Apple maakt Apple Maps beschikbaar in de browser

Apple heeft een publieke bèta uitgebracht van Apple Maps in de browser. De dienst is vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels en alleen toegankelijk via Safari, Chrome en Edge. Ondersteuning voor andere talen en browsers volgt later.

Apple Maps krijgt in de browser veel van de functies van de iOS-app, zegt Apple in een aankondiging. Gebruikers kunnen rij- en looproutes opzoeken en locaties en bijbehorende informatie - zoals openingstijden en recensies - bekijken. Via Guides kunnen gebruikers restaurants en winkels ontdekken en steden wereldwijd verkennen. Andere features, zoals Look Around, verschijnen in de komende maanden.

Apple Maps is in de browser toegankelijk via beta.maps.apple.com. Toegang is momenteel echter nog vrij beperkt. Op Mac en iPad kan Apple Maps alleen in Safari en Chrome geopend worden. Op Windows-pc's kunnen gebruikers vooralsnog alleen Chrome en Microsoft Edge gebruiken om Apple Maps te openen.