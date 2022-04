Dongel om Android Auto draadloos te kunnen gebruiken behaalt crowdfunddoel

Een dongel die bedoeld is om Android Auto draadloos te kunnen gebruiken in de auto, heeft in korte tijd zijn crowdfunddoel op Indiegogo gehaald. Het gaat om de AAWireless, waar de ontwikkelaar van de AAGateWay en een Nederlandse ontwikkelaar achter zitten.

In het afgelopen weekend is de campagne voor de AAWireless begonnen op Indiegogo en in korte tijd is het gestelde doel van iets minder dan 186.000 euro gehaald. Het bedrag zit inmiddels op ruim 236.000 euro en er zijn momenteel 3644 mensen die een bedrag hebben toegezegd. De campagne duurt nog 43 dagen.

De makers presenteren de AAWireless als de oplossing om draadloos te verbinden met de multimedia-unit van de auto, zonder dat er kabels nodig zijn. De dongel bevat hardware voor wifi en bluetooth en werkt door met bluetooth te verbinden en vervolgens de wifi-gegevens naar de telefoon te zenden, waarna de bluetooth-verbinding wordt uitgeschakeld en de verbinding enkel nog via wifi loopt. Gebruikers moeten Android 9 of hoger op hun telefoon hebben en het AAWireless-kastje hoeft enkel in de usb-poort van de auto te worden gestoken. Naar verwachting zal het uiteindelijke product een formaat van 5x5x3cm hebben.

Emil Borconi-Szedressy, de ontwikkelaar van de AAGateWay, zit samen met een Nederlandse ontwikkelaar achter de AAWireless. De Nederlandse ontwikkelaar zegt op Gathering of Tweakers dat het wat de interesse betreft storm loopt. De eerste lading van het product moet in december geleverd worden, al is nog niet duidelijk hoeveel stuks dat betreft. Momenteel verbindt de AAWireless automatisch met de laatst verbonden telefoon, al zegt de ontwikkelaar dat het nog mogelijk zal worden om met meerdere telefoons te verbinden.

Google breidde in maart dit jaar de ondersteuning voor het draadloos gebruik van Android Auto uit naar een aantal Europese landen, maar daar zaten Nederland en België nog niet bij. Dat betekent dat het doorsluizen van apps op de smartphone van de bestuurder naar het scherm in een auto die Android Auto ondersteunt, in ieder geval bij oudere auto's via een bedrade usb-verbinding verloopt.