Tegenwoordig is de game-industrie een multimiljardenbusiness, maar er was een tijd dat zo goed als niemand een computer in huis had en videogames nog niet bestonden. Ook duurde het geruime tijd voordat men op het idee kwam dat er geld te verdienen was met het aanbieden van computergames. Dat idee groeide begin jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de eerste arcadegames op de markt kwamen. Spelers moesten per spelletje een munt inwerpen en zo ontstond een snel groeiende markt. Dit leverde veel nieuwe bedrijven op, waaronder Atari, dat in 1971 werd opgericht door Nolan Bushnell and Ted Dabney.

In 1972 kwam het eerste product van Atari op de markt: Pong. Dit was een arcadekast die gebruikmaakte van een zwart-wittelevisie, waarop een rudimentaire vorm van tennis kon worden gespeeld. Deze game was vanaf het allereerste moment een doorslaand succes. Het allereerste prototype raakte, nadat het bij wijze van test in een bar was neergezet, al snel defect door de grote populariteit. De oorzaak van de storing bleek uiterst simpel; het muntinworpbakje, dat was geleend van een wasmachine uit een wasserette, zat vol, waardoor er geen munt meer bij paste.

De productieversie van Pong werd uitgerust met een grote geldlade, waarmee in de jaren daarna flinke hoeveelheden munten werden binnengehaald. Toen Atari in 1974 op zoek ging naar nieuwe producten, ontstond het idee om een versie voor thuis te maken, die aangesloten kon worden op een normale televisie. Om productiekosten te besparen, werden de meeste afzonderlijke componenten vervangen door een enkele chip. In die tijd waren chips alles behalve gemeengoed, waardoor dit een van de indrukwekkendste chips in een consumentenproduct opleverde.

Met de thuisversie van Pong werden al snel goede verkoopresultaten behaald, waardoor vele andere bedrijven interesse kregen in de nog prille markt van videogames voor thuis. Al snel verschenen er tal van Pong-klonen. Dit kon doordat destijds niet moeilijk werd gedaan over namaakproducten. Zolang de fabrikanten een andere naam gebruikten en de namaakspullen anders vormgaven, was er geen vuiltje aan de lucht. Er zijn uiteindelijk meer dan tweehonderd verschillende Pong-klonen verkocht en al deze namakers gebruikten dezelfde chip: de AY-3-8500 van General Instrument.