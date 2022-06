Toen Tweakers verhuisde van de bovenste verdieping van een pand in Amsterdam-Noord naar een tussenverdieping in Amsterdam-Oost, was dat even wennen. Het uitzicht werd minder en voor velen verviel de tweemaal dagelijkse vaart met het pontje. Ook was de nieuwe ruimte minder licht en was de luchtkwaliteit, merkten veel collega’s op, minder goed dan in het vorige gebouw. Meten is weten en omdat ook de medewerkers van Tweakers dat adagium hoog in het vaandel dragen, verschenen er op veel bureaus weerstationnetjes, die temperatuur en luchtvochtigheid kunnen meten.

Te midden van alle weerstationnetjes ontstond het idee om zelf een luchtkwaliteitsmeter te bouwen, met behulp van een Arduino-achtige microcontroller en sensors voor de luchtkwaliteit. Die sensors kun je voor een appel en een ei aanschaffen bij de bekende Chinese webwinkels, maar zijn ook voor een wat hogere prijs bij Europese winkels te bestellen.

In dit artikel bouwen we een standalone luchtkwaliteitsmeter op basis van een aantal sensors en een microcontroller. We hebben gekozen voor een BME280-sensor van Bosch, een CCS811-sensor van AMS en een zuurstofsensor. Tezamen kunnen ze nogal wat metingen aan de lucht verrichten, waaronder luchtdruk, luchtvochtigheid, kooldioxide- en zuurstofconcentratie. We ontwerpen een behuizing om de sensors heen en geven de meetwaarden weer op een oled-scherm. De code en de stl-bestanden zijn in het artikel gelinkt, zodat je eventueel zelf de luchtkwaliteitsmeter kunt nabouwen.