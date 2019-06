Er is iets raars aan de hand. Naar muziek luisteren is namelijk nog nooit zo gemakkelijk geweest. We hebben de keuze uit een heleboel muziekstreamingdiensten die hun content in prima kwaliteit aanbieden en die we vervolgens overal op kunnen afspelen. De meeste moderne speakers ondersteunen al die diensten en anders is bluetooth vaak ingebouwd. Superhandig, maar toch is de geluidskwaliteit van een kleine bluetoothspeaker meestal niet geweldig en ook de grotere (smart)speakers, zoals een Google Home (Max) of Apple Homepod, hebben een groot nadeel. Ze leveren monogeluid en als er al meer luidsprekers zijn ingebouwd, dan zitten die zo dicht bij elkaar dat het nog steeds geen mooi stereobeeld oplevert. Voor mooi stereogeluid heb je dus aparte luidsprekers nodig, maar dan zit je ook weer vast aan een losse versterker en daarmee ben je al gauw duur uit.

Dat moet goedkoper en beter kunnen, dachten we, en daarom zijn we gaan kijken of we zelf een speakerset kunnen bouwen voor minder dan driehonderd euro. Minder duur dus dan de eerder genoemde Homepod en Home Max, maar wél met goed stereogeluid, en de mogelijkheid om muziek te streamen vanaf het netwerk en populaire muziekstreamingdiensten.