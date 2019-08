De zelfbouwprojecten die we tot nu toe in het magazine hebben gepresenteerd, zijn allemaal best veelomvattend. Projecten waar je echt wel even zoet mee bent voordat je ze in elkaar hebt gezet. Dat werpt toch een drempel op, al was het maar doordat grotere projecten niet alleen meer tijd, maar ook meer geld kosten. Er zijn ook heel veel erg leuke, kleine projecten te verzinnen, die in weinig tijd, met weinig en vooral goedkope middelen te verwezenlijken zijn. Daarom leggen we deze keer de lat wat lager met een wat kleiner project, dat voor een paar euro in elkaar te zetten is en waarvan je een aantal onderdelen misschien al in huis hebt. Het is daarmee ideaal voor wie weinig ervaring heeft met elektronica. Het is bovendien een project waar muziek in zit: we gaan een gitaarversterker maken.

Er zijn heel veel zelfbouwpakketen voor gitaarversterkers, complete kits waarbij alle componenten worden meegeleverd, tot luxe buizenversterkers aan toe. Die gaan we allemaal niet gebruiken. We gaan uit losse en vooral goedkope onderdelen zelf iets in elkaar knutselen. Geen buizenversterker met enorme luidsprekerkast, maar een oefenversterker in broekzakformaat, met ingebouwde luidspreker en aangedreven door een batterij. Ondanks de bescheiden afmetingen is het echter een versterker met een opvallend groots geluid, een versterker die een clean geluid kan voortbrengen, maar die ook vervaarlijk kan scheuren.

Lange ontwikkeling

Benodigdheden Montagedraad

Soldeerbout

Soldeer

Kniptang

Behuizing

We hebben het wiel niet geheel opnieuw uitgevonden. Op internet wordt al geruime tijd gezocht naar de beste manier om een dergelijke kleine oefenversterker in elkaar te zetten. Wij baseren onze versterker op het werk van website runoffgroove, vernoemd naar de uitloopgroef van ouderwetse vinylplaten, waar af en toe vreemde geluiden of boodschappen werden geplaatst. Bij runoffgroove is de Ruby Amp bedacht: een versterker die uit welgeteld twaalf heerlijk goedkope onderdelen is opgebouwd en wordt aangedreven door een batterij van 9V. De schakeling is zo eenvoudig dat je de onderdelen op een paar vierkante centimeter kwijt kunt en de hele versterker dus in een lekker kleine behuizing kunt stoppen.