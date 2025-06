Apple brengt Surveyor-app uit in VS om gegevens voor Kaarten te verzamelen

Apple heeft in de Verenigde Staten de app Maps Surveyor uitgebracht. De app is nog niet functioneel, maar is bedoeld om gebruikers gegevens voor zijn kaartenapp te laten verzamelen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld beloningen krijgen als ze foto's maken van een bepaalde route.

Apple heeft de Maps Surveyor-app zonder aankondiging in de Amerikaanse App Store geplaatst, ontdekte MacRumors. In de appbeschrijving staat dat het bedrijf de app gebruikt om gegevens te verzamelen voor de Kaarten-app, zoals foto's van verkeersborden en andere objecten langs een aangewezen route.

Na het downloaden van de app krijgen gebruikers volgens MacRumors de instructie om een 'partnerapp' te openen, waarvan de enige optie vooralsnog Premise is. Dat is een app waarbij gebruikers geld kunnen verdienen door taken te voltooien, zoals het invullen van enquêtes of het maken van foto's van bepaalde locaties.

Vooralsnog lijken er binnen Premise geen taken te zijn die verband houden met Apples Surveyor-app. In de code van de laatstgenoemde app staan wel instructies voor gebruikers om de iPhone horizontaal in een houder te plaatsen en tijdens het rijden foto's te maken langs een bepaalde route. Volgens de code worden deze foto's gebruikt om onder andere verkeersborden en verkeerslichten preciezer op de kaart te kunnen plaatsen.