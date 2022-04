Moto G9 Plus met 5000mAh-accu verschijnt op providerwebsite voor 255 euro

Lenovo's nog niet aangekondigde Motorola Moto G9 Plus is te zien op de website van Orange Slowakije. Het toestel krijgt een 6,8"-lcd met een resolutie van 2400x1080 pixels en is voorzien van een 5000mAh-accu. De telefoon kost 255 euro.

Op de Orange-website zijn zowel afbeeldingen als specificaties van het toestel te zien. De telefoon is 9,7mm dik en weegt 223 gram, is voorzien van 4GB ram en 128GB flashopslag. Het is niet duidelijk welke soc er in de Moto G9 Plus zit, al claimt XDA Developers dat het waarschijnlijk om de Snapdragon 730 of 730G gaat.

Het toestel krijgt een 64-megapixelsensor als primaire camera en nog drie andere camera's, die niet benoemd worden op de Orange-site. Volgens eerdere geruchten gaat het om een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens, een dieptesensor en een macrocamera met 2-megapixelresolutie. Het toestel zou modelnummer XT2087-1 hebben en intern de codenaam Odessa dragen.

De Moto G9 Plus is het tweede toestel in de G9-serie. Motorola bracht vorige maand de G9 Play uit voor 170 euro. Dat goedkopere model heeft ook een 5000mAh-accu, maar een langzamere soc en een lagere resolutie. Op de Orange-site staat de Moto G9 Plus voor 255 euro zonder abonnement. Wanneer het toestel officieel uitkomt, is nog niet bekend.

Moto G9 Plus Moto G9 Play Soc Snapdragon 730 of 730G* Snapdragon 662 Ram 4GB 4GB Opslag 128GB 64 of 128GB Scherm 6,81"-lcd, 2400x1080px 6,5"-lcd, 1600x720px Camera's Primair: 64Mp

Ultragroothoek: 8Mp*

Macro: 2Mp*

Diepte: 2Mp* Primair: 48Mp, f/1.7

Macro: 2Mp

Diepte: 2Mp Frontcamera Gat in scherm 8Mp, Inkeping in scherm Accu 5000mAh 5000mAh Afmetingen 169,98x78,1x9,69mm 165,2x75,73x9,18mm Gewicht 223 gram 200 gram Besturingssysteem Android 10 Android 10 Prijs 255 euro 170 euro

* specificatie volgens gerucht