- als op 4nm-nodes worden geproduceerd.

Alle details die AMD tijdens zijn evenement prijsgaf over de werking van de Zen 5-core en de twee nieuwe productieseries die er gebruik van zullen maken, vind je in onze AMD Ryzen 9000 Preview.