Ring heeft geen samenwerkingscontracten met politie in Nederland en België

Amazon-dochter Ring, die slimme deurbellen maakt, heeft geen overeenkomsten met de Nederlandse of Belgische politie. In de VS werkt Ring structureel samen met ruim 400 korpsen, zodat agenten gemakkelijk Ring-eigenaren kunnen benaderen om beeldmateriaal te delen.

De Neighbors-app, waarmee de korpsen in de VS beeldmateriaal bij eigenaren kunnen opvragen, werkt niet in de Benelux. Er zijn ook geen getekende overeenkomsten om samen te werken, zegt Ring in reactie op vragen van Tweakers. Er is wel contact tussen Ring en Nederlandse korpsen. "Ring heeft politiekorpsen in Nederland ondersteund bij hun inspanningen om criminaliteit terug te dringen en buurten veiliger te maken", zegt Ring zonder in details te treden.

Vorige week kwam naar buiten dat Ring in de afgelopen jaren samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten met vierhonderd korpsen in de VS. Als die korpsen beeldmateriaal willen, dan kunnen ze op een kaart in het Neighbors Portal van Ring een gebied en tijd aanwijzen, waarna er automatisch een mail gaat naar alle eigenaren van Ring-deurbellen in dat gebied met het verzoek om beeldmateriaal te delen. De politie kan daar een bericht bij doen met uitleg waarvoor het is. Ring heeft bij de samenwerkingen bovendien gratis of met korting camera's gegeven aan politiekorpsen en gemeenten, zodat die ze op hun beurt konden weggeven of subsidiëren. Het is onbekend hoeveel van de 401 korpsen in de VS daarin zijn meegegaan. Amazon nam Ring vorig jaar over.