AVM brengt FritzOS 7.20 uit met ondersteuning voor wifi 6, wpa-3 en dns-over-tls

AVM heeft een nieuwe versie van de routerfirmware FritzOS uitgebracht. FritzOS 7.20 is onder andere bedoeld voor apparaten met wifi 6-ondersteuning. Het nieuwe besturingssysteem heeft ook ondersteuning voor wpa3.

AVM begint op dinsdag met de uitrol van de nieuwe firmware. FritzOS 7.20 werd vorige maand al aangekondigd, maar is nu beschikbaar voor alle routers en repeaters van de Duitse fabrikant. FritzOS 7.20 heeft onder andere betere beveiliging en de firmware maakt het op sommige routers ook mogelijk de door wifi 6 gebruikte 160MHz-band te gebruiken.

FritzOS 7.20 heeft ondersteuning voor wpa3 voor de encryptie van netwerken. Die geldt voor zowel de routers als de repeaters van het bedrijf. Ook zit er standaard ondersteuning in de nieuwe firmware voor dns-over-tls, zodat dns-queries worden versleuteld. AVM noemt geen dns-over-https, het vaker gebruikte alternatief. Het bedrijf stelt dat met de nieuwe firmware ook de snelheid van vpn-verbindingen bijna verdrievoudigt.

Het nieuwe besturingssysteem werkt voortaan ook met wifi 6. Daarvoor moet de gebruiker wel de juiste hardware hebben. Op de FritzBox 7590 en 6591 Cable kunnen gebruikers twee 160MHz-banden gebruiken. Eerder was het alleen mogelijk twee 80MHz-banden in te zetten via wifi 5.

AVM implementeert ook Oppertunistic Wireless Encryption in de firmware. Daarmee kunnen gebruikers een hotspot opzetten waarbij gebruikers zonder authenticatie en met versleuteling kunnen surfen. Voor thuisgebruikers zitten er verschillende nieuwe functies in het OS, zoals de mogelijkheid om bepaalde apparaten op het netwerk in een keer te blokkeren, en de FritzBox-modellen 7590, 7530 en 6890 LTE krijgen ondersteuning voor VDSL Long Reach, mits de provider dat ondersteunt.