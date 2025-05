Apple Maps krijgt in Nederland ondersteuning voor fietsroutes

Apple Maps krijgt in Nederland vanaf vrijdag ondersteuning voor fietsroutes. Dat werkt vanaf iOS 14.

Apple schrijft in een persbericht dat Apple Kaarten voortaan 'gedetailleerde, stapsgewijze fietsaanwijzingen krijgen voor routes over fietspaden, fietsstroken en fietsvriendelijke wegen'. In de app staan voortaan ook hoogtegegevens, meldingen wanneer gebruikers af moeten stappen, stembegeleiding en waarschuwingen voor drukke routes.

De functie is vanaf vrijdag beschikbaar. Dat werkt op iOS 14 of hoger. In België bestond een dergelijke feature al sinds maart van dit jaar.