Google Maps krijgt milieuvriendelijke routes en Immersive View

Google heeft tijdens zijn jaarlijkse keynote Google I/O nieuwe functies voor Google Maps aangekondigd, waaronder Immersive View en milieuvriendelijke routes in Europa. Het is de bedoeling dat de functionaliteiten later dit jaar beschikbaar komen.

Een van de eerste dingen die Google aankondigt tijdens zijn keynote zijn twee functies die we later dit jaar kunnen verwachten in Google Maps. Door middel van machine learning claimt Google dat het gedetailleerde 3D-beelden kan genereren van bekende locaties en tonen in wat het bedrijf Immersive View noemt.

Tijdens de demonstratie laat Google een stuk van het centrum van Londen zien zoals het straks via Immersive View getoond moet worden. Naast een gedetailleerdere weergave van wat je op straat ziet, moet Immersive View ook het interieur van bijvoorbeeld restaurants gaan tonen.

Google kondigt Immersive View aan voor later dit jaar. De eerste steden waar dit beschikbaar komt zijn Los Angeles, Londen, New York, San Francisco en Tokio. De techgigant wil dit op termijn uitbreiden naar meer steden.

Daarnaast wil Google zijn functie voor het vinden van milieuvriendelijke routes naar meer landen brengen. De functie is al beschikbaar in Noord Amerika, maar komt dit jaar ook naar Europa. Bij het plannen van een route in Google Maps met de auto kunnen gebruikers naast de snelste route ook de route selecteren waarmee de minste brandstof wordt verbruikt.