Motorola brengt eind juli 5g-smartphone uit voor 349 euro

Motorola heeft de Moto G 5G Plus-telefoon geïntroduceerd met 5g. De enige andere telefoon van het merk met 5g in de Benelux tot nu toe is de Motorola Edge. De telefoon krijgt een Snapdragon 765-soc en een adviesprijs van 349 euro.

De telefoon heeft een 6,7"-lcd met 90Hz-ververvingssnelheid van 15,6x6,7cm met een oppervlakte van 105 vierkante centimeter. Het scherm heeft een 21:9-verhouding en een resolutie van 2520x1080 pixels. In het scherm zitten twee gaatjes in de linkerbovenhoek voor de frontcamera's. De telefoon meet 16,8x7,4cm en is 9,6mm dik bij een gewicht van 207g. Het toestel heeft een plastic behuizing.

De smartphone heeft een vingerafdrukscanner in de powerknop aan de zijkant zitten. Een dubbele tik op de scanner geeft een menu met snelkoppelingen. Dat kunnen apps zijn, maar ook functies in apps zoals het openen van Google Maps en direct starten met navigatie naar een favoriete plek.

Het toestel heeft een Qualcomm Snapdragon 765-soc met geïntegreerde 5g-modem. Het geheugen heeft een capaciteit van 4GB; de opslag is 64GB. Er is ook een variant met 6GB ram en 128GB opslag.

De primaire camerasensor heeft een grootte van 30 vierkante millimeter en een resolutie van 48 megapixel. Daarnaast zijn er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een 5-megapixelmacrocamera en een dieptesensor. Aan de voorkant zit een 16-megapixelcamera met groothoeklens en een camera met ultragroothoeklens. De frontcamera's hebben ook nachtmodus.

De Moto G 5G Plus heeft een 5000mAh-accu, die op te laden is met 20W met de meegeleverde lader. De smartphone komt uit met Android 10 en krijgt in elk geval een upgrade naar Android 11. Lenovo belooft geen upgrades na 11, maar sluit ze ook niet uit. De telefoon zal eind juli verschijnen voor 349 euro. De versie met 6GB/128GB zal 399 euro kosten.