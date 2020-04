Google gaat ontwikkelaars webapps laten installeren via Play Store

De Google Play Store installeert de Twitter- en YouTube TV-apps nu automatisch als webapps als een gebruiker deze op een Chrome OS-apparaat probeert te installeren. Eerder werden deze apps via de Store alleen aangeboden als Android APK-apps, die slecht of niet werkten.

Het standaard installeren van een pwa, kort voor progressive web app, werd voor het eerst opgemerkt door Chrome Unboxed. Eerst werd op Chrome OS-apparaten standaard de Android APK-app geïnstalleerd. Deze app werkte volgens de site minder goed op Chrome OS-apparaten dan de pwa-versie. Chromebooks konden eerder al pwa's installeren via bijvoorbeeld de browser, maar het is voor het eerst dat een pwa via de Play Store wordt aangeboden, zo schrijft Chrome Unboxed.

De site benaderde Chrome OS-manager Dominick Ng over het nieuws. Ng had eerder het bericht van de site geretweet en noemde het 'een van de meest uitdagende en bevredigende' klussen die hij ooit had uitgevoerd. Tegen Chrome Unboxed zegt hij dat de YouTube TV-app op Chrome OS nu ook als pwa wordt geïnstalleerd. De Android APK-versie van de YouTube TV-app is niet compatibel met Chrome OS, waardoor Chromebook-gebruikers deze app niet konden installeren via de Play Store. Door het standaard installeren van de pwa-versie, kunnen Chrome OS-gebruikers dat wel. Volgens de site werkt deze pwa precies hetzelfde als de Android APK-versie.

Op Twitter schrijft Ng dat alle app-ontwikkelaars in de toekomst moeten kunnen aangeven welke appversie moet worden geïnstalleerd op welk platform. Deze wijziging betekent dus niet dat alle Chromebook-apps straks pwa's worden. Ook is het niet de bedoeling dat de gebruiker zelf via de Play Store tussen de pwa- of Android APK-versie kan kiezen, om verwarring bij gebruikers te voorkomen.

Pwa's zijn applicaties die niet specifiek voor één besturingssysteem zijn ontworpen, maar juist op verschillende platforms en schermgroottes kunnen werken. Deze apps zijn ook offline te gebruiken. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de webapps.