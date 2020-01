Wat hebben bowlingballen, pooltafels, boten, drones en airhockeytafels met elkaar gemeen? Heel weinig zou je zeggen, maar toch is er een link: het bedrijf achter de eerste airhockeytafels, Brunswick Bowling & Billiards, produceerde al deze producten. Sommige ervan worden er al sinds 1845 gemaakt, andere al lang niet meer. Het bedrijf maakt airhockeytafels sinds 1972, nadat medewerkers in 1969 met het concept waren begonnen.

De airhockeytafel is gebaseerd op een air table, een concept om een ondergrond met zo min mogelijk wrijving te maken, waarop in 1968 patent werd verleend. De ontwerpers van Brunswick wilden in 1969 een spel op basis van zo'n tafel ontwerpen, maar pas een paar jaar later werd daarvoor het concept van een vereenvoudigde versie van ijshockey bedacht.

Tot zover de geschiedenis, want in plaats van praten over airhockey moet je het gewoon spelen. Zoals waarschijnlijk bekend, heb je daar twee mensen voor nodig. Of toch niet? In dit geval niet, want we hebben een manier gevonden om te spelen tegen een mechanische tegenstander, een robot zo je wilt. Zo kun je in je eentje met de puck en paddles aan de gang, en speel je tegen een ai. In deze .Build leggen we uit hoe je zo'n gerobotiseerde tafel bouwt.