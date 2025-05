Chrome stopt medio 2023 met ondersteuning Manifest V2-extensies zoals adblockers

Extensies die werken met Manifest V2 verdwijnen in januari 2024 uit de Chrome Web Store. Vanaf volgend jaar experimenteert Chrome met het uitzetten van ondersteuning voor Manifest V2. Veel adblockers hebben moeite met de overstap naar Manifest V3.

Chrome Manifest V3

In de Chrome Web Store zijn extensies die gemaakt zijn met Manifest V2, vanaf juni volgend jaar niet langer vindbaar, zegt Google. Vanaf de stabiele versie van Chrome 115 in die maand kunnen Manifest V2-extensies bovendien stoppen met werken.

V3 is volgens Google gericht op privacy, prestatieverbetering en veiligheid. Het is voor V3-extensies onder andere niet meer mogelijk om remote code te gebruiken, wat het voor Google gemakkelijker moet maken om de veiligheid van een extensie te toetsen. Daarnaast maakt het nieuwe format het mogelijk voor service workers om op de achtergrond bepaalde taken uit te voeren. Hierdoor is geen extra webpagina voor secundaire functies nodig, wat het ram-verbruik van Chrome moet verminderen.