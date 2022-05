YouTube lijkt als pwa te installeren in Chrome OS en Windows

Google lijkt begonnen te zijn met het aanbieden van YouTube als progressive web app of pwa. Afgelopen dagen hebben steeds meer mensen een pop-up gezien die vraagt of gebruikers de site als webapp willen installeren.

Eerder konden sommige gebruikers YouTube al als pwa installeren bij wijze van test, maar nu lijkt de functie live te staan voor het grote publiek, meldt Chrome Unboxed. Bij een korte test van Tweakers dook de 'install'-pop-up wel op in Chrome, maar niet in Firefox. Na installatie staat YouTube als webapp in het startmenu van Windows en is aan de taakbalk vast te maken.

Google wil in Chrome OS, waar de installatie-pop-up ook verschijnt, het gebruik van progressive web apps aanmoedigen. Een pwa is een website, maar kan op de achtergrond inhoud downloaden en klaarzetten, waardoor een pwa ook offline kan functioneren. Dat gebeurt door middel van service workers, stukjes Javascript die op de achtergrond op een apparaat hun taken kunnen uitvoeren. Pwa's bestaan al enkele jaren en Tweakers schreef er twee jaar geleden een achtergrondverhaal over. YouTube is lang niet de enige dienst van Google die kan werken als pwa. Onlangs maakte Google ook zijn Calendar-dienst als pwa beschikbaar, zo zegt Chrome Unboxed.