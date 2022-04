Amazon-dochter Blink toont beveiligingscamera's die 4 jaar werken op batterijen

Amazon-dochterbedrijf Blink heeft twee nieuwe beveiligingscamera's gepresenteerd. De camera's kunnen standaard twee jaar werken op twee AA-batterijen, maar er is een optie om dat uit te breiden naar vier AA-batterijen om de camera's vier jaar te laten werken.

Die optie is een Expansion Pack die later dit jaar uitkomt en 30 dollar extra kost, meldt Amazon. Die past op de nieuwe Blink Outdoor en Blink Indoor, de woensdag gepresenteerde beveiligingcamera's van het merk.

De lange accuduur is mogelijk door een zelfgemaakte chip, claimt het Amazon-merk. Blink noemt het de Immedia AC1002B, die vier processorkernen heeft op maximaal 200MHz. Verdere details over de chip zijn er niet. Immedia is de vorige naam van Blink.

Beide beveiligingscamera's hebben een maximale resolutie van 1080p met 30fps voor video en optie voor nachtelijke beeldopname met infrarood. Bovendien is er bewegingsdetectie, een speaker en een microfoon. De beveiligingscamera's werken met Amazons digitale assistent Alexa en komen met een abonnement voor opslag van beelden op Amazon-servers: dat kost 3 dollar per maand voor één camera en 10 dollar per maand voor een onbeperkt aantal camera's. Gebruikers kunnen beelden ook lokaal opslaan.

De Indoor-versie kost 80 dollar, de Outdoor-variant moet 100 dollar kosten. De camera's van Blink zijn in het verleden uitgekomen in de Benelux. Amazon heeft niet bekendgemaakt of dat nu ook weer gaat gebeuren. Amazon nam Blink eind 2017 over.