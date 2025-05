Google brengt dit najaar gecombineerd zoeken met tekst en foto uit in Nederlands

Google brengt zijn functie 'multisearch', waarbij gebruikers tekst en foto's kunnen combineren in een zoekopdracht, uit in het Nederlands. Het werkt sinds dit voorjaar in het Engels en daar komen dit najaar 70 talen bij.

Met multisearch is het mogelijk om indicaties toe te voegen aan zoekresultaten via Lens. Zo geeft Google het voorbeeld waarbij een gebruiker een foto van de eigen woonkamer uploadt en de zoekopdracht 'koffietafel' toevoegt om een koffietafel te vinden die bij zijn eigen inrichting past. Een ander voorbeeld van de zoekgigant is een foto van een rozemarijnplantje met de zoekopdracht 'hoe verzorg ik deze plant'. De functie komt dit najaar uit in het Nederlands. Hij is al sinds dit voorjaar te gebruiken in het Engels.

Google deed de aankondiging op zijn eigen Search On-evenement, dat woensdag plaatsvond. De zoekgigant kondigde daar nog meer aan. Zo komt er een mogelijkheid om door Google vertaalde nieuwsberichten uit andere talen te vinden in Google News. Ook krijgt de zoekmachine een sectie met 'discussies en forums'. Beide functies werken alleen in het Engels. Daarnaast gaat Google onder meer de CO₂-voetafdruk van voedingsmiddelen weergeven bij recepten.