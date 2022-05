Google toont functie om via foto's naar producten bij nabije winkels te zoeken

Google breidt zijn Multisearch-functie uit met een 'near me'-functie. Hiermee kunnen gebruikers een foto van bijvoorbeeld een product of gerecht maken, om vervolgens te zoeken naar lokale winkels of restaurants die dat verkopen.

Google introduceerde Multisearch vorige maand al. Daarmee kunnen gebruikers via Google Lens een zoekopdracht doen in combinatie met een foto. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld uitzoeken hoe ze een bepaalde plant moeten verzorgen door een foto van een plant te maken en vervolgens de zoekterm 'zorginstructies' toe te voegen. De feature is ook geschikt om naar producten te zoeken, bijvoorbeeld door een foto van een tafelset te maken en de term 'koffietafel' toe te voegen om een bijbehorende koffietafel te zoeken.

Google Multisearch Near Me

Met de nieuwe near me-functie kunnen die zoekresultaten beperkt worden tot dingen die in de buurt van de gebruiker zijn. Google geeft als voorbeeld het vinden van lokale restaurants die bepaalde gerechten serveren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een foto van een pizza maken via Google Lens, en vervolgens met de term 'near me' zoeken naar een pizzeria in de buurt.

Datzelfde moet werken voor producten. Gebruikers kunnen een foto van een kraan maken en zoeken naar 'vervangende slang bij mij in de buurt' om reserveonderdelen te vinden bij lokale winkels. De functie werkt volgens Google bij winkels die al actief zijn op Googles zoekmachine.

De 'near me'-functie wordt later dit jaar toegevoegd aan de Multisearch-functie die het bedrijf vorige maand introduceerde, zo maakt Google bekend tijdens zijn I/O-presentatie. De feature komt dan beschikbaar in het Engels. Andere talen volgen later.

Google Multisearch near me. Klik voor een gif.

Google Lens krijgt Scene Exploration-modus

Google breidt op termijn ook zijn Lens-feature uit met een Scene Exploration-modus. Daarmee kunnen gebruikers informatie over een product in beeld te zien krijgen. Momenteel kan Lens al een product herkennen en bekijken of deze in de zoekindex te vinden is. Op termijn wordt dat uitgebreid met de scèneverkenningsfunctie.

Hiermee kunnen gebruikers informatie van meerdere producten tegelijkertijd te zien krijgen. Google geeft als voorbeeld dat de functie bijvoorbeeld gebruikt kan worden als iemand op zoek is naar een bepaalde reep chocolade. Gebruikers kunnen dan de zoekterm 'goed beoordeelde donkere chocoladereep zonder noten' invoeren en hun camera op een snoepschap richten, waarna informatie over geschikte chocoladerepen in beeld getoond worden. Google maakt niet bekend wanneer deze feature precies naar Lens komt.