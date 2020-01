Android Auto lijkt in Nederland beperkt beschikbaar te zijn gemaakt

Android Auto, de 'companion app' voor auto's die uitgerust zijn met de gelijknamige software, lijkt in Nederland beschikbaar te zijn. Een tweaker meldt dat zijn sideloaded Android Auto-app opgewaardeerd is naar systeem-app en updates via de Play Store krijgt.

De opwaardering naar systeem-app betekent dat de app niet meer zomaar gedeïnstalleerd kan worden. Dat is niet hoe Android en de Play Store zich normaal gedragen bij een sideloaded-app die buiten de region lock zit. Als een app niet beschikbaar is in een land en een gebruiker sideload de app in dat land, dan kan hij alsnog geen updates via de Play Store krijgen.

De release lijkt nog wel getrapt te gaan: de tipgever meldt dat hij updates krijgt op zijn Samsung Galaxy S10+, maar de Nokia van zijn vrouw geeft weer nul op het rekest. Een test van Tweakers met een Pocophone F1 leidde tot hetzelfde resultaat: geen Android Auto.

Tweakers heeft om bevestiging gevraagd bij de Nederlandse woordvoering van ontwikkelaar Google, maar tot op heden heeft het nog geen reactie gekregen. Aangezien het op het moment van publicatie zondag is, is snel een antwoord krijgen ook niet gegarandeerd.

Met Android Auto kunnen gebruikers hun telefoon bedienen middels het infotainmentsysteem van hun auto, mits die compatibel is. De Apple-tegenhanger is Apple Carplay, dat al wel in Nederland beschikbaar is. In 2019 heeft de app een grote update gekregen, met een donkere modus, nieuwe, beter leesbare lettertypes en zijn er minder handelingen nodig om functies te bereiken.