'AVM kondigt op IFA-beurs FritzBox-router met ondersteuning voor 5g aan'

Onder de nieuwe FritzBox-routers die AVM later deze week op de IFA zal voorstellen, zit naar verwachting ook een model dat 5g ondersteunt. Volgens de Duitse techsite Caschys Blog krijgt het toestel waarschijnlijk het typenummer 6850 5G mee.

Het was al langer bekend dat AVM aan een nieuwe FritzBox-router werkte met ondersteuning voor zowel wifi als 5g, maar technische specificaties van het toestel zijn nog niet vrijgegeven. Volgens Caschys Blog is de kans echter groot dat het apparaat, dat misschien FritzBox 6850 5G gaat heten, later deze week al wordt voorgesteld tijdens de IFA-beurs in Berlijn.

AVM stelt dat een router met 5g een goed alternatief kan zijn voor mensen die in hun woning niet op de klassieke manier over breedbandinternet kunnen beschikken. "Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan een afgelegen woning, vakantiehuis, boot of camping", aldus Gerrit Brugman, Country Manager BeLux bij het bedrijf.

Caschys Blog verwacht dat de router naast 5g ook snelle dualband wlan-technologie met multi-user mimo aan boord krijgt. Het is niet duidelijk of de '6850 5G' ook 802.11ax oftewel Wi-Fi 6 gaat ondersteunen. Andere nieuwe modellen gaan dat naar verwachting wel doen. Zo zou AVM de IFA-beurs ook aangrijpen voor de introductie van de FritzBox 5530 en 5550 met Wi-Fi 6, al zijn ook die benamingen nog niet bevestigd.

Naast nieuwe routers stelt AVM op de IFA deze week ook een aantal nieuwe smarthomeproducten voor. Volgens Winfuture.de heeft het Berlijnse bedrijf zelf de komst van deze apparaten bevestigd via een IFA-actiepagina.