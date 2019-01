Bouw je eigen navigatiescherm

Als je een moderne auto koopt, is de kans groot dat er een navigatie- en entertainmentsysteem is ingebouwd of ten minste als upgrade beschikbaar is. Maar niet iedereen rijdt in een moderne auto en er zijn nog genoeg auto’s op de weg die het enkel met een kleine radio moeten doen. Vroeger kocht je dan een TomTom of vergelijkbaar kastje om tegen de voorruit te plakken, maar tegenwoordig hebben mensen vaak hun telefoon waar een navigatieapp op draait, in een houdertje.

Ideaal is dat niet. Telefoonschermen zijn relatief klein en de interface is er niet op gemaakt om die tijdens het rijden en van een afstandje te bedienen. Daarnaast zijn er allerlei zaken die kunnen afleiden, zoals notificaties. Google introduceerde daarom enkele jaren terug Android Auto, een systeem waarbij je je telefoon via usb inplugt en het ingebouwde scherm van de auto als tweede scherm wordt gebruikt. Daarop wordt dan een speciale versie van de interface getoond, met extra grote knoppen en minder afleiding.

De normale Android-interface is daarbij verborgen. Je ziet enkel tabs voor navigatie, bellen en muziek, samen met een homescreen waarop informatie samenkomt, zoals het weer, recente bestemmingen, vaste routes en komende afspraken. Notificaties worden alleen getoond van apps die Android Auto-ondersteuning hebben: in de regel messaging-apps als WhatsApp en Telegram. Volledige berichten zie je niet, enkel dat er een notificatie van een van die apps binnenkomt, met de mogelijkheid om de inhoud te laten voorlezen of via spraak te antwoorden. Ook kun je de app op mute zetten.

Disclaimer Dit project is opgebouwd rondom opensourcesoftware waarbij bestaande functionaliteit van Android Auto reversed engineered is. Op het moment van schrijven werkt alles perfect, maar het kan altijd zijn dat Google dit soort oplossingen in de toekomst actief gaat blokkeren. De makers van OpenAuto en Crankshaft garanderen ook niet dat de software bugvrij is of nooit zal crashen. Verder willen we er nog duidelijk op wijzen dat je tijdens het rijden te allen tijde goed op de weg moet letten, ook met mooie speeltjes in je auto.

Muziekapps mogen geen eigen interface gebruiken in Android Auto. Google heeft de mediaspeler gestandaardiseerd en apps kunnen alleen wat accenten aanpassen. Zo is de kleurstelling bij Spotify groen met zwart, maar luister je podcasts via een app als PocketCasts, dan wordt bijvoorbeeld rood gebruikt. Net als bij de chatapps moeten ontwikkelaars expliciet ondersteuning voor Android Auto inbouwen, anders zijn de apps niet te gebruiken. Een en ander moet ervoor zorgen dat je als autobestuurder minder met de interface in de weer bent tijdens het rijden en zoveel mogelijk met je stem kunt doen.

Dit alles werkt alleen als je auto een ingebouwd scherm heeft en Android Auto ondersteunt, of als er ruimte is om een double din-radio toe te voegen. Maar wat als je nog in een oudere auto rijdt, die geen ruimte heeft voor een inbouwradio met scherm? Dan maak je zelf een Android Auto-headunit, op basis van een Raspberry Pi. In deze .Build laten we je zien hoe je relatief eenvoudig een extra scherm aan je auto toevoegt waarop je Android Auto kunt draaien. Dat is mogelijk omdat enkele ontwikkelaars de software erachter reverse engineered hebben en een emulator, genaamd OpenAuto, hebben gebouwd. Voor Apples vergelijkbare CarPlay-systeem is dat nog niet gebeurd, dus deze .Build richt zich alleen op Android.