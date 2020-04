Amazon kondigt Blink Mini-beveiligingscamera voor 40 euro aan

Amazon start in mei de verkoop van de Blink Mini, een compacte beveiligingscamera voor binnengebruik. De camera kan beelden lokaal opslaan met een Blink Sync Module 2, die later verkrijgbaar komt. Voor online opslag is een abonnement nodig.

De Blink Mini is een beveiligingscamera voor binnenshuis die 50x49x36mm meet en 48 gram weegt. De camera biedt streamen en opnemen op 1080p-resolutie met maximaal 30fps. Voor 's nachts is er infraroodondersteuning. De camera betrekt zijn voeding via een micro-usb-kabel en ondersteunt 2,4GHz-wifi op basis van het 802.11n-protocol.

De Blink Mini biedt bewegingsdetectie zodat de bijbehorende Blink Home Monitor-app gebruikers een waarschuwing kan geven. Ook is er ondersteuning voor tweewegaudio om via spraak te kunnen communiceren in aanvulling op de live weergave. Een blauwe led geeft aan of de camera actief is.

Amazon verkoopt de Blink Mini los voor 40 euro of als bundel met twee exemplaren voor 75 euro. Voor online opslag is een Blink-abonnement vereist. Het goedkoopste abonnement kost 3 euro per maand of 30 euro per jaar. Wie lokaal beelden wil opslaan moet wachten tot de Blink Sync Module 2 beschikbaar komt. Deze kost een additionele 40 euro en komt 'later dit jaar'.