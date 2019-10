Het is nog niet zo lang geleden dat smartphones en tablets standaard van een nogal karige 16GB opslag werden voorzien. Als je pech had, kon dat ook niet uitgebreid worden en was je veroordeeld tot het regelmatig verwijderen van je video’s of muziek om ruimte te maken voor nieuw materiaal. Dat was extra lastig als je met vakantie ging, want wilde je nou liever Spongebob aflevering 7 of de discografie van The Village People meenemen? Intussen hebben fabrikanten hun leven gebeterd en zijn telefoons met 16GB opslag een zeldzaamheid geworden. Bovendien zijn er steeds meer clouddiensten voor muziek, video en opslag beschikbaar gekomen, waardoor je die niet lokaal hoeft op te slaan.

Boodschappenlijstje - Raspberry Pi 3B+ (35 euro)

- Sd-kaart (6 euro)

- PiJuice met accu (53 euro)

- Waveshare e-inkscherm (20 euro)

- Usb-stick of 2,5”- externe harde schijf

- Voeding en/of zonnepaneel dat krachtig genoeg is

Maar stel, je beschikt niet over een internetverbinding, bijvoorbeeld omdat je met vakantie bent, of je hebt geen zin om alles in de cloud te zetten, dan zul je een externe harde schijf of een grote usb-stick mee moeten nemen. Wat is er dan mooier dan op je vakantieadres aankomen en je mobiele opslag uitpakken, aanzetten en niet meer naar om hoeven kijken?

Het uitgangspunt van dit project is een Raspberry Pi met snelle wifi. De Pi 3B+ en de 4B hebben een vlotte 802.11ac-wifiadapter ingebouwd, maar met een Pi 3B of 2B en een vlotte usb-adapter moet het ook lukken. Daarnaast gebruiken we een usb-stick van 128GB, maar je kunt er via usb ook een externe harde schijf aan hangen. Om de externe opslag ook op plekken zonder stopcontact, zoals naast het zwembad of midden in de jungle, te kunnen gebruiken, willen we hem het liefst voorzien van een zonnepaneel. Het nadeel van een zonnepaneel is echter dat de geleverde energie niet gegarandeerd is. Als de zon draait en het paneel niet, wordt er minder energie geleverd, net als wanneer er een wolk voor de zon schuift. Er moet dus een accu als buffer tussen.