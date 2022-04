Nightly-versie Firefox voor Android krijgt ondersteuning voor alle extensies

Firefox Nightly voor Android krijgt ondersteuning voor al de duizenden extensies die op addons.mozilla.org staan. Dat heeft ontwikkelaar Mozilla bekendgemaakt. De stabiele versie krijgt ondersteuning voor meer extensies, maar lang niet alle.

De ondersteuning vanaf later deze maand in de Nightly-versie komt er, zodat gebruikers die extensies missen ze kunnen installeren, terwijl ontwikkelaars hun extensies kunnen testen, meldt Mozilla. De browserbouwer heeft de nieuwe versie van Firefox voor Android deze zomer uitgebracht met ondersteuning voor negen extensies.

De stabiele versie krijgt in de komende maanden wel ondersteuning voor meer extensies, allemaal uit het Recommended-programma. Daarin zitten rond honderd add-ons voor de browser. Het is onbekend wanneer overige extensies die kunnen worden getest in Nightly ondersteuning zullen krijgen in de stabiele versie. "Onze plannen voor ondersteuning van add-ons op de stabiele versie zijn nog niet klaar", aldus het bedrijf.

De nieuwe versie van Firefox voor Android bevat naast gebrek aan ondersteuning voor add-ons een nieuwe engine en een nieuw uiterlijk. De browser is volgens Mozilla bovendien veel sneller dan de vorige versie.

Firefox voor Android: oude versie links, nieuwe versie rechts