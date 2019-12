Amerikaanse politie had via heatmap toegang tot locaties van Ring-gebruikers

Amerikaanse politiediensten hebben meer dan een jaar lang toegang gekregen tot een heatmap waaruit kon worden opgemaakt waar Ring-deurbellen hingen. Het ging niet om exacte adressen.

De heatmap was beschikbaar voor politiediensten die samenwerken met Ring. In Amerika zijn er inmiddels zeker 600 korpsen die zo'n samenwerking hebben met Ring, dat sinds 2018 onderdeel is van Amazon. Onder die samenwerking mogen korpsen de beelden die met Ring-deurbelcamera's gemaakt zijn bekijken voor het opsporen van misdrijven. Nu blijkt ook dat de politiediensten toegang hadden tot een kaart waarop stond hoeveel Ring-deurbellen er in een bepaalde buurt waren, en waar die hingen. Een privacyonderzoeker vroeg publieke documenten op bij één politiekorps. Die documenten zijn ook ingezien door Cnet. De kaart is in juli offline gehaald, maar was meer dan een jaar te raadplegen.

Het gaat niet om een kaart met exacte adressen, maar om een heatmap. Daarop staat met vlekken aangegeven waar de camera's zich bevinden. Hoe donkerder de vlek is, hoe meer camera's er in de buurt hangen. Door in te zoomen zijn wel exacte gebouwen te onderscheiden. Ook konden politiekorpsen op de kaart zoeken naar adressen om te kijken welke camera's in de buurt hingen. Ring ontkent zelf dat exacte adressen met de kaart te vinden zijn. "Inzoomen op bepaalde gebieden levert geen apparaatlocaties op."

Politiediensten die een samenwerking hebben met Ring krijgen toegang tot een speciale portal. Daarin kunnen zij meekijken met beelden uit de Neighbors-functie. Dat is een component in de app waarbij buren beelden van de camera's met hun buren kunnen delen. De functie wordt gebruikt om overlast of inbraken tegen te gaan. In Nederland heeft de politie geen samenwerking met Ring. Wel vraagt de politie om particuliere beveiligingscamera's aan te melden bij Camera In Beeld. De politie kan achteraf voor opsporingsdoeleinden beelden van die camera's opvragen.