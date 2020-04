Wie weleens een paar regels code heeft geschreven of iets over programmeren heeft gelezen, kent ongetwijfeld het zinnetje ‘hello world’. Het is van oudsher de boodschap die je schrijft als je een nieuwe programmeertaal leert. Elektronicahobbyisten hebben een aantal van dit soort ‘hello world’-projecten en het meest basale daarvan betreft het laten knipperen van een ledje. Niet voor niets begint ongeveer elke Arduino-uitleg met de sketch die het ingebouwde ledje van een Arduino-bordje laat knipperen: het toepasselijk genaamde ‘blink’.

Een paar projecten verder krijg je te maken met een ander traditioneel project: een klokje. Om een of andere reden is het bouwen van een klokje, in welke verschijningsvorm ook, een geliefde bezigheid. Kijk bijvoorbeeld naar de prachtige nixieklok die we eerder in deze .build-reeks de revue lieten passeren. Maar ook eenvoudigere klokjes of juist veel complexere, zoals klokken waarvan elk cijfersegment uit een aparte stappenmotor is opgebouwd, zijn leuk om te maken en nog leuker om naar te kijken. In een tijd dat je gewoon kunt zeggen: “Hey Google, hoe laat is het?” heeft het toch iets om nog een fysieke klok te hebben.

Nog een stapje verder dan een klok is een ‘robot’ die een tekening maakt of tekst schrijft. Natuurlijk kun je je desktopprinter in een paar seconden stapels papier laten printen en de vellen aan elkaar plakken, maar een apparaat zelfstandig over een stuk papier of whiteboard laten bewegen en je tekening of tekst ‘tot leven’ zien komen, heeft iets speciaals. Wie een 3d-printer heeft, kan dit overgangsritueel voor een appel en een ei realiseren, of eigenlijk voor de prijs van een elastiekje en een stift. Heel veel meer dan een stift, pen of ander soort schrijfgereedschap aan je printkop bevestigen hoef je niet te doen om een 'computertekening' op een stuk papier, hout of wat je er maar onder kunt leggen, te realiseren.

Uri Shaked laat op website Medium zien hoe je van je 3d-printer een plotter maakt

Maar wat als je geen 3d-printer hebt? Los van er zo snel mogelijk een kopen, kun je ook op andere manieren een pen over papier of iets anders laten bewegen. Een aardige methode om dat te doen is met een zogeheten wall plotter, een tegen een muur geplakt apparaat dat tekst of afbeeldingen print. Net als bij de zelfgemaakte klok zijn er zoveel projecten als doe-het-zelvers om zo'n wall plotter te maken, en je kunt het zo gek maken als je zelf wil.