AMD roept Ryzen 9000-processors terug en stelt release met 1 tot 2 weken uit

AMD roept reeds geproduceerde Ryzen 9000-processors voor desktops terug. Daarbij gaat het zowel om reviewsamples die naar techmedia waren gestuurd als verkoopvoorraden die al onderweg waren naar distributeurs en winkels. De release van de cpu's wordt uitgesteld.

Volgens de processorfabrikant, die aanvankelijk van plan was om de Ryzen 9000-processors op woensdag 31 juli te introduceren, zijn er tijdens laatste controles problemen gevonden met chips uit de eerste productieruns. 'Out of an abundance of caution' - een overvloed aan voorzichtigheid - worden de reeds aan winkels uitgeleverde processors vervangen door nieuwe exemplaren.

Het uitstel treft niet alle processormodellen even hard. De twee goedkoopste modellen, de Ryzen 5 9600X en Ryzen 7 9700X, worden slechts acht dagen uitgesteld en komen nu op donderdag 8 augustus beschikbaar. De Ryzen 9 9900X en 9950X volgen een week later, op donderdag 15 augustus.

AMD zegt niet wat de problemen met de processors exact waren, maar blijkbaar waren ze niet van dusdanige aard dat ze softwarematig konden worden opgelost, bijvoorbeeld met een agesa-update. Europese reviewers hadden tot vanavond nog niets vernomen van AMD over reviewsamples, wat minder dan een week voor de eerder geplande release opmerkelijk was. Naar verluidt hadden enkele Amerikaanse reviewers wel al processors ontvangen, maar die worden nu dus vervangen.

Vorige week publiceerde Tweakers een Ryzen 9000 Preview, waarin de nieuwe line-up en de vernieuwingen in de gebruikte Zen 5-cores uitgebreid worden besproken. Hieronder vind je het volledige statement dat AMD vanavond heeft verstuurd aan Tweakers en andere techmedia.

We appreciate the excitement around Ryzen 9000 series processors. During final checks, we found the initial production units that were shipped to our channel partners did not meet our full quality expectations. Out of an abundance of caution and to maintain the highest quality experiences for every Ryzen user, we are working with our channel partners to replace the initial production units with fresh units.

As a result, there will be a short delay in retail availability. The Ryzen 7 9700X and Ryzen 5 9600X processors will now go on sale on August 8th and the Ryzen 9 9950X and Ryzen 9 9900X processors will go on sale on August 15th.

We pride ourselves in providing a high-quality experience for every Ryzen user, and we look forward to our fans having a great experience with the new Ryzen 9000 series.

- Jack Huynh, Senior Vice President en General Manager Computing and Graphics bij AMD