Google Maps krijgt routeoptie in Benelux om energiegebruik te optimaliseren

Europese Google Maps-gebruikers krijgen de mogelijkheid om in de navigatie-app te kiezen voor het tonen van 'milieuvriendelijke' routes waarbij bijvoorbeeld op brandstofbesparing wordt gelet. Deze functie voor individuele voertuigen was al beschikbaar in Noord-Amerika.

Gebruikers die met de auto willen reizen en in Google Maps een route opvragen, krijgen de keuze tussen de snelste of de zuinigste route, al kan de snelste in bepaalde gevallen ook de zuinigste route zijn. Google geeft een voorbeeld van een route tussen Gouda en Nieuwegein, waarbij het mijden van de snelweg en het kiezen van een provinciale N-weg weliswaar vijf minuten langer duurt, maar ook 15 procent minder benzine kost.

Het is mogelijk om de aandrijving en het brandstoftype (benzine, diesel, hybride of elektrisch) van het voertuig in te stellen, waarmee volgens Google de route nog verder wordt geoptimaliseerd voor het verbruik. Het bedrijf licht dit kort toe met het voorbeeld dat dieselmotoren veelal efficiënter zijn bij hogere snelheden, terwijl voertuigen die elektrisch worden aangedreven beter presteren in stadsverkeer met optrekken en remmen.

Volgens Google komen de milieuvriendelijkere routes tot stand via samenwerkingen met wetenschappers van onder meer het National Renewable Energy Laboratory in de Verenigde Staten en gegevens van het Europees Milieuagentschap. Door deze gegevens te koppelen aan rijtrends van Maps zijn 'geavanceerde modellen voor machine learning ontwikkeld'. Daarbij wordt volgens het bedrijf ook gekeken naar factoren die invloed hebben op de uitstoot en het brandstof- en accuverbruik, zoals het gemiddelde brandstofverbruik van voertuigen, de hellingsgraad van de weg, verkeerspatronen, het type weg en snelheidslimieten. Google benadrukt overigens dat het pakken van de fiets, het gebruik van openbaar vervoer of het kiezen van een wandelroute betere opties zijn voor het milieu.

Deze optie voor de weergave van milieuvriendelijkere routes in Maps komt vanaf woensdag uit in Nederland en bijna veertig andere Europese landen. Het komt beschikbaar bij Maps op Android, iOS, Android Auto en Apple CarPlay. Het kan enkele weken duren voordat de functie daadwerkelijk beschikbaar is.