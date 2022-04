Pwa's krijgen in Chrome mogelijkheid screenshots te tonen op installatiescherm

Pwa's, Progressive Web Apps, krijgen in Googles browser Chrome de mogelijkheid om bij het scherm waarin ze mensen vragen om de webapp te installeren een beschrijving te laten zien en screenshots te tonen. Dat kan met aanpassing van het manifest.

Het tonen van een beschrijving en screenshots gaat in Chrome door het invullen van een 'description' en toevoegen van een aantal screenshots, zegt Google. Die krijgen gebruikers te zien als zij op een site zitten en de browser vraagt om de site als pwa te installeren.

In de uitleg op Web.dev zegt Google dat de screenshots allemaal dezelfde beeldverhouding moeten hebben en maximaal 3840 pixels in de breedte mogen zijn, met een minimale breedte van 320 pixels. Het moeten jpegs of png's zijn.

Een pwa is een website, maar kan op de achtergrond inhoud downloaden en klaarzetten, waardoor een pwa ook offline kan functioneren. Dat gebeurt door middel van service workers, stukjes Javascript die op de achtergrond op een apparaat hun taken kunnen uitvoeren. Pwa's bestaan al enkele jaren en Tweakers schreef er bijna drie jaar geleden een achtergrondverhaal over.